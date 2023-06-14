Какой день 14 июня – главные запреты и народные приметы

Изображение святого мученика философа Иустина. Фото иллюстративное: Pinterest

14 июня в церковном календаре отмечается День памяти философа Иустина. Поэтому следует понимать, что этот день означает для верующих в церкви, что категорически запрещается делать, а также какие существуют народные приметы и традиции 14 июня.

Новини.LIVE рассказывает подробнее о Дне памяти философа Иустина.

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История этого дня

Философ Иустин проживал во втором веке, родившись в знатной семье греческого происхождения. В свое время Иустин получил достаточно достойное образование и старался всегда расширять свой кругозор, путешествуя по миру. Мужчина хотел понять смысл христианства, чтобы стать ближе к Богу.

День памяти святого Иустина Философа. Фото иллюстративное: УНИАН

Чтобы понять настоящий смысл этой веры, он стал искать себе учителя. После долгого поиска Иустину все же удалось найти старика, который посоветовал ему прочесть священные книги. Тогда философ начал это делать, а затем принял крещение. Из-за защиты христиан его долго пытали, а затем отрезали голову.

Что категорически нельзя делать 14 июня?

В День памяти философа Иустина запрещается собирать чрезмерное количество растений и долго спать, ведь так можно серьезно заболеть и навлечь на себя неудачи. Ни в коем случае нельзя в этот день ссориться с окружающими, ведь так с ними нельзя будет никогда помириться.

Серьезная ссора влюбленных людей. Фото: Pexels

Какие существуют народные приметы и традиции?

В старину наши предки считали, что нужно следить за погодой за окном, чтобы определить, каким будет день. Например, если солнце утром имеет бледный оттенок, значит вечером следует ожидать дождя, а если утром пасмурно, можно получить щедрый урожай яровых.

Если после схождения росы трава мгновенно стала сухой, на улице будет очень жарко, а если в течение дня пасмурно и дождливо, значит будет щедрый урожай овса, но небольшое количество ягод.

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