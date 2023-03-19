День Константина и Елены — 19 марта — традиции, запреты и приметы

Согласно поверью, в этот день нужно очень бережно относиться к воде

В это воскресенье, 19 марта, верующие чтят память святых равноапостольных Константина и его матери Елены, которые за благочестивую жизнь снискали себе добрую славу справедливым царствованием и добрыми делами. Согласно преданию, именно они нашли крест, на котором был распят Иисус Христос.

Новини.LIVE рассказывает о традициях праздника, главных приметах, а также запретах, которым православные стараются тщательно следовать.

19 марта — традиции и обычаи на Константина и Елены

В народе 19 марта называют Константиновы круги. Согласно поверью, в этот день нужно очень бережно относиться к воде: раньше освящали колодцы и массово посещали бани, а также утаптывали снег возле колодцев, чтобы вода была вкуснее.

Наши предки верили, что в эти сутки у воды проявляются лечебные и магические свойства. Но наибольшей силой обладают талая вода и вода из живых источников. Считается, что если умываться такой водой или выпить ее, то все болезни уйдут, даже самые тяжелые и страшные, а если человек здоров, то останется здоровым на весь год, и никакая болезнь к нему не прицепится.

Также люди верили, что умершие могут смотреть через воду на своих близких. В народе говорили: "Плюнуть в колодец — все равно, что родной матери в глаза".

Поскольку сейчас продолжается Великий пост, следует соблюдать строгие правила ограничений в отношении пищи, нельзя употреблять мясо, яйца, молочные продукты.

День Константина и Елены — что запрещено делать в этот день

В этот день верующие соблюдают следующие запреты:

нельзя пить алкоголь;

нельзя заниматься рукоделием;

убирать;

стирать;

заниматься тяжелым физическим трудом;

заниматься ремонтом;

ругаться;

злословить;

ссориться;

ссорить детей:

говорить, думать о плохом;

думать плохо о других;

оговаривать кого-то;

желать зла кому-нибудь.

Какие существуют приметы на 19 марта

Морозная погода — ждите весны и теплого, засушливого лета.

Лед тонет в реках — год будет неурожайным.

Подснежники появились 19 марта — можно начинать посевные работы.

Нельзя пить воду из чужого колодца 19 марта, поскольку он может пересохнуть.

Если в колодец 19 марта бросить немного мха, то дождь пойдет.

Именинники Елена и Константин в этот день будут очень успешными.

Мороз ударил утром 19 марта — еще 40 дней будет аналогичная погода.

Дятел в лесу стучит — холода будут продолжаться еще долго.

Весь день снег — лето будет засушливым.

Если увидишь белого зайца, вскоре пойдет снег.

Напомним, мы писали календарь питания на каждый день в Великий пост, что можно и нельзя есть, и кому следует удержаться от пищевых ограничений.

А также предлагаем ознакомиться с подробным православным календарем и узнать, когда и какие церковные праздники отметим в марте.