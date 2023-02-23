Национальный мультипредметный тест-2023: какие предметы будут сдавать выпускники

Рада приняла закон о НМТ-2023: какие предметы будут сдавать выпускники
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №8228-1 о национальном мультипредметном тесте в 2023 году. Этот документ определяет формат вступительной кампании в 2023 году.
Об этом сообщил председатель образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак.
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Какие предметы будут составлять
Нардеп отметил, что документ был одобрен без изменений после первого чтения.
"Украинский язык и математика — обязательны, третий предмет — на выбор", — написал он.
На принятие законопроекта отреагировал и министр образования и науки Сергей Шкарлет. Он отметил, что документ поддержали 285 депутатов.
"Итак, ученики 11 классов освобождаются от составления ГНА. Вступительное испытание для получения высшего образования будет проводиться в формате НМТ. НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных предмета: украинский язык и математика. На выбор поступающего один предмет: история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия", — написал он.
Министр подчеркнул, что важно, чтобы тестирование проходило в течение одного дня из соображений безопасности.
Напомним, учебный год-2022/23 длится почти в 13 тысячах украинских школ. Из них более двух третей работают в смешанном формате, а только онлайн учатся дети в пяти регионах Украины.
Также известно, что 6 февраля Верховная Рада одобрила законопроект №8228-1 относительно государственной итоговой аттестации (ГНА) и вступительной кампании 2023 года. 304 народных избранника проголосовали законопроект за основу.