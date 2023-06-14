Який день 14 червня – головні заборони та народні прикмети

Зображення святого мученика філософа Юстина. Фото ілюстративне: Pinterest

14 червня в церковному календарі позначається День пам’яті філософа Юстина. Тому варто розуміти, що цей день означає для вірян в церкві, що категорично забороняється робити, а також які існують народні прикмети та традиції 14 червня.

Новини.LIVE розповідає детальніше про День пам’яті філософа Юстина.

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Який день 14 червня в церковному календарі?

Історія цього дня

Філософ Юстин проживав у другому столітті, народившись в знатній родині грецького походження. Свого часу Юстин отримав досить гідну освіту та намагався завжди розширювати свій кругозір, подорожуючи світом. Чоловік хотів зрозуміти сенс християнства, щоб стати ближче до Бога.

День пам'яті святого Юстина Філософа. Фото ілюстративне: УНІАН

Щоб зрозуміти справжній сенс цієї віри, він почав шукати собі вчителя. Після тривалого пошуку Юстинові все ж таки вдалося знайти старого, який порадив йому прочитати священні книги. Тоді філософ почав це робити, а потім прийняв хрещення. Через захист християн його довго катували, а потім відрізали голову.

Що категорично не можна робити 14 червня?

В День пам’яті філософа Юстина забороняється збирати надмірну кількість рослин та довго спати, адже так можна серйозно захворіти та накликати на себе невдачі. В жодному разі не можна в цей день сваритися з оточуючими, адже так з ними не можна буде ніколи помиритися.

Серйозна сварка закоханих людей. Фото: Pexels

Які існують народні прикмети та традиції?

У давні часи наші предки вважали, що потрібно слідкувати за погодою за вікном, щоб визначити, яким буде день. Наприклад, якщо сонце вранці має блідий відтінок, значить ввечері слід очікувати на дощ, а якщо вранці похмуро, можна отримати щедрий врожай ярих.

Якщо після сходу роси трава миттєво стала сухою, надворі буде дуже спекотно, а якщо протягом дня похмуро та дощить, це означає щедрий врожай вівса, але маленьку кількість ягід.

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