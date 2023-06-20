Яке свято відзначається 20 червня – історія, заборони та народні прикмети

Зображення святого мученика Феодота Анкірського. Фото ілюстративне: УНІАН

20 червня в церковному календарі позначається Днем вшановування пам’яті святого Феодота Анкірського. Саме тому варто знати, що цей означає для всіх вірян, що категорично забороняється робити 20 червня, а також які є традиції та народні прикмети в це свято.

Новини.LIVE розповідає все про День вшановування пам’яті святого Феодота Анкірського.

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Історія цього свята

Чоловік на ім’я Феодот Анкірський проживав у третьому столітті, коли в кріслі імператора сидів Діоклетіан. Цей імператор постійно гнався за християнами, через що Феодоту потрібно було ховати всіх вірян. Зокрема, він постійно тримав вдома вірян, надаючи їм одяг та їжу.

Зображення останнього дня мученика Феодота Анкірського. Фото ілюстративне: УНІАН

Також Феодот ходив до мучеників, які сиділи в темницях, та проводив там різні обряди поховання християн. Але довго йому це не вдалося робити, тому що його схопили та намагалися змусити відмовитися від Христа, прославляючи ідолів. Але він відмовився, через що його катували та відсікли голову.

Головні заборони цього дня

У День вшановування пам’яті Феодота Анкірського не можна займатися фізичною справою та вживати алкогольні напої. Також категорично заборонено лихословити та не слід купатися у відкритих водоймах.

Купання жінки у відкритій водоймі. Фото: Pixabay

Народні прикмети та традиції

Наші предки в давні часи вірили, що тепла погода 20 червня вказує на щедрий врожай жита, а дощ — на погане наливання колосся. Якщо на веселці багато червоного кольору, слід чекати на вітер, а знаходження бджіл на стінках вулика свідчить про спеку.

Якщо сонячні промені темніють, слід очікувати грозу, а якщо павуки протягом ночі розширювали павутиння, на вулиці буде тепло та ясно. Також предки вірили, що гучний грім вказує на тривалу негоду.

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