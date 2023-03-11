Батьківська субота 11 березня — традиції та головні заборони

Цього дня важливо вшанувати померлих рідних та близьких

11 березня у християн східного обряду випадає перша поминальна субота Великого посту — Батьківська субота другої седмиці святої Чотиридесятниці. Це день особливого поминання покійних.

Новини.LIVE розповідає про головні традиції та заборони цього дня.

Що таке батьківські суботи

"Батьківськими" суботи називають, тому що християни молитовно поминали в першу чергу своїх батьків, які відійшли на той світ.

Це дні, коли віряни поминають покійних рідних та близьких, згадують їх та моляться за упокій їх душі. А також за традицією відвідують їхні могили.

Християни, які чітко дотримуються церковних канонів, приходять на богослужіння до церкви ще ввечері в п'ятницю напередодні батьківської суботи. В цей час служать велику панахиду, або парастас. Щоб пом'янути в церкві своїх померлих родичів, потрібно приготувати заздалегідь записки з їх іменами.

Вже у саму суботу в храмах проводиться богослужіння за упокій душі всіх покійних. У цей день можна відвідати церкву і поставити свічки за всіх померлих близьких, а також замовити окремий молебень для них. Також можна передати батюшці записку з ім'ям померлого, щоб священник згадав людину в молитві.

Коли будуть батьківські суботи 2023

У 2023 році поминальні суботи припадають на такі дати:

11 березня — друга седмиця святої Чотиридесятниці;

18 березня — третя седмиця святої Чотиридесятниці;

25 березня — четверта седмиця святої Чотиридесятниці;

25 квітня — Радониця (Проводи);

3 червня — Вселенська Троїцька субота;

10 червня — батьківська субота перед Петровим постом;

12 серпня — батьківська субота перед Успенським постом;

7 жовтня — Покровська субота;

4 листопада — Дмитрівська поминальна субота;

11 листопада — Кузьмина субота;

18 листопада — Михайлівська субота;

25 листопада — батьківська поминальна субота перед Різдвяним постом.

У Вселенську батьківську суботу, 3 червня, вшановують памʼять не лише померлих рідних, а й усіх християн.

Які традиції існують на батьківські суботи

Зазвичай у поминальні дні ставлять свічку у церкві за упокій душі померлого та замовляють молебень. У батьківські суботи у храмах проводять літургії та панахиди.

Якщо немає можливості піти до церкви, то поминати покійних родичів можна і вдома. Пам'ятайте, що головна мета — це помолитися за упокій душі.

За традицією після відвідування церкви потрібно сходити на могилу до померлого та запалити там свічку. У батьківські суботи слід прибрати могили не лише рідних, а й занедбані.

У дні, коли батьківські суботи припадають на піст, слід суворо його дотримуватися.

Якщо батьківські суботи збігаються з днями народження або смерті родичів, то влаштовують поминальні обіди - пісні під час посту і без алкоголю.

Батьківська субота 11 березня — що потрібно робити

В цю суботу варто:

поминати покійних рідних та близьких;

сходити до храму та відвідати поминальну панахиду;

згадати вдома покійних, помолившись перед іконами;

влаштувати поминальну трапезу;

прибрати могили від бруду та бур'янів;

жертвувати в храм пісні продукти, але не можна віддавати для пожертвування м'ясо та алкоголь;

жертвувати жебракам;

займатися благодійністю.

Що не можна робити у батьківську суботу

У цей день заборонено:

веселитися;

сміятися;

проводити гучні свята;

влаштовувати застілля;

танцювати та слухати музику;

згадувати про покійних погано;

тужити;

лаятися та поганословити;

сваритися;

бажати іншим зла;

їсти м'ясо;

випивати алкоголь;

відмовляти в милостині;

піднімати загублені кимось речі;

працювати, зокрема по дому.

Заборони на роботу в ці дні немає, але краще зробити всі справи напередодні, а поминальну суботу присвятити молитві та спогадам.

Якщо поминаєте рідного на кладовищі, не варто залишати їжу, алкоголь, цукерки та інші предмети. Це не християнський, а язичницький звичай.

Поминальна молитва у батьківську суботу

Якщо ж ви не потрапили до церкви на службу, пом'янути покійних родичів можна і самостійно.

Можна прочитати у храмі або вдома молитву:

Упокій, Господи, душі покійних рабів Твоїх: батьків моїх, родичів, благодійників (імена) і всіх православних християн, і прости їм усі провини вільні й невільні, і даруй їм Царство Небесне. Амінь.

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