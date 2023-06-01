Путин агитирует россиян создавать многодетные семьи

Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Сегодня, 1 июня, президент России Владимир Путин записал очередное одиозное видеообращение к российским гражданам. В нем кремлевский диктатор призвал россиян к созданию многодетных семей.

Об этом сообщают росСМИ.

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Путин убежден, что люди, которым удается создать многодетную семью, благословлены Богом своим родительским подвигом.

"Вы поднимаете на ноги людей, которые появляются на свет благодаря вам. В этом огромное счастье. И если Господь вас благословляет на это, то этому можно только порадоваться", — заявил Путин.

Напомним, ранее мы писали, что в сети распространяются новые подробности о семье президента РФ Владимира Путина. Отмечается, что у семьи бывшего зятя Путина нашлась квартира в Ницце за полмиллиона евро. Отмечается, что мать бывшего зятя Владимира Путина Татьяна Шамалова с 2011 года владеет квартирой в Ницце. Это следует из подъемника из официального реестра недвижимости Франции.

Добавим, журналисты также нашли скрытый брак у младшей дочери Путина. Отмечается, что младшая дочь президента РФ Екатерина Тихонова и сын друга Путина Кирилл Шамалов не регистрировали свой брак официально. Хотя пышную свадьбу отгуляли во славу.

Это стало известно из переписки, когда мессенджеры Шамалова были сломаны хакерами. В материале говорится, что во время свадьбы не состоялась ни поездка в ЗАГС, ни выездная церемония регистрации. В отсканированном паспорте Шамалова тоже нет штампа. В анкетах для французских банков и налоговой, заполненных в 2013–2017 годах, Шамалов указывал, что холост.