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Яке сьогодні свято 24 червня: обряди, народні прикмети та заборони

24 червня 2023 08:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Який день 24 червня – що відомо, які є заборони та у що вірили предки
Зображення святого апостола від 70-ти Варнави. Фото ілюстративне: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

24 червня всі віряни в церкві вшановують пам'ять апостола від 70-ти Варнави. Тому варто розуміти, що собою уявляє цей день, які речі категорично не можна робити в це свято, у що в давнину вірили предки та які існують обряди 24 червня.

Новини.LIVE розповідає детальніше про День вшановування пам’яті апостола від 70-ти Варнави.

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Що собою являє це свято 24 червня?

Історія дня

Варнава від Собору святих сімдесяти апостолів Христових разом з апостолом Павлом виховувався на території Єрусалима. Життя чоловіка було благочестивим, він ходив до церкві та весь свій вільний час присвячував прочитанню молитв.

Святой апостол от 70-ти Варнава
Зображення святого апостола від 70-ти Варнави. Фото ілюстративне: УНІАН

Чоловік жив у період Ісуса Христа, тому увірував у всі його чудеса та пізніше навіть став одним з 70-ти апостолів. Апостола Павла привів до Єрусалима саме Варнава, який разом з ним почав проповідувати. На жаль, колись його сильно побили іудеї, тому його не стало у віці 76 років.

Головні заборони, які треба дотримуватися 24 червня

У цей день не слід виривати траву, оскільки на ній є нечиста сила, та не рекомендується вживати жирну їжу, а також пити алкогольні напої. Також 24 червня не варто конфліктувати зі своїми близькими людьми.

Ссора между любимыми людьми
Сварка між коханими людьми, яка не повинна бути 24 червня. Фото: Freepik

У що вірили предки та які існують обряди 24 червня?

Предки в давні часи вірили, що квіти на акації — це до неврожайного року, а теплі ночі, навпаки, вказували на щедрий врожай плодових дерев.

Якщо вранці сильно пахне трава та жимолость, а шипшина не розкрила пуп’янки, це свідчить про наближення дощу, а якщо квітки очитки перед ніччю закрилися, наступного дня буде гарна погода.

Також предки вірили, що якщо тільки-но заквітла горобина, восени слід чекати на щедрий врожай грибів.

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