Е-очередь для пассажирских автобусов: как это работает

Пограничники рассказали о "еЧерге" для пассажирских автобусов
Основная цель внедрения системы онлайн-бронирования места в очереди для пересечения границы для пассажирских автобусов "еЧерга" в том, чтобы автобусы не простаивали долгое время, а могли выбрать день и час, когда транспортное средство должно прибыть к границе и максимально быстро пройти оформление.
Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
По его словам, сперва проект "еЧерга" тестировали на грузовых автомобилях, сейчас его расширили на автобусные перевозки на КПП "Ягодин". Если он себя хорошо зарекомендует — в дальнейшем "еЧергу" можно будет внедрять и для легкового транспорта.
"еЧерга" не уменьшит количество транспортных средств, которые будут пересекать границу. Это удобство для людей и водителей, которые будут иметь день и время для пересечения границы и не будут простаивать долго. Водители будут выбирать день и время, на когда транспортное средство должно прибыть к границе, и максимально быстро пройти оформление", — пояснил Демченко.
Напомним, по словам спикера ГПС Андрея Демченко, основными причинами больших очередей на украинской границе в сторону стран ЕС, особенно Польши, стали выезды украинцев в летние отпуска.