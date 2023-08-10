Психологический тест для самооценки проявлений ПТСР

Если вы испытываете угнетение, когда что-то напоминает стрессовую ситуацию из прошлого, следует обратиться к специалистам. Фото: freepik

В случае необходимости вы можете пройти тест на самооценку проявлений посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Внимательно читайте вопросы и отвечайте искренне, но долго не задерживайтесь на каждом из них.

Об этом написал психологический центр "Без паники".

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Ознакомьтесь с реакциями, которые иногда бывают после пережитого стресса. Выберите ответ, который точнее отображает, насколько сильно вас беспокоили эти проблемы в течение последних 30 дней.

Каждый ответ имеет свое количество баллов:

Вовсе нет: 0 баллов.

Немного: 1 балл.

Умеренно: 2 балла.

Ощутимо: 3 балла.

Необходимо получить сумму баллов по всем ответам.

Чувствовали ли вы нечто подобное

Повторяющиеся и беспокоящие мысли и воспоминания или навязчивые картины стрессового опыта из прошлого.

Повторяющиеся, волнующие сновидения о стрессовом опыте.

Внезапное чувство будто стрессовый опыт снова встречается.

Чувство угнетения, печали, когда что-то напоминало вам стрессовую ситуацию из прошлого.

Сильные физические реакции, когда что-то напоминало о стрессовом опыте (например, сердцебиение, затрудненное дыхание, потение).

Избегание мыслей или разговоров о стрессовой ситуации в прошлом или избегание чувств, связанных с этой ситуацией.

Избегание определенной деятельности или ситуаций, потому что они напоминают вам стрессовую ситуацию из прошлого.

Трудности с припоминанием важных моментов стрессового опыта из прошлого.

Сильные негативные убеждения о себе, других людях или окружающем мире.

Обвинение себя или других за стрессовый опыт или случившееся после него.

Сильные отрицательные эмоции, такие как страх, ужас, злоба, чувство вины или стыд.

Утрата интереса к той активности (деятельности), которая раньше доставляла удовольствие.

Чувство удаленности или обособленности от других.

Трудности в переживании положительных чувств.

Раздражение, вспышки гнева, агрессивное поведение.

Рисковое поведение.

Нахождение "на взводе" или "на стороже".

Ощущение постоянного напряжения.

Затруднения с сосредоточенностью.

Проблемы с засыпанием или ночные пробуждения.

Результаты

0-35 баллов — ПТСР маловероятен.

36 и более баллов — есть вероятность ПТСР.

Если вы получили более 36 баллов, рекомендуем обратиться к специалисту психологической помощи.

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