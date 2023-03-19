День Костянтина та Олени — 19 березня — традиції, заборони та прикмети

Згідно з повір’ям, у цей день потрібно дуже дбайливо ставитися до води

Цієї неділі, 19 березня, віряни вшановують пам'ять святих рівноапостольних Костянтина і його матері Олени, які за благочестиве життя здобули собі доброї слави справедливим царюванням і добрими справами. Згідно з переказами, саме вони знайшли хрест, на якому був розп’ятий Ісус Христос.

Новини.LIVE розповідає про традиції свята, головні прикмети, а також заборони, яким православні намагаються старанно слідувати.

19 березня — традиції та звичаї на Костянтина та Олени

У народі 19 березня називають Константінови кола. Згідно з повір’ям, у цей день потрібно дуже дбайливо ставитися до води: раніше освячували криниці та масово відвідували лазні, а також втоптували сніг біля колодязів, щоб вода була смачніше.

Наші предки вірили, що цієї доби у води проявляються лікувальні та магічні властивості. Але найбільшою силою володіє тала вода та вода з живих джерел. Вважається, що якщо вмиватися такою водою або випити її, то всі хвороби підуть, навіть найтяжчі й страшні, а якщо людина здорова, то залишиться здоровою на весь рік, і ніяка хвороба до нього не причепиться.

Також люди вірили, що померлі можуть дивитися через воду на своїх близьких. В народі казали: "Плюнути в колодязь — все одно, що рідній матері в очі".

Оскільки зараз триває Великий піст варто дотримуватися суворих правил обмежень щодо їжі, не можна вживати м'ясо, яйця, молочні продукти.

День Костянтина та Олени — що заборонено робити у цей день

У цей день віряни дотримуються таких заборон:

не можна пити алкоголь;

не можна займатися рукоділлям;

прибирати;

прати;

займатися важкою фізичною працею;

займатися ремонтом;

лаятися;

лихословити;

сваритися;

сварити дітей:

говорити, думати про погане;

думати погано про інших;

обмовляти когось;

бажати зла кому-небудь.

Які існують прикмети на 19 березня

Морозна погода — чекайте весни та теплого, посушливого літа.

Лід тоне в річках — рік буде неврожайним.

Проліски з'явилися 19 березня — можна розпочинати посівні роботи.

Не можна пити воду з чужого колодязя 19 березня, оскільки він згодом може пересохнути.

Якщо в колодязь 19 березня кинути трохи моху, то дощ піде.

Іменинники Олена і Костянтин в цей день будуть дуже успішними.

Мороз ударив вранці 19 березня — ще 40 днів буде аналогічна погода.

Дятел в лісі стукає — холоди триватимуть ще довго.

Весь день сніг — літо буде засушливим.

Якщо побачиш білого зайця — незабаром піде сніг.

Нагадаємо, ми писали календар харчування на кожен день у Великий піст, що можна і не можна їсти, і кому варто втриматися від харчових обмежень.

А також пропонуємо ознайомитися з детальним православним календарем та дізнатися, коли та які церковні свята відзначатимемо в березні.