Батьківська субота 11 березня — традиції та головні заборони

Батьківська субота 11 березня: як поминати померлих та що не можна робити
11 березня у християн східного обряду випадає перша поминальна субота Великого посту — Батьківська субота другої седмиці святої Чотиридесятниці. Це день особливого поминання покійних.
Новини.LIVE розповідає про головні традиції та заборони цього дня.
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Що таке батьківські суботи
"Батьківськими" суботи називають, тому що християни молитовно поминали в першу чергу своїх батьків, які відійшли на той світ.
Це дні, коли віряни поминають покійних рідних та близьких, згадують їх та моляться за упокій їх душі. А також за традицією відвідують їхні могили.
Християни, які чітко дотримуються церковних канонів, приходять на богослужіння до церкви ще ввечері в п'ятницю напередодні батьківської суботи. В цей час служать велику панахиду, або парастас. Щоб пом'янути в церкві своїх померлих родичів, потрібно приготувати заздалегідь записки з їх іменами.
Вже у саму суботу в храмах проводиться богослужіння за упокій душі всіх покійних. У цей день можна відвідати церкву і поставити свічки за всіх померлих близьких, а також замовити окремий молебень для них. Також можна передати батюшці записку з ім'ям померлого, щоб священник згадав людину в молитві.
Коли будуть батьківські суботи 2023
У 2023 році поминальні суботи припадають на такі дати:
- 11 березня — друга седмиця святої Чотиридесятниці;
- 18 березня — третя седмиця святої Чотиридесятниці;
- 25 березня — четверта седмиця святої Чотиридесятниці;
- 25 квітня — Радониця (Проводи);
- 3 червня — Вселенська Троїцька субота;
- 10 червня — батьківська субота перед Петровим постом;
- 12 серпня — батьківська субота перед Успенським постом;
- 7 жовтня — Покровська субота;
- 4 листопада — Дмитрівська поминальна субота;
- 11 листопада — Кузьмина субота;
- 18 листопада — Михайлівська субота;
- 25 листопада — батьківська поминальна субота перед Різдвяним постом.
У Вселенську батьківську суботу, 3 червня, вшановують памʼять не лише померлих рідних, а й усіх християн.
Які традиції існують на батьківські суботи
Зазвичай у поминальні дні ставлять свічку у церкві за упокій душі померлого та замовляють молебень. У батьківські суботи у храмах проводять літургії та панахиди.
Якщо немає можливості піти до церкви, то поминати покійних родичів можна і вдома. Пам'ятайте, що головна мета — це помолитися за упокій душі.
За традицією після відвідування церкви потрібно сходити на могилу до померлого та запалити там свічку. У батьківські суботи слід прибрати могили не лише рідних, а й занедбані.
У дні, коли батьківські суботи припадають на піст, слід суворо його дотримуватися.
Якщо батьківські суботи збігаються з днями народження або смерті родичів, то влаштовують поминальні обіди - пісні під час посту і без алкоголю.
Батьківська субота 11 березня — що потрібно робити
В цю суботу варто:
- поминати покійних рідних та близьких;
- сходити до храму та відвідати поминальну панахиду;
- згадати вдома покійних, помолившись перед іконами;
- влаштувати поминальну трапезу;
- прибрати могили від бруду та бур'янів;
- жертвувати в храм пісні продукти, але не можна віддавати для пожертвування м'ясо та алкоголь;
- жертвувати жебракам;
- займатися благодійністю.
Що не можна робити у батьківську суботу
У цей день заборонено:
- веселитися;
- сміятися;
- проводити гучні свята;
- влаштовувати застілля;
- танцювати та слухати музику;
- згадувати про покійних погано;
- тужити;
- лаятися та поганословити;
- сваритися;
- бажати іншим зла;
- їсти м'ясо;
- випивати алкоголь;
- відмовляти в милостині;
- піднімати загублені кимось речі;
- працювати, зокрема по дому.
Заборони на роботу в ці дні немає, але краще зробити всі справи напередодні, а поминальну суботу присвятити молитві та спогадам.
Якщо поминаєте рідного на кладовищі, не варто залишати їжу, алкоголь, цукерки та інші предмети. Це не християнський, а язичницький звичай.
Поминальна молитва у батьківську суботу
Якщо ж ви не потрапили до церкви на службу, пом'янути покійних родичів можна і самостійно.
Можна прочитати у храмі або вдома молитву:
Упокій, Господи, душі покійних рабів Твоїх: батьків моїх, родичів, благодійників (імена) і всіх православних християн, і прости їм усі провини вільні й невільні, і даруй їм Царство Небесне. Амінь.
Нагадаємо, ми писали календар харчування на кожен день у Великий піст, що можна і не можна їсти, і кому варто втриматися від харчових обмежень.
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