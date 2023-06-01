Путін агітує росіян створювати багатодітні сімʼї

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 1 червня, президент Росії Володимир Путін записав чергове одіозне відеозвернення до російських громадян. У ньому кремлівський диктатор закликав росіян до створення багатодітних сімей.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Путін переконаний, що люди, яким вдається створити багатодітну сім'ю, благословлені Богом на свій батьківський подвиг.

"Ви піднімаєте на ноги людей, які з'являються на світ завдяки вам. У цьому величезне щастя. І якщо Господь вас благословляє на це, то цьому можна лише порадіти", — заявив Путін.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в мережі ширяться нові подробиці про родину президента РФ Володимира Путіна. Зазначається, що в родини колишнього зятя Путіна знайшлася квартира в Ніцці за пів мільйона євро. Зазначається, що мати колишнього зятя Володимира Путіна Тетяна Шамалова з 2011 року володіє квартирою в Ніцці. Це випливає з витягу з офіційного реєстру нерухомості Франції.

Додамо, журналісти також знайшли прихований шлюб у молодшої доньки Путіна. Зазначається, що молодша дочка президента РФ Катерина Тихонова та син друга Путіна Кирило Шамалов не реєстрували свій шлюб офіційно. Хоча пишне весілля відгуляли на славу.

Це стало відомо з листування, коли месенджери Шамалова були зламані хакерами. У матеріалі йдеться про те, що під час весілля не відбулось ні поїздки до РАЦСу, ні виїзна церемонія реєстрації. У відсканованому паспорті Шамалова також немає штампу. В анкетах для французьких банків та податкової, заповнених у 2013–2017 роках, Шамалов вказував, що неодружений.