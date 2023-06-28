Яке свято 28 червня – його історія, заборони та народні прикмети

Зображення святого пророка Амоса. Фото ілюстративне: Pinterest

28 червня в церковному календарі відзначається День вшановування пам’яті пророка Амоса. Ми пояснюємо, що відомо про Амоса, як з’явився цей день, які речі категорично забороняється робити в це свято та у що в давні часи вірили предки, дивлячись на погоду за вікном.

Новини.LIVE розповідає про те, що відомо про День вшановування пам’яті пророка Амоса.

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Яке свято 28 червня?

Історія цього дня

Відомо, що Амос, який жив 850 року до нашої ери, був простим пастухом, але пізніше він перетворився на одного з найшанованіших пророків періоду. Він був сучасником великого пророка Ісаї та займався пророцтвом в царстві Ізраїлю.

Зображення святого пророка Амоса. Фото ілюстративне: УНІАН

Люди запам’ятали його через те, що саме він брав участь в тому, щоб євреї ствердили віру в Єдиного Бога, а також у тому, щоб завершилося поклоніння ідолам. Протягом свого життя Амос викрив велику кількість суддів, політиків та лихварів, а у Біблії є багато його пророцтв.

Що категорично забороняється робити 28 червня?

У цей день не слід відправлятися на луг або в поле, а також купатися у відкритих водоймах. Якщо напередодні наснився поганий сон, його не слід розповідати комусь.

Поганий сон, який не можна розповідати, якщо він наснився 28 червня. Фото: Freepik

Народні прикмети

Предки в давні часи вірили, що якщо в’януть квіти мальви, закриваються суцвіття нагідок та нагинаються стеблинки фіалок, тоді треба очікувати дощу. Якщо кричать поросята, погода буде сирою, а якщо гучно кричать коники-стрибунці, надворі погіршиться погода.

Якщо коні на пасовищі важко дихають та шумно видихають повітря, на вулиці задощить, а якщо надворі гарна погода, але вівці з коровами самостійно йдуть з пасовища, ховаючись під навісом, незабаром буде гроза.

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