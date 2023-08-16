Е-очередь для пассажирских автобусов: как это работает

КПП "Ягодин". Фото: volyn.com.ua

Основная цель внедрения системы онлайн-бронирования места в очереди для пересечения границы для пассажирских автобусов "еЧерга" в том, чтобы автобусы не простаивали долгое время, а могли выбрать день и час, когда транспортное средство должно прибыть к границе и максимально быстро пройти оформление.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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По его словам, сперва проект "еЧерга" тестировали на грузовых автомобилях, сейчас его расширили на автобусные перевозки на КПП "Ягодин". Если он себя хорошо зарекомендует — в дальнейшем "еЧергу" можно будет внедрять и для легкового транспорта.

"еЧерга" не уменьшит количество транспортных средств, которые будут пересекать границу. Это удобство для людей и водителей, которые будут иметь день и время для пересечения границы и не будут простаивать долго. Водители будут выбирать день и время, на когда транспортное средство должно прибыть к границе, и максимально быстро пройти оформление", — пояснил Демченко.

Напомним, по словам спикера ГПС Андрея Демченко, основными причинами больших очередей на украинской границе в сторону стран ЕС, особенно Польши, стали выезды украинцев в летние отпуска.