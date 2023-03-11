Родительская суббота 11 марта — традиции и главные запреты

Родительская суббота 11 марта: как поминать умерших и что нельзя делать
11 марта у христиан восточного обряда выпадает первая поминальная суббота Великого поста — Родительская суббота второй седмицы святой Четыредесятницы. Это день особого поминовения усопших.
Новини.LIVE рассказывает о главных традициях и запретах этого дня.
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Что такое родительские субботы
"Родительскими" субботы называют, потому что христиане молитвенно поминали в первую очередь своих родителей, отошедших на тот свет.
Это дни, когда верующие поминают покойных родных и близких, вспоминают их и молятся об упокоении их души. А также по традиции посещают их могилы.
Христиане, четко соблюдающие церковные каноны, приходят на богослужение в церковь еще вечером в пятницу накануне отеческой субботы. В это время служат большую панихиду, или парастас. Чтобы помянуть в церкви своих умерших родственников, нужно приготовить заранее записки с их именами.
Уже в саму субботу в храмах проводится богослужение при упокоении души всех усопших. В этот день можно посетить церковь и поставить свечи за всех усопших близких, а также заказать отдельный молебен для них. Можно передать батюшке записку с именем умершего, чтобы священник вспомнил человека в молитве.
Когда будут родительские субботы 2023
В 2023 году поминальные субботы приходятся на следующие даты:
- 11 марта — вторая седмица святой Четыредесятницы;
- 18 марта — третья седмица святой Четыредесятницы;
- 25 марта — четвертая седмица святой Четыредесятницы;
- 25 апреля — Радоница (Проводы);
- 3 июня — Вселенская Троицкая суббота;
- 10 июня — родительская суббота перед Петровым постом;
- 12 августа — родительская суббота перед Успенским постом;
- 7 октября — Покровская суббота;
- 4 ноября — Дмитровская поминальная суббота;
- 11 ноября — Кузьмина суббота;
- 18 ноября — Михайловская суббота;
- 25 ноября — родительская поминальная суббота перед Рождественским постом.
Во Вселенскую родительскую субботу, 3 июня, чтят память не только умерших родных, но и всех христиан.
Какие традиции существуют на родительские субботы
Обычно в поминальные дни ставят свечу в церкви при упокоении души умершего и заказывают молебен. В родительские субботы в храмах совершаются литургии и панихиды.
Если нет возможности пойти в церковь, то поминать усопших родственников можно и дома. Помните, что главная цель — это помолиться за упокой души.
По традиции после посещения церкви нужно сходить на могилу к умершему и зажечь там свечу. В родительские субботы следует убрать могилы не только родных, но и заброшенные.
В дни, когда родительские субботы приходятся на пост, следует строго его соблюдать.
Если родительские субботы совпадают с днями рождения или смерти родственников, то устраивают поминальные обеды — постные во время поста и без алкоголя.
Родительская суббота 11 марта — что нужно делать
В эту субботу стоит:
- поминать усопших родных и близких;
- сходить в храм и посетить поминальную панихиду;
- вспомнить дома усопших, помолившись перед иконами;
- устроить поминальную трапезу;
- убрать могилы от грязи и сорняков;
- жертвовать в храм песни продукты, но нельзя отдавать для пожертвования мясо и алкоголь;
- жертвовать нищим;
- заниматься благотворительностью.
Что нельзя делать в родительскую субботу
В этот день запрещено:
- веселиться;
- смеяться;
- проводить громкие праздники;
- устраивать застолье;
- танцевать и слушать музыку;
- упоминать об усопших плохо;
- тосковать;
- ругаться и злословить;
- ссориться;
- желать другим зла;
- есть мясо;
- выпивать алкоголь;
- отказывать в подаянии;
- поднимать потерянные кем-то вещи;
- работать, в том числе по дому.
Запрета на работу в эти дни нет, но лучше сделать все дела накануне, а поминальную субботу посвятить молитве и воспоминаниям.
Если поминаете родного на кладбище, не следует оставлять еду, алкоголь, конфеты и другие предметы. Это не христианский, а языческий обычай.
Поминальная молитва в родительскую субботу
Если же вы не попали в церковь на службу, помянуть усопших родственников можно и самостоятельно.
Можно прочитать в храме или дома молитву:
Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: отцов моих, родственников, благодетелей (имена) и всех православных христиан, и прости им все вины свободные и несвободные, и даруй им Царство Небесное. Аминь.
Напомним, мы писали календарь питания на каждый день в Великий пост, что можно и нельзя есть, и кому стоит удержаться от пищевых ограничений.
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