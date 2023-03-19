День Костянтина та Олени — 19 березня — традиції, заборони та прикмети

День Костянтина та Олени 19 березня: які існують заборони в цей день та важливі традиції
Цієї неділі, 19 березня, віряни вшановують пам'ять святих рівноапостольних Костянтина і його матері Олени, які за благочестиве життя здобули собі доброї слави справедливим царюванням і добрими справами. Згідно з переказами, саме вони знайшли хрест, на якому був розп’ятий Ісус Христос.
Новини.LIVE розповідає про традиції свята, головні прикмети, а також заборони, яким православні намагаються старанно слідувати.
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19 березня — традиції та звичаї на Костянтина та Олени
У народі 19 березня називають Константінови кола. Згідно з повір’ям, у цей день потрібно дуже дбайливо ставитися до води: раніше освячували криниці та масово відвідували лазні, а також втоптували сніг біля колодязів, щоб вода була смачніше.
Наші предки вірили, що цієї доби у води проявляються лікувальні та магічні властивості. Але найбільшою силою володіє тала вода та вода з живих джерел. Вважається, що якщо вмиватися такою водою або випити її, то всі хвороби підуть, навіть найтяжчі й страшні, а якщо людина здорова, то залишиться здоровою на весь рік, і ніяка хвороба до нього не причепиться.
Також люди вірили, що померлі можуть дивитися через воду на своїх близьких. В народі казали: "Плюнути в колодязь — все одно, що рідній матері в очі".
Оскільки зараз триває Великий піст варто дотримуватися суворих правил обмежень щодо їжі, не можна вживати м'ясо, яйця, молочні продукти.
День Костянтина та Олени — що заборонено робити у цей день
У цей день віряни дотримуються таких заборон:
- не можна пити алкоголь;
- не можна займатися рукоділлям;
- прибирати;
- прати;
- займатися важкою фізичною працею;
- займатися ремонтом;
- лаятися;
- лихословити;
- сваритися;
- сварити дітей:
- говорити, думати про погане;
- думати погано про інших;
- обмовляти когось;
- бажати зла кому-небудь.
Які існують прикмети на 19 березня
- Морозна погода — чекайте весни та теплого, посушливого літа.
- Лід тоне в річках — рік буде неврожайним.
- Проліски з'явилися 19 березня — можна розпочинати посівні роботи.
- Не можна пити воду з чужого колодязя 19 березня, оскільки він згодом може пересохнути.
- Якщо в колодязь 19 березня кинути трохи моху, то дощ піде.
- Іменинники Олена і Костянтин в цей день будуть дуже успішними.
- Мороз ударив вранці 19 березня — ще 40 днів буде аналогічна погода.
- Дятел в лісі стукає — холоди триватимуть ще довго.
- Весь день сніг — літо буде засушливим.
- Якщо побачиш білого зайця — незабаром піде сніг.
Нагадаємо, ми писали календар харчування на кожен день у Великий піст, що можна і не можна їсти, і кому варто втриматися від харчових обмежень.
А також пропонуємо ознайомитися з детальним православним календарем та дізнатися, коли та які церковні свята відзначатимемо в березні.