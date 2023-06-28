Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Релігія arrow Яке сьогодні свято 28 червня: історія цього дня, заборони та народні прикмети arrow

Яке сьогодні свято 28 червня: історія цього дня, заборони та народні прикмети

28 червня 2023 08:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке свято 28 червня – його історія, заборони та народні прикмети
Зображення святого пророка Амоса. Фото ілюстративне: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

28 червня в церковному календарі відзначається День вшановування пам’яті пророка Амоса. Ми пояснюємо, що відомо про Амоса, як з’явився цей день, які речі категорично забороняється робити в це свято та у що в давні часи вірили предки, дивлячись на погоду за вікном.

Новини.LIVE розповідає про те, що відомо про День вшановування пам’яті пророка Амоса.

Читайте також:

Яке свято 28 червня?

Історія цього дня

Відомо, що Амос, який жив 850 року до нашої ери, був простим пастухом, але пізніше він перетворився на одного з найшанованіших пророків періоду. Він був сучасником великого пророка Ісаї та займався пророцтвом в царстві Ізраїлю.

Святой пророк Амос
Зображення святого пророка Амоса. Фото ілюстративне: УНІАН

Люди запам’ятали його через те, що саме він брав участь в тому, щоб євреї ствердили віру в Єдиного Бога, а також у тому, щоб завершилося поклоніння ідолам. Протягом свого життя Амос викрив велику кількість суддів, політиків та лихварів, а у Біблії є багато його пророцтв.

Що категорично забороняється робити 28 червня?

У цей день не слід відправлятися на луг або в поле, а також купатися у відкритих водоймах. Якщо напередодні наснився поганий сон, його не слід розповідати комусь.

Плохой сон
Поганий сон, який не можна розповідати, якщо він наснився 28 червня. Фото: Freepik

Народні прикмети

Предки в давні часи вірили, що якщо в’януть квіти мальви, закриваються суцвіття нагідок та нагинаються стеблинки фіалок, тоді треба очікувати дощу. Якщо кричать поросята, погода буде сирою, а якщо гучно кричать коники-стрибунці, надворі погіршиться погода.

Якщо коні на пасовищі важко дихають та шумно видихають повітря, на вулиці задощить, а якщо надворі гарна погода, але вівці з коровами самостійно йдуть з пасовища, ховаючись під навісом, незабаром буде гроза.

Нагадаємо, ми писали про те, які традиції існують на свято Миколи Чудотворця.

Раніше ми розповідали про те, коли в Україні відзначається День батька.

Також ми повідомляли про те, як дотримуватися великого посту на Благовіщення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз