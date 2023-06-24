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Какой сегодня праздник 24 июня: обряды, народные приметы и запреты

24 июня 2023 08:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой день 24 июня – что известно, какие запреты и во что верили предки
Изображение святого апостола от 70-ти Варнавы. Фото иллюстративное: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

24 июня все верующие в церкви чтят память апостола от 70-ти Варнавы. Поэтому следует понимать, что собой представляет этот день, какие вещи категорически нельзя делать в этот праздник, во что в старину верили предки и какие обряды существуют 24 июня.

Новини.LIVE рассказывает подробнее о Дне чествования памяти апостола от 70-ти Варнавы.

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Что представляет собой этот праздник 24 июня?

История дня

Варнава от Собора святых семидесяти апостолов Христовых вместе с апостолом Павлом воспитывался на территории Иерусалима. Жизнь мужчины была благочестивой, он ходил в церковь и все свое свободное время посвящал прочтению молитв.

Святой апостол от 70-ти Варнава
Изображение святого апостола от 70-ти Варнавы. Фото иллюстративное: УНИАН

Мужчина жил в период Иисуса Христа, поэтому уверовал во все его чудеса и позже даже стал одним из 70-ти апостолов. Апостола Павла привел в Иерусалим именно Варнава, который вместе с ним стал проповедовать. К сожалению, когда-то его сильно избили иудеи, поэтому его не стало в возрасте 76 лет.

Главные запреты, которые следует соблюдать 24 июня

В этот день не следует вырывать траву, поскольку на ней есть нечистая сила, и не рекомендуется употреблять жирную пищу, а также пить алкогольные напитки. Также 24 июня не следует конфликтовать со своими близкими людьми.

Ссора между любимыми людьми
Ссора между любимыми людьми, которая не должна быть 24 июня. Фото: Freepik

Во что верили предки и какие обряды существуют 24 июня?

Предки в древности верили, что цветы на акации — это к неурожайному году, а теплые ночи, наоборот, указывали на щедрый урожай плодовых деревьев.

Если утром сильно пахнет трава и жимолость, а шиповник не вскрыл бутон, это свидетельствует о приближении дождя, а если цветки очитки перед ночью закрылись, на следующий день будет хорошая погода.

Также предки верили, что если только зацвела рябина, осенью следует ожидать щедрый урожай грибов.

Напомним, мы писали о том, что стоит знать о Дне Андрея Первозванного, его традициях и запретах.

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