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День Костянтина та Олени 19 березня: які існують заборони в цей день та важливі традиції

19 березня 2023 06:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
День Костянтина та Олени — 19 березня — традиції, заборони та прикмети
Згідно з повір’ям, у цей день потрібно дуже дбайливо ставитися до води
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Цієї неділі, 19 березня, віряни вшановують пам'ять святих рівноапостольних Костянтина і його матері Олени, які за благочестиве життя здобули собі доброї слави справедливим царюванням і добрими справами. Згідно з переказами, саме вони знайшли хрест, на якому був розп’ятий Ісус Христос.

Новини.LIVE розповідає про традиції свята, головні прикмети, а також заборони, яким православні намагаються старанно слідувати.

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19 березня — традиції та звичаї на Костянтина та Олени

У народі 19 березня називають Константінови кола. Згідно з повір’ям, у цей день потрібно дуже дбайливо ставитися до води: раніше освячували криниці та масово відвідували лазні, а також втоптували сніг біля колодязів, щоб вода була смачніше.

19 березня — традиції

Наші предки вірили, що цієї доби у води проявляються лікувальні та магічні властивості. Але найбільшою силою володіє тала вода та вода з живих джерел. Вважається, що якщо вмиватися такою водою або випити її, то всі хвороби підуть, навіть найтяжчі й страшні, а якщо людина здорова, то залишиться здоровою на весь рік, і ніяка хвороба до нього не причепиться.

Також люди вірили, що померлі можуть дивитися через воду на своїх близьких. В народі казали: "Плюнути в колодязь — все одно, що рідній матері в очі".

Оскільки зараз триває Великий піст варто дотримуватися суворих правил обмежень щодо їжі, не можна вживати м'ясо, яйця, молочні продукти. 

19 березня — традиції та звичаї на Костянтина та Олени

День Костянтина та Олени — що заборонено робити у цей день 

У цей день віряни дотримуються таких заборон: 

  • не можна пити алкоголь;
  • не можна займатися рукоділлям;
  • прибирати;
  • прати;
  • займатися важкою фізичною працею;
  • займатися ремонтом;
  • лаятися;
  • лихословити;
  • сваритися;
  • сварити дітей:
  • говорити, думати про погане;
  • думати погано про інших;
  • обмовляти когось;
  • бажати зла кому-небудь.

День Костянтина та Олени — що заборонено робити у цей день

Які існують прикмети на 19 березня

  • Морозна погода — чекайте весни та теплого, посушливого літа. 
  • Лід тоне в річках — рік буде неврожайним.
  • Проліски з'явилися 19 березня — можна розпочинати посівні роботи. 
  • Не можна пити воду з чужого колодязя 19 березня, оскільки він згодом може пересохнути.
  • Якщо в колодязь 19 березня кинути трохи моху, то дощ піде. 
  • Іменинники Олена і Костянтин в цей день будуть дуже успішними.
  • Мороз ударив вранці 19 березня — ще 40 днів буде аналогічна погода.
  • Дятел в лісі стукає — холоди триватимуть ще довго.
  • Весь день сніг — літо буде засушливим.
  • Якщо побачиш білого зайця — незабаром піде сніг.

Які існують прикмети на 19 березня

Нагадаємо, ми писали календар харчування на кожен день у Великий піст, що можна і не можна їсти, і кому варто втриматися від харчових обмежень. 

А також пропонуємо ознайомитися з детальним православним календарем та дізнатися, коли та які церковні свята відзначатимемо в березні. 

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