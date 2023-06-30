Яке свято 30 червня – що відомо про цей день, його заборони та народні прикмети

Зображення святих мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла. Фото ілюстративне: УНІАН

30 червня віряни в церкви вшановують пам’ять трьох мучеників на ім’я Мануїл, Савел та Ізмаїл. Ми розповідаємо, як з’явився цей день, ким були ці люди, що категорично не можна робити в це свято, у що в давнину вірили наші предки та що варто знати про традиції цього дня.

Новини.LIVE розповідає детальніше про День вшановування пам’яті мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла.

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Яке 30 червня свято?

Історія дня

Мануїл, Савел та Ізмаїл були між собою рідними братами та походили з перського роду. Батько цих людей був язичником, а мати — християнкою, тому саме вона ростила трьох дітей в християнстві. Коли брати стали дорослими, вони втрьох відправилися до армії.

Зображення святих мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла. Фото ілюстративне: УНІАН

Там Мануїла, Савела та Ізмаїла направили до царя Юліана Відступника, з яким вони повинні були підписати мирну угоду. Але, коли цар дізнався про те, що вони сповідують християнство, одразу наказав відправити їх до темниці та тривалий час мучив їх. Втім, вони не відмовилися від своєї віри, тому цар їх стратив.

Що категорично не можна робити 30 червня?

У цей день не варто давати гроші в борг або віддавати цінні речі зі свого будинку. Також не можна сваритися, лаятися, ігнорувати власну безпеку та покидати рідну оселю.

Сварка між коханими людьми, яку не можна влаштовувати 30 червня. Фото: Freepik

Народні прикмети та традиції 30 червня

Наші предки в давні часи вірили, що веселка на небі ввечері вказує на гарну погоду за вікном, а гроза — на щедрий врожай. Якщо латаття з води до дев’ятої ранку не підняло листя, слід очікувати погану погоду, а якщо задощило після полудня, така погода буде протягом всього дня.

Якщо зранку роса не вкрила траву, незабаром слід чекати на дощ, а якщо захід сонця має жовтий або золотистий відтінок, але не червоний, то наступний день буде сонячно та тепло за вікном.

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