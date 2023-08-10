Психологічний тест для самооцінки проявів ПТСР

Якщо ви відчуваєте пригнічення, коли щось нагадує стресову ситуацію з минулого, варто звернутися до фахівців. Фото: freepik

У разі потреби, ви можете пройти тест на самооцінку проявів посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Уважно читайте питання та відповідайте щиро, але на довго не затримуйтеся на кожному з них.

Про це написав психологічний центр "Без паніки".

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Ознайомтеся з реакціями, які бувають іноді після пережитого стресу. Оберіть відповідь, яка точніше відображає, наскільки сильно вас турбували зазначені проблеми протягом останніх 30 днів.

Кожна відповідь має свою кількість балів:

Зовсім ні: 0 балів.

Трохи: 1 бал.

Помірно: 2 бали.

Відчутно: 3 бали.

Необхідно отримати суму балів за усіма відповідями.

Чи відчували ви щось подібне

Думки та спогади, що повторюються і турбують, або нав’язливі картини стресового досвіду з минулого.

Повторювані, хвилюючі сновидіння про стресовий досвід.

Раптове відчуття ніби стресовий досвід знову трапляється.

Відчуття пригнічення, смутку, коли щось нагадувало вам стресову ситуацію з минулого.

Сильні фізичні реакції, коли щось нагадувало про стресовий досвід (наприклад, серцебиття, утруднене дихання, потіння).

Уникання думок або розмов про стресову ситуацію у минулому або уникання почуттів, пов’язаних з цією ситуацією.

Уникання певної діяльності або ситуацій, тому що вони нагадують вам стресову ситуацію з минулого.

Труднощі з пригадуванням важливих моментів стресового досвіду з минулого.

Сильні негативні переконання про себе, інших людей або навколишній світ.

Звинувачення себе або інших за стресовий досвід або того, що сталося після нього.

Сильні негативні емоції, такі як страх, жах, злість, почуття провини або сором.

Втрата інтересу до тієї активності (діяльності), яка раніше приносила задоволення.

Відчуття віддаленості або відокремленості від інших.

Проблеми у переживанні позитивних емоцій.

Роздратування, спалахи гніву, агресивна поведінка.

Ризикова поведінка, яка може зашкодити.

Перебування "на взводі" або "на сторожі".

Відчуття постійної напруги.

Труднощі із зосередженістю.

Проблеми із засинанням або нічні прокидання.

Результати

0-35 балів — ПТСР малоймовірний.

36 балів та більше — є ймовірність ПТСР.

Якщо ви отримали понад 36 балів, рекомендуємо звернутися до фахівця з психологічної допомоги.

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