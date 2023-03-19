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День Константина и Елены 19 марта: какие существуют запреты в этот день и важные традиции

19 марта 2023 06:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
День Константина и Елены — 19 марта — традиции, запреты и приметы
Согласно поверью, в этот день нужно очень бережно относиться к воде
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В это воскресенье, 19 марта, верующие чтят память святых равноапостольных Константина и его матери Елены, которые за благочестивую жизнь снискали себе добрую славу справедливым царствованием и добрыми делами. Согласно преданию, именно они нашли крест, на котором был распят Иисус Христос.

Новини.LIVE рассказывает о традициях праздника, главных приметах, а также запретах, которым православные стараются тщательно следовать.

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19 марта — традиции и обычаи на Константина и Елены

В народе 19 марта называют Константиновы круги. Согласно поверью, в этот день нужно очень бережно относиться к воде: раньше освящали колодцы и массово посещали бани, а также утаптывали снег возле колодцев, чтобы вода была вкуснее.

19 марта - традиции

Наши предки верили, что в эти сутки у воды проявляются лечебные и магические свойства. Но наибольшей силой обладают талая вода и вода из живых источников. Считается, что если умываться такой водой или выпить ее, то все болезни уйдут, даже самые тяжелые и страшные, а если человек здоров, то останется здоровым на весь год, и никакая болезнь к нему не прицепится.

Также люди верили, что умершие могут смотреть через воду на своих близких. В народе говорили: "Плюнуть в колодец — все равно, что родной матери в глаза".

Поскольку сейчас продолжается Великий пост, следует соблюдать строгие правила ограничений в отношении пищи, нельзя употреблять мясо, яйца, молочные продукты.

19 марта - традиции и обычаи на Константина и Елены

День Константина и Елены — что запрещено делать в этот день

В этот день верующие соблюдают следующие запреты:

  • нельзя пить алкоголь;
  • нельзя заниматься рукоделием;
  • убирать;
  • стирать;
  • заниматься тяжелым физическим трудом;
  • заниматься ремонтом;
  • ругаться;
  • злословить;
  • ссориться;
  • ссорить детей:
  • говорить, думать о плохом;
  • думать плохо о других;
  • оговаривать кого-то;
  • желать зла кому-нибудь.

День Константина и Елены — что запрещено делать в этот день

Какие существуют приметы на 19 марта

  • Морозная погода — ждите весны и теплого, засушливого лета.
  • Лед тонет в реках — год будет неурожайным.
  • Подснежники появились 19 марта — можно начинать посевные работы.
  • Нельзя пить воду из чужого колодца 19 марта, поскольку он может пересохнуть.
  • Если в колодец 19 марта бросить немного мха, то дождь пойдет.
  • Именинники Елена и Константин в этот день будут очень успешными.
  • Мороз ударил утром 19 марта — еще 40 дней будет аналогичная погода.
  • Дятел в лесу стучит — холода будут продолжаться еще долго.
  • Весь день снег — лето будет засушливым.
  • Если увидишь белого зайца, вскоре пойдет снег.

Существующие приметы на 19 марта

Напомним, мы писали календарь питания на каждый день в Великий пост, что можно и нельзя есть, и кому следует удержаться от пищевых ограничений.

А также предлагаем ознакомиться с подробным православным календарем и узнать, когда и какие церковные праздники отметим в марте.

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