Яке свято 20 липня – яка його історія, що відомо про заборони та прикмети

Зображення святого Акакія Синайського. Фото ілюстративне: Pinterest

20 липня — це дата, коли віряни в церкві вшановують пам’ять святих Томи та Акакія. Ми пояснюємо, як з’явився цей день, що категорично не рекомендується та взагалі не можна робити в це свято та що відомо про народні прикмети, в які вірили наші предки.

Новини.LIVE розповідають все про День вшанування пам’яті святих Томи та Акакія.

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Як з’явився цей день?

Святий Тома з’явився на світ в Малеї ще у дев’ятому столітті та у молоді роки був досить хоробрим воїном та багатим чоловіком. Втім, згодом чоловік полюбив Христа та у чернечій рясі віддалився від усіх мирських справ.

Тома досить часто ходив до пустельних самітників, а потім почав жити на Малевській горі в Лаконії. Там він боровся проти постійних спокус та згодом підкорив власне тіло. Не стало Томи, коли він був у досить літньому віці.

Зображення святого Томи. Фото ілюстративне: Pinterest

Що стосується святого Акакія, то він проживав у шостому столітті та був монастирським послушником. Він був досить терплячим, тому завжди дослухався до свого наставника, який мав дуже важкий характер та постійно бив Акакія.

Втім, святий Акакій зміг перенести всі страждання, але невдовзі його не стало, а його наставник став лагідним.

Зображення святого Акакія. Фото ілюстративне: ТСН

Що категорично не можна робити 20 липня?

У цей день не можна одягати прикраси та прати одяг, оскільки так можна втратити достаток сім’ї. Категорично заборонено 20 липня відмовляти тим, хто просить допомоги.

Які існують народні прикмети 20 липня?

Наші предки вірили, що дощ в цей день мав йти довго, а якщо корова обнюхала людину, це значить, що вона серйозно захворіє. Якщо 20 липня заготовити віники для лазні, вони матимуть особливу силу, а людині, яка має день народження 20 липня, слід починати збирати урожай, щоб рік був багатим.

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