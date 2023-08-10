Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Психологический тест для самооценки проявлений ПТСР arrow

Психологический тест для самооценки проявлений ПТСР

10 августа 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Психологический тест для самооценки проявлений ПТСР
Если вы испытываете угнетение, когда что-то напоминает стрессовую ситуацию из прошлого, следует обратиться к специалистам. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В случае необходимости вы можете пройти тест на самооценку проявлений посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Внимательно читайте вопросы и отвечайте искренне, но долго не задерживайтесь на каждом из них.

Об этом написал психологический центр "Без паники".

Читайте также:

Ознакомьтесь с реакциями, которые иногда бывают после пережитого стресса. Выберите ответ, который точнее отображает, насколько сильно вас беспокоили эти проблемы в течение последних 30 дней.

Каждый ответ имеет свое количество баллов:

  • Вовсе нет: 0 баллов.
  • Немного: 1 балл.
  • Умеренно: 2 балла.
  • Ощутимо: 3 балла.

Необходимо получить сумму баллов по всем ответам.

Чувствовали ли вы нечто подобное

  • Повторяющиеся и беспокоящие мысли и воспоминания или навязчивые картины стрессового опыта из прошлого.
  • Повторяющиеся, волнующие сновидения о стрессовом опыте.
  • Внезапное чувство будто стрессовый опыт снова встречается.
  • Чувство угнетения, печали, когда что-то напоминало вам стрессовую ситуацию из прошлого.
  • Сильные физические реакции, когда что-то напоминало о стрессовом опыте (например, сердцебиение, затрудненное дыхание, потение).
  • Избегание мыслей или разговоров о стрессовой ситуации в прошлом или избегание чувств, связанных с этой ситуацией.
  • Избегание определенной деятельности или ситуаций, потому что они напоминают вам стрессовую ситуацию из прошлого.
  • Трудности с припоминанием важных моментов стрессового опыта из прошлого.
  • Сильные негативные убеждения о себе, других людях или окружающем мире.
  • Обвинение себя или других за стрессовый опыт или случившееся после него.
  • Сильные отрицательные эмоции, такие как страх, ужас, злоба, чувство вины или стыд.
  • Утрата интереса к той активности (деятельности), которая раньше доставляла удовольствие.
  • Чувство удаленности или обособленности от других.
  • Трудности в переживании положительных чувств.
  • Раздражение, вспышки гнева, агрессивное поведение.
  • Рисковое поведение.
  • Нахождение "на взводе" или "на стороже".
  • Ощущение постоянного напряжения.
  • Затруднения с сосредоточенностью.
  • Проблемы с засыпанием или ночные пробуждения.

Результаты

  • 0-35 баллов — ПТСР маловероятен.
  • 36 и более баллов — есть вероятность ПТСР.
  • Если вы получили более 36 баллов, рекомендуем обратиться к специалисту психологической помощи.

Ранее мы предлагали пройти тест Стэндфордского университета, чтобы узнать о прочности вашей связи с партнером. Также попробуйте быстрый тест по картинке, чтобы понять, какое впечатление вы производите на людей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

None

Законно или нет: юрист объяснил, смогут ли мужчин не выпускать из страны после войны

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз