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Психологічний тест для самооцінки проявів ПТСР

10 серпня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Психологічний тест для самооцінки проявів ПТСР
Якщо ви відчуваєте пригнічення, коли щось нагадує стресову ситуацію з минулого, варто звернутися до фахівців. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У разі потреби, ви можете пройти тест на самооцінку проявів посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Уважно читайте питання та відповідайте щиро, але на довго не затримуйтеся на кожному з них.

Про це написав психологічний центр "Без паніки".

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Ознайомтеся з реакціями, які бувають іноді після пережитого стресу. Оберіть відповідь, яка точніше відображає, наскільки сильно вас турбували зазначені проблеми протягом останніх 30 днів.

Кожна відповідь має свою кількість балів:

  • Зовсім ні: 0 балів.
  • Трохи: 1 бал.
  • Помірно: 2 бали.
  • Відчутно: 3 бали.

Необхідно отримати суму балів за усіма відповідями.

Чи відчували ви щось подібне

  • Думки та спогади, що повторюються і турбують, або нав’язливі картини стресового досвіду з минулого.
  • Повторювані, хвилюючі сновидіння про стресовий досвід.
  • Раптове відчуття ніби стресовий досвід знову трапляється.
  • Відчуття пригнічення, смутку, коли щось нагадувало вам стресову ситуацію з минулого.
  • Сильні фізичні реакції, коли щось нагадувало про стресовий досвід (наприклад, серцебиття, утруднене дихання, потіння).
  • Уникання думок або розмов про стресову ситуацію у минулому або уникання почуттів, пов’язаних з цією ситуацією.
  • Уникання певної діяльності або ситуацій, тому що вони нагадують вам стресову ситуацію з минулого.
  • Труднощі з пригадуванням важливих моментів стресового досвіду з минулого.
  • Сильні негативні переконання про себе, інших людей або навколишній світ.
  • Звинувачення себе або інших за стресовий досвід або того, що сталося після нього.
  • Сильні негативні емоції, такі як страх, жах, злість, почуття провини або сором.
  • Втрата інтересу до тієї активності (діяльності), яка раніше приносила задоволення.
  • Відчуття віддаленості або відокремленості від інших.
  • Проблеми у переживанні позитивних емоцій.
  • Роздратування, спалахи гніву, агресивна поведінка.
  • Ризикова поведінка, яка може зашкодити.
  • Перебування "на взводі" або "на сторожі".
  • Відчуття постійної напруги.
  • Труднощі із зосередженістю.
  • Проблеми із засинанням або нічні прокидання.

Результати

  • 0-35 балів — ПТСР  малоймовірний.
  • 36 балів та більше  — є ймовірність ПТСР.
  • Якщо ви отримали понад 36 балів, рекомендуємо звернутися до фахівця з психологічної допомоги.

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