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Батьківська субота 11 березня: як поминати померлих та що не можна робити

11 березня 2023 06:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Батьківська субота 11 березня — традиції та головні заборони
Цього дня важливо вшанувати померлих рідних та близьких
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

11 березня у християн східного обряду випадає перша поминальна субота Великого посту — Батьківська субота другої седмиці святої Чотиридесятниці. Це день особливого поминання покійних.

Новини.LIVE розповідає про головні традиції та заборони цього дня.   

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Що таке батьківські суботи

"Батьківськими" суботи називають, тому що християни молитовно поминали в першу чергу своїх батьків, які відійшли на той світ.

Це дні, коли віряни поминають покійних рідних та близьких, згадують їх та моляться за упокій їх душі. А також за традицією відвідують їхні могили.

Християни, які чітко дотримуються церковних канонів, приходять на богослужіння до церкви ще ввечері в п'ятницю напередодні батьківської суботи. В цей час служать велику панахиду, або парастас. Щоб пом'янути в церкві своїх померлих родичів, потрібно приготувати заздалегідь записки з їх іменами.

Вже у саму суботу в храмах проводиться богослужіння за упокій душі всіх покійних. У цей день можна відвідати церкву і поставити свічки за всіх померлих близьких, а також замовити окремий молебень для них. Також можна передати батюшці записку з ім'ям померлого, щоб священник згадав людину в молитві.

Що таке батьківські суботи

Коли будуть батьківські суботи 2023 

У 2023 році поминальні суботи припадають на такі дати:

  • 11 березня — друга седмиця святої Чотиридесятниці;
  • 18 березня — третя седмиця святої Чотиридесятниці;
  • 25 березня — четверта седмиця святої Чотиридесятниці;
  • 25 квітня — Радониця (Проводи);
  • 3 червня — Вселенська Троїцька субота;
  • 10 червня — батьківська субота перед Петровим постом;
  • 12 серпня — батьківська субота перед Успенським постом;
  • 7 жовтня — Покровська субота;
  • 4 листопада — Дмитрівська поминальна субота;
  • 11 листопада — Кузьмина субота;
  • 18 листопада — Михайлівська субота;
  • 25 листопада — батьківська поминальна субота перед Різдвяним постом.

У Вселенську батьківську суботу, 3 червня, вшановують памʼять не лише померлих рідних, а й усіх християн.

Коли будуть батьківські суботи 2023

Які традиції існують на батьківські суботи

Зазвичай у поминальні дні ставлять свічку у церкві за упокій душі померлого та замовляють молебень. У батьківські суботи у храмах проводять літургії та панахиди. 

Якщо немає можливості піти до церкви, то поминати покійних родичів можна і вдома. Пам'ятайте, що головна мета — це помолитися за упокій душі. 

За традицією після відвідування церкви потрібно сходити на могилу до померлого та запалити там свічку. У батьківські суботи слід прибрати могили не лише рідних, а й занедбані.

У дні, коли батьківські суботи припадають на піст, слід суворо його дотримуватися.

Якщо батьківські суботи збігаються з днями народження або смерті родичів, то влаштовують поминальні обіди - пісні під час посту і без алкоголю.

Які традиції існують на батьківські суботи

Батьківська субота 11 березня — що потрібно робити

В цю суботу варто:

  • поминати покійних рідних та близьких;
  • сходити до храму та відвідати поминальну панахиду;
  • згадати вдома покійних, помолившись перед іконами;
  • влаштувати поминальну трапезу;
  • прибрати могили від бруду та бур'янів;
  • жертвувати в храм пісні продукти, але не можна віддавати для пожертвування м'ясо та алкоголь;
  • жертвувати жебракам;
  • займатися благодійністю.

Батьківська субота 11 березня — що потрібно робити

Що не можна робити у батьківську суботу

У цей день заборонено:

  • веселитися;
  • сміятися;
  • проводити гучні свята;
  • влаштовувати застілля;
  • танцювати та слухати музику;
  • згадувати про покійних погано;
  • тужити;
  • лаятися та поганословити;
  • сваритися;
  • бажати іншим зла;
  • їсти м'ясо;
  • випивати алкоголь;
  • відмовляти в милостині;
  • піднімати загублені кимось речі;
  • працювати, зокрема по дому.

Заборони на роботу в ці дні немає, але краще зробити всі справи напередодні, а поминальну суботу присвятити молитві та спогадам.

Якщо поминаєте рідного на кладовищі, не варто залишати їжу, алкоголь, цукерки та інші предмети. Це не християнський, а язичницький звичай.

Що не можна робити у батьківську суботу

Поминальна молитва у батьківську суботу

Якщо ж ви не потрапили до церкви на службу, пом'янути покійних родичів можна і самостійно.

Можна прочитати у храмі або вдома молитву:

Упокій, Господи, душі покійних рабів Твоїх: батьків моїх, родичів, благодійників (імена) і всіх православних християн, і прости їм усі провини вільні й невільні, і даруй їм Царство Небесне. Амінь.

Нагадаємо, ми писали календар харчування на кожен день у Великий піст, що можна і не можна їсти, і кому варто втриматися від харчових обмежень. 

А також пропонуємо ознайомитися з детальним православним календарем та дізнатися, коли та які церковні свята відзначатимемо в березні. 

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