Психологічний тест для самооцінки проявів ПТСР
У разі потреби, ви можете пройти тест на самооцінку проявів посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Уважно читайте питання та відповідайте щиро, але на довго не затримуйтеся на кожному з них.
Про це написав психологічний центр "Без паніки".
Ознайомтеся з реакціями, які бувають іноді після пережитого стресу. Оберіть відповідь, яка точніше відображає, наскільки сильно вас турбували зазначені проблеми протягом останніх 30 днів.
Кожна відповідь має свою кількість балів:
- Зовсім ні: 0 балів.
- Трохи: 1 бал.
- Помірно: 2 бали.
- Відчутно: 3 бали.
Необхідно отримати суму балів за усіма відповідями.
Чи відчували ви щось подібне
- Думки та спогади, що повторюються і турбують, або нав’язливі картини стресового досвіду з минулого.
- Повторювані, хвилюючі сновидіння про стресовий досвід.
- Раптове відчуття ніби стресовий досвід знову трапляється.
- Відчуття пригнічення, смутку, коли щось нагадувало вам стресову ситуацію з минулого.
- Сильні фізичні реакції, коли щось нагадувало про стресовий досвід (наприклад, серцебиття, утруднене дихання, потіння).
- Уникання думок або розмов про стресову ситуацію у минулому або уникання почуттів, пов’язаних з цією ситуацією.
- Уникання певної діяльності або ситуацій, тому що вони нагадують вам стресову ситуацію з минулого.
- Труднощі з пригадуванням важливих моментів стресового досвіду з минулого.
- Сильні негативні переконання про себе, інших людей або навколишній світ.
- Звинувачення себе або інших за стресовий досвід або того, що сталося після нього.
- Сильні негативні емоції, такі як страх, жах, злість, почуття провини або сором.
- Втрата інтересу до тієї активності (діяльності), яка раніше приносила задоволення.
- Відчуття віддаленості або відокремленості від інших.
- Проблеми у переживанні позитивних емоцій.
- Роздратування, спалахи гніву, агресивна поведінка.
- Ризикова поведінка, яка може зашкодити.
- Перебування "на взводі" або "на сторожі".
- Відчуття постійної напруги.
- Труднощі із зосередженістю.
- Проблеми із засинанням або нічні прокидання.
Результати
- 0-35 балів — ПТСР малоймовірний.
- 36 балів та більше — є ймовірність ПТСР.
- Якщо ви отримали понад 36 балів, рекомендуємо звернутися до фахівця з психологічної допомоги.
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