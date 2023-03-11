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Родительская суббота 11 марта: как поминать умерших и что нельзя делать

11 марта 2023 06:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Родительская суббота 11 марта — традиции и главные запреты
В этот день важно почтить умерших родных и близких
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

11 марта у христиан восточного обряда выпадает первая поминальная суббота Великого поста — Родительская суббота второй седмицы святой Четыредесятницы. Это день особого поминовения усопших.

Новини.LIVE рассказывает о главных традициях и запретах этого дня.

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Что такое родительские субботы

"Родительскими" субботы называют, потому что христиане молитвенно поминали в первую очередь своих родителей, отошедших на тот свет.

Это дни, когда верующие поминают покойных родных и близких, вспоминают их и молятся об упокоении их души. А также по традиции посещают их могилы.

Христиане, четко соблюдающие церковные каноны, приходят на богослужение в церковь еще вечером в пятницу накануне отеческой субботы. В это время служат большую панихиду, или парастас. Чтобы помянуть в церкви своих умерших родственников, нужно приготовить заранее записки с их именами.

Уже в саму субботу в храмах проводится богослужение при упокоении души всех усопших. В этот день можно посетить церковь и поставить свечи за всех усопших близких, а также заказать отдельный молебен для них. Можно передать батюшке записку с именем умершего, чтобы священник вспомнил человека в молитве.

Что такое родительские субботы

Когда будут родительские субботы 2023

В 2023 году поминальные субботы приходятся на следующие даты:

  • 11 марта — вторая седмица святой Четыредесятницы;
  • 18 марта — третья седмица святой Четыредесятницы;
  • 25 марта — четвертая седмица святой Четыредесятницы;
  • 25 апреля — Радоница (Проводы);
  • 3 июня — Вселенская Троицкая суббота;
  • 10 июня — родительская суббота перед Петровым постом;
  • 12 августа — родительская суббота перед Успенским постом;
  • 7 октября — Покровская суббота;
  • 4 ноября — Дмитровская поминальная суббота;
  • 11 ноября — Кузьмина суббота;
  • 18 ноября — Михайловская суббота;
  • 25 ноября — родительская поминальная суббота перед Рождественским постом.

Во Вселенскую родительскую субботу, 3 июня, чтят память не только умерших родных, но и всех христиан.

Когда будут родительские субботы 2023

Какие традиции существуют на родительские субботы

Обычно в поминальные дни ставят свечу в церкви при упокоении души умершего и заказывают молебен. В родительские субботы в храмах совершаются литургии и панихиды.

Если нет возможности пойти в церковь, то поминать усопших родственников можно и дома. Помните, что главная цель — это помолиться за упокой души.

По традиции после посещения церкви нужно сходить на могилу к умершему и зажечь там свечу. В родительские субботы следует убрать могилы не только родных, но и заброшенные.

В дни, когда родительские субботы приходятся на пост, следует строго его соблюдать.

Если родительские субботы совпадают с днями рождения или смерти родственников, то устраивают поминальные обеды — постные во время поста и без алкоголя.

Какие традиции существуют на родительские субботы

Родительская суббота 11 марта — что нужно делать

В эту субботу стоит:

  • поминать усопших родных и близких;
  • сходить в храм и посетить поминальную панихиду;
  • вспомнить дома усопших, помолившись перед иконами;
  • устроить поминальную трапезу;
  • убрать могилы от грязи и сорняков;
  • жертвовать в храм песни продукты, но нельзя отдавать для пожертвования мясо и алкоголь;
  • жертвовать нищим;
  • заниматься благотворительностью.

Родительская суббота 11 марта — что нужно делать

Что нельзя делать в родительскую субботу

В этот день запрещено:

  • веселиться;
  • смеяться;
  • проводить громкие праздники;
  • устраивать застолье;
  • танцевать и слушать музыку;
  • упоминать об усопших плохо;
  • тосковать;
  • ругаться и злословить;
  • ссориться;
  • желать другим зла;
  • есть мясо;
  • выпивать алкоголь;
  • отказывать в подаянии;
  • поднимать потерянные кем-то вещи;
  • работать, в том числе по дому.

Запрета на работу в эти дни нет, но лучше сделать все дела накануне, а поминальную субботу посвятить молитве и воспоминаниям.

Если поминаете родного на кладбище, не следует оставлять еду, алкоголь, конфеты и другие предметы. Это не христианский, а языческий обычай.

Что нельзя делать в родительскую субботу

Поминальная молитва в родительскую субботу

Если же вы не попали в церковь на службу, помянуть усопших родственников можно и самостоятельно.

Можно прочитать в храме или дома молитву:

Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: отцов моих, родственников, благодетелей (имена) и всех православных христиан, и прости им все вины свободные и несвободные, и даруй им Царство Небесное. Аминь.

Напомним, мы писали календарь питания на каждый день в Великий пост, что можно и нельзя есть, и кому стоит удержаться от пищевых ограничений.

А также предлагаем ознакомиться с подробным православным календарем и узнать, когда и какие церковные праздники отметим в марте.

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