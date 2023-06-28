Яке свято 28 червня – його історія, заборони та народні прикмети

Яке сьогодні свято 28 червня: історія цього дня, заборони та народні прикмети
28 червня в церковному календарі відзначається День вшановування пам’яті пророка Амоса. Ми пояснюємо, що відомо про Амоса, як з’явився цей день, які речі категорично забороняється робити в це свято та у що в давні часи вірили предки, дивлячись на погоду за вікном.
Новини.LIVE розповідає про те, що відомо про День вшановування пам’яті пророка Амоса.
Яке свято 28 червня?
Історія цього дня
Відомо, що Амос, який жив 850 року до нашої ери, був простим пастухом, але пізніше він перетворився на одного з найшанованіших пророків періоду. Він був сучасником великого пророка Ісаї та займався пророцтвом в царстві Ізраїлю.
Люди запам’ятали його через те, що саме він брав участь в тому, щоб євреї ствердили віру в Єдиного Бога, а також у тому, щоб завершилося поклоніння ідолам. Протягом свого життя Амос викрив велику кількість суддів, політиків та лихварів, а у Біблії є багато його пророцтв.
Що категорично забороняється робити 28 червня?
У цей день не слід відправлятися на луг або в поле, а також купатися у відкритих водоймах. Якщо напередодні наснився поганий сон, його не слід розповідати комусь.
Народні прикмети
Предки в давні часи вірили, що якщо в’януть квіти мальви, закриваються суцвіття нагідок та нагинаються стеблинки фіалок, тоді треба очікувати дощу. Якщо кричать поросята, погода буде сирою, а якщо гучно кричать коники-стрибунці, надворі погіршиться погода.
Якщо коні на пасовищі важко дихають та шумно видихають повітря, на вулиці задощить, а якщо надворі гарна погода, але вівці з коровами самостійно йдуть з пасовища, ховаючись під навісом, незабаром буде гроза.
Нагадаємо, ми писали про те, які традиції існують на свято Миколи Чудотворця.
Раніше ми розповідали про те, коли в Україні відзначається День батька.
Також ми повідомляли про те, як дотримуватися великого посту на Благовіщення.