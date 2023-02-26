Придет потепление: синоптики рассказали, какой сегодня будет погода в Украине

Прогноз погоды на 26 февраля.

Сегодня, 26 февраля, в Украине ожидается облачная, но теплая погода. В южной части, восточных и Днепропетровской областях возможен дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды на 26 февраля

Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла, днем — 7-12 градусов тепла, в Одесской и Крымской области местами — 13-18 градусов тепла.

На остальной территории ожидается мокрый снег с дождем, днем в северных регионах без существенных осадков. Температура ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла. В Карпатах снег, температура в течение суток 1-6 градусов мороза.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в юго-восточной части ночью местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Киевской области

Ожидается пасмурная погода. Ночью небольшой дождь, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура в области ночью будет составлять от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла. В Киеве ночью около 0, днем 3-5 градусов тепла.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине уже в скором времени начнет снова радовать украинцев теплом. После "плюсов" в конце февраля, март придет в нашу страну с еще большим потеплением .