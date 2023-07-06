Яке свято 6 липня – його історія, заборони та народні прикмети

Зображення святої Агрипини Римської. Фото ілюстративне: Pinterest

Шостого липня за церковним календарем віряни вшановують пам’ять Агрипини Римської. Ми розповідаємо, що відомо про цей день з давніх часів, які справи категорично забороняється робити в це свято та які існують народні прикмети.

Новини.LIVE детально розповідає про День вшановування пам’яті Агрипини Римської.

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Яке шостого липня церковне свято?

Як з’явився цей день?

Агрипина Римська з’явилася на світ в досить небідній сім’ї та в юному віці вірила в Бога, тому вирішила прийняти християнську віру. Тоді в кріслі імператора сидів Валеріан, який був відомий тим, що активно боровся з людьми з християнською вірою.

Зображення святої Агрипини Римської. Фото ілюстративне: ТСН

Дізнавшись про християнство Агрипини, Валеріан схопив її та намагався змусити від нього відмовитися, але навіть перед судом дівчина не зреклася віри. За це її тривалий час катували, після чого закували ланцюгами. Втім, пізніше з’явився Янгол, який допоміг їй, але вона отримала серйозні травми, через що пішла з життя.

Які речі категорично не можна робити шостого липня?

У цей день не варто сумувати та потрібно позбавитися поганих думок в своїй голові. Також не варто комусь позичати свої гроші, адже так можна залишитися з пустим гаманцем, та краще не аналізувати свої сни, які наснилися вночі.

Сумні думки жінки, які слід викинути з голови шостого липня. Фото: Freepik

Які існують народні прикмети шостого липня?

Наші предки в цей день спостерігали за погодою та визначали, яким буде день. Наприклад, якщо соловей мовчить, отже, саме час збирати ячмінь, а якщо на траві щедра роса, слід чекати на добрий врожай горіхів та огірків.

Якщо в цей день дощить, врожай буде досить бідним та ще протягом п’яти днів буде така погода.

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