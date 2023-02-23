Національний мультипредметний тест-2023: які предмети складатимуть випускники

Цього року випускники шкіл складатимуть НМТ

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт №8228-1 про національний мультипредметний тест у 2023 році. Цей документ визначає формат вступної кампанії у 2023 році.

Про це повідомив голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак.

Які предмети складатимуть

Нардеп зазначив, що документ був ухвалений без змін після першого читання.

"Українська мова і математика — обов’язкові, третій предмет — на вибір", — написав він.

На ухвалення законопроєкту відреагував і міністр освіти та науки Сергій Шкарлет. Він зазначив, що документ підтримали 285 депутатів.

"Отже, учні 11 класів звільняються від складання ДПА. Вступне випробування для здобуття вищої освіти проводитиметься у форматі НМТ. НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов’язкові предмети: українська мова і математика. На вибір вступника один предмет: історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія", — написав він.

Міністр наголосив, що важливо, аби тестування відбувалося протягом одного дня з міркувань безпеки.

Нагадаємо, навчальний рік-2022/23 триває у майже 13 тисячах українських шкіл. З них понад дві третини працюють у змішаному форматі, а тільки онлайн навчаються діти у п’яти регіонах України.

Також відомо, що 6 лютого Верховна Рада схвалила законопроєкт №8228-1 щодо державної підсумкової атестації (ДПА) та вступної кампанії 2023 року. 304 народні обранці проголосували законопроєкт за основу.