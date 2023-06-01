Путин агитирует россиян создавать многодетные семьи
Сегодня, 1 июня, президент России Владимир Путин записал очередное одиозное видеообращение к российским гражданам. В нем кремлевский диктатор призвал россиян к созданию многодетных семей.
Об этом сообщают росСМИ.
Путин выдал очередную порцию глупости
Путин убежден, что люди, которым удается создать многодетную семью, благословлены Богом своим родительским подвигом.
"Вы поднимаете на ноги людей, которые появляются на свет благодаря вам. В этом огромное счастье. И если Господь вас благословляет на это, то этому можно только порадоваться", — заявил Путин.
Напомним, ранее мы писали, что в сети распространяются новые подробности о семье президента РФ Владимира Путина. Отмечается, что у семьи бывшего зятя Путина нашлась квартира в Ницце за полмиллиона евро. Отмечается, что мать бывшего зятя Владимира Путина Татьяна Шамалова с 2011 года владеет квартирой в Ницце. Это следует из подъемника из официального реестра недвижимости Франции.
Добавим, журналисты также нашли скрытый брак у младшей дочери Путина. Отмечается, что младшая дочь президента РФ Екатерина Тихонова и сын друга Путина Кирилл Шамалов не регистрировали свой брак официально. Хотя пышную свадьбу отгуляли во славу.
Это стало известно из переписки, когда мессенджеры Шамалова были сломаны хакерами. В материале говорится, что во время свадьбы не состоялась ни поездка в ЗАГС, ни выездная церемония регистрации. В отсканированном паспорте Шамалова тоже нет штампа. В анкетах для французских банков и налоговой, заполненных в 2013–2017 годах, Шамалов указывал, что холост.