Какой праздник 6 июля – его история, запреты и народные приметы

Изображение святой Агриппины Римской. Фото иллюстративное: Pinterest

Шестого июля по церковному календарю верующие чтят память Агриппины Римской. Мы рассказываем, что известно об этом дне с давних времен, какие дела категорически запрещается делать в этот праздник и какие существуют народные приметы.

Новини.LIVE подробно рассказывает о Дне чествования памяти Агриппины Римской.

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Какой шестого июля церковный праздник?

Как появился этот день?

Агриппина Римская появилась на свет в достаточно небедной семье и в юном возрасте верила в Бога, поэтому решила принять христианскую веру. Тогда в кресле императора сидел Валериан, известный тем, что активно боролся с людьми с христианской верой.

Изображение святой Агриппины Римской. Фото иллюстративное: ТСН

Узнав о христианстве Агриппины, Валериан схватил ее и пытался заставить от него отказаться, но даже перед судом девушка не отреклась от веры. За это ее длительное время пытали, после чего заковали цепями. Впрочем, позже появился Ангел, который помог ей, но она получила серьезные травмы, из-за чего ушла из жизни.

Какие вещи категорически нельзя делать шестого июля?

В этот день не стоит скучать и нужно избавиться от дурных мыслей в своей голове. Также не стоит кому-то занимать свои деньги, ведь так можно остаться с пустым кошельком, и лучше не анализировать свои сны, которые приснились ночью.

Печальные мысли женщины, которые следует выбросить из головы шестого июля. Фото: Freepik

Какие существуют народные приметы шестого июля?

Наши предки в этот день наблюдали за погодой. Например, если соловей молчит, значит, самое время собирать ячмень, а если на траве щедрая роса, следует ожидать хорошего урожая орехов и огурцов.

Если в этот день дождь, то урожай будет достаточно бедным и еще в течение пяти дней будет такая погода.

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