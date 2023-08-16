Є-черга для пасажирських автобусів: як це працює

КПП "Ягодин". Фото: volyn.com.ua

Основна ціль впровадження системи онлайн-бронювання місця в черзі для перетину кордону для пасажрирських автобусів Є-черга в тому, аби автобуси не простоювали довгий час, а могли обрати день та годину, на коли транспортний засіб має прибути до кордону і максимально швидко пройти оформлення.

Про це в інтерв`ю Новини.LIVE розповів спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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За його словами, спершу проект Є-черга тестували на вантажних автомобілях, наразі його розширили на автобусні перевезення на КПП "Ягодин". Якщо він себе добре зарекомендує — у подальшому Є-чергу можна буде впроваджувати і для легкового транспорту.

"Є-черга не зменшить кількості транспортних засобів, які будуть перетинати кордон. Це зручність для людей і водіїв, які матимуть день та час для перетину кордону і не простоюватимуть довго. Водії обиратимуть день та годину, на коли транспортний засіб має прибути до кордону і максимально швидко пройти оформлення", — пояснив Демченко.

Нагадаємо, за словами спікера ДПС Андрія Демченка, основними причинами великих черг на українському кордоні в бік країн ЄС, особливо Польщі, стали виїзди українців у літні відпустки.