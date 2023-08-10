Психологический тест для самооценки проявлений ПТСР
В случае необходимости вы можете пройти тест на самооценку проявлений посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Внимательно читайте вопросы и отвечайте искренне, но долго не задерживайтесь на каждом из них.
Об этом написал психологический центр "Без паники".
Ознакомьтесь с реакциями, которые иногда бывают после пережитого стресса. Выберите ответ, который точнее отображает, насколько сильно вас беспокоили эти проблемы в течение последних 30 дней.
Каждый ответ имеет свое количество баллов:
- Вовсе нет: 0 баллов.
- Немного: 1 балл.
- Умеренно: 2 балла.
- Ощутимо: 3 балла.
Необходимо получить сумму баллов по всем ответам.
Чувствовали ли вы нечто подобное
- Повторяющиеся и беспокоящие мысли и воспоминания или навязчивые картины стрессового опыта из прошлого.
- Повторяющиеся, волнующие сновидения о стрессовом опыте.
- Внезапное чувство будто стрессовый опыт снова встречается.
- Чувство угнетения, печали, когда что-то напоминало вам стрессовую ситуацию из прошлого.
- Сильные физические реакции, когда что-то напоминало о стрессовом опыте (например, сердцебиение, затрудненное дыхание, потение).
- Избегание мыслей или разговоров о стрессовой ситуации в прошлом или избегание чувств, связанных с этой ситуацией.
- Избегание определенной деятельности или ситуаций, потому что они напоминают вам стрессовую ситуацию из прошлого.
- Трудности с припоминанием важных моментов стрессового опыта из прошлого.
- Сильные негативные убеждения о себе, других людях или окружающем мире.
- Обвинение себя или других за стрессовый опыт или случившееся после него.
- Сильные отрицательные эмоции, такие как страх, ужас, злоба, чувство вины или стыд.
- Утрата интереса к той активности (деятельности), которая раньше доставляла удовольствие.
- Чувство удаленности или обособленности от других.
- Трудности в переживании положительных чувств.
- Раздражение, вспышки гнева, агрессивное поведение.
- Рисковое поведение.
- Нахождение "на взводе" или "на стороже".
- Ощущение постоянного напряжения.
- Затруднения с сосредоточенностью.
- Проблемы с засыпанием или ночные пробуждения.
Результаты
- 0-35 баллов — ПТСР маловероятен.
- 36 и более баллов — есть вероятность ПТСР.
- Если вы получили более 36 баллов, рекомендуем обратиться к специалисту психологической помощи.
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