Какой праздник 28 июня – его история, запреты и народные приметы

Изображение святого пророка Амоса. Фото иллюстративное: Pinterest

28 июня в церковном календаре отмечается День чествования памяти пророка Амоса. Мы объясняем, что известно об Амосе, как появился этот день, какие вещи категорически запрещается делать в этот праздник и во что в старину верили предки, глядя на погоду за окном.

Новини.LIVE рассказывает о том, что известно о Дне чествования памяти пророка Амоса.

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Какой праздник 28 июня?

История этого дня

Известно, что Амос, живший в 850 году до нашей эры, был простым пастухом, но позже он превратился в одного из самых уважаемых пророков периода. Он был современником великого пророка Исаии и пророчествовал в царстве Израиля.

Изображение святого пророка Амоса. Фото иллюстративное: УНИАН

Люди запомнили его потому, что именно он участвовал в том, чтобы евреи утвердили веру в Единого Бога, а также в том, чтобы завершилось поклонение идолам. В течение своей жизни Амос разоблачил множество судей, политиков и ростовщиков, а в Библии много его пророчеств.

Что категорически запрещается делать 28 июня?

В этот день не следует отправляться на луг или в поле, а также купаться в открытых водоемах. Если накануне приснился дурной сон, его не следует рассказывать кому-то.

Плохой сон, который нельзя говорить, если он приснился 28 июня. Фото: Freepik

Народные приметы

Предки в давние времена верили, что если увядают цветы мальвы, закрываются соцветия календулы и нагибаются стебельки фиалок, тогда следует ожидать дождя. Если кричат поросята, погода будет сырой, а если громко кричат кузнечики, на улице ухудшится погода.

Если лошади на пастбище тяжело дышат и шумно выдыхают воздух, на улице пойдет дождь, а если на улице хорошая погода, но овцы с коровами самостоятельно уходят с пастбища, прячась под навесом, вскоре будет гроза.

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