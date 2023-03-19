День Константина и Елены — 19 марта — традиции, запреты и приметы

День Константина и Елены 19 марта: какие существуют запреты в этот день и важные традиции
В это воскресенье, 19 марта, верующие чтят память святых равноапостольных Константина и его матери Елены, которые за благочестивую жизнь снискали себе добрую славу справедливым царствованием и добрыми делами. Согласно преданию, именно они нашли крест, на котором был распят Иисус Христос.
Новини.LIVE рассказывает о традициях праздника, главных приметах, а также запретах, которым православные стараются тщательно следовать.
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19 марта — традиции и обычаи на Константина и Елены
В народе 19 марта называют Константиновы круги. Согласно поверью, в этот день нужно очень бережно относиться к воде: раньше освящали колодцы и массово посещали бани, а также утаптывали снег возле колодцев, чтобы вода была вкуснее.
Наши предки верили, что в эти сутки у воды проявляются лечебные и магические свойства. Но наибольшей силой обладают талая вода и вода из живых источников. Считается, что если умываться такой водой или выпить ее, то все болезни уйдут, даже самые тяжелые и страшные, а если человек здоров, то останется здоровым на весь год, и никакая болезнь к нему не прицепится.
Также люди верили, что умершие могут смотреть через воду на своих близких. В народе говорили: "Плюнуть в колодец — все равно, что родной матери в глаза".
Поскольку сейчас продолжается Великий пост, следует соблюдать строгие правила ограничений в отношении пищи, нельзя употреблять мясо, яйца, молочные продукты.
День Константина и Елены — что запрещено делать в этот день
В этот день верующие соблюдают следующие запреты:
- нельзя пить алкоголь;
- нельзя заниматься рукоделием;
- убирать;
- стирать;
- заниматься тяжелым физическим трудом;
- заниматься ремонтом;
- ругаться;
- злословить;
- ссориться;
- ссорить детей:
- говорить, думать о плохом;
- думать плохо о других;
- оговаривать кого-то;
- желать зла кому-нибудь.
Какие существуют приметы на 19 марта
- Морозная погода — ждите весны и теплого, засушливого лета.
- Лед тонет в реках — год будет неурожайным.
- Подснежники появились 19 марта — можно начинать посевные работы.
- Нельзя пить воду из чужого колодца 19 марта, поскольку он может пересохнуть.
- Если в колодец 19 марта бросить немного мха, то дождь пойдет.
- Именинники Елена и Константин в этот день будут очень успешными.
- Мороз ударил утром 19 марта — еще 40 дней будет аналогичная погода.
- Дятел в лесу стучит — холода будут продолжаться еще долго.
- Весь день снег — лето будет засушливым.
- Если увидишь белого зайца, вскоре пойдет снег.
Напомним, мы писали календарь питания на каждый день в Великий пост, что можно и нельзя есть, и кому следует удержаться от пищевых ограничений.
А также предлагаем ознакомиться с подробным православным календарем и узнать, когда и какие церковные праздники отметим в марте.