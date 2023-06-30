Какой праздник 30 июня – что известно об этом дне, его запретах и народных приметах

Изображение святых мучеников Мануила, Савела и Измаила. Фото иллюстративное: УНІАН

30 июня верующие в церкви чтят память трех мучеников по имени Мануил, Савел и Измаил. Мы рассказываем, как появился этот день, кем были эти люди, что категорически нельзя делать в этот праздник, во что в старину верили наши предки и что стоит знать о традициях этого дня.

Новини.LIVE рассказывает подробнее о Дне чествования памяти мучеников Мануила, Савела и Измаила.

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Какой праздник 30 июня?

История дня

Мануил, Савел и Измаил были родными братьями и происходили из персидского рода. Отец этих людей был язычником, а мать — христианкой, поэтому она растила троих детей в христианстве. Когда братья стали взрослыми, они втроем отправились в армию.

Изображение святых мучеников Мануила, Савела и Измаила. Фото иллюстративное: УНІАН

Там Мануила, Савела и Измаила направили к царю Юлиану Отступнику, с которым они должны были подписать мирное соглашение. Но когда царь узнал о том, что они исповедуют христианство, тотчас приказал отправить их в темницу и долго мучил их. Впрочем, они не отказались от своей веры, поэтому царь их казнил.

Что категорически нельзя делать 30 июня?

В этот день не стоит давать деньги взаймы или отдавать ценные вещи со своего дома. Также нельзя ссориться, ругаться, игнорировать собственную безопасность и покидать родной дом.

Ссора между любимыми людьми, которую нельзя устраивать 30 июня. Фото: Freepik

Народные приметы и традиции 30 июня

Наши предки в давние времена верили, что радуга на небе вечером указывает на хорошую погоду за окном, а гроза — на щедрый урожай. Если кувшинка из воды до девяти утра не подняла листву, следует ожидать плохую погоду, а если дождь идет после полудня, такая погода будет в течение всего дня.

Если утром роса не покрыла траву, вскоре следует ожидать дождя, а если закат имеет желтый или золотистый оттенок, но не красный, то следующий день будет солнечно и тепло за окном.

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