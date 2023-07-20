Какой праздник 20 июля – какова его история, что известно о запретах и приметах

Изображение святого Акакия Синайского. Фото иллюстративное: Pinterest

20 июля — это дата, когда верующие в церкви чтят память святых Фомы и Акакия. Мы объясняем, как появился этот день, что категорически не рекомендуется и вообще нельзя делать в этот праздник и что известно о народных приметах, в которые верили наши предки.

Новини.LIVE рассказывает все о Дне памяти святых Томы и Акакия.

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Как появился этот день?

Святой Тома появился на свет в Малее еще в девятом веке и в молодые годы был довольно храбрым воином и богатым человеком. Впрочем, впоследствии мужчина полюбил Христа и в монашеской рясе отдалился от всех мирских дел.

Тома довольно часто ходил к пустынным отшельникам, а потом стал жить на Малевской горе в Лаконии. Там он боролся против постоянных соблазнов и впоследствии покорил собственное тело. Не стало Томы, когда он был в достаточно пожилом возрасте.

Изображение святого Фомы. Фото иллюстративное: Pinterest

Что касается святого Акакия, то он проживал в шестом веке и был монастырским послушником. Он был довольно терпеливым, поэтому всегда прислушивался к своему наставнику, который имел очень тяжелый характер и постоянно избивал Акакия.

Впрочем, святой Акакий смог перенести все страдания, но вскоре его не стало, а его наставник стал ласковым.

Изображение святого Акакия. Фото иллюстративное: ТСН

Что категорически нельзя делать 20 июля?

В этот день нельзя одевать украшения и стирать одежду, поскольку так можно лишиться достатка семьи. Категорически запрещено 20 июля отказывать тем, кто просит помощи.

Какие существуют народные приметы 20 июля?

Наши предки верили, что дождь в этот день должен был идти долго, а если корова обнюхала человека, это значит, что он серьезно заболеет. Если 20 июля заготовить веники для бани, они будут иметь особую силу, а человеку, который имеет день рождения 20 июля, следует начинать собирать урожай, чтобы год был богатым.

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