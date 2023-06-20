Какой праздник отмечается 20 июня – история, запреты и народные приметы

Изображение святого мученика Феодота Анкирского. Фото иллюстративное: УНИАН

20 июня в церковном календаре отмечается Днем чествования памяти святого Феодота Анкирского. Именно поэтому стоит знать, что это означает для всех верующих, что категорически запрещается делать 20 июня, а также какие есть традиции и народные приметы в этот праздник.

Новини.LIVE рассказывает все о Дне чествования памяти святого Феодота Анкирского.

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История этого праздника

Мужчина по имени Феодот Анкирский проживал в третьем веке, когда в кресле императора сидел Диоклетиан. Этот император постоянно гнался за христианами, поэтому Феодоту нужно было прятать всех верующих. В частности, он постоянно держал дома верующих, предоставляя им одежду и еду.

Изображение последнего дня мученика Феодота Анкирского. Фото иллюстративное: УНИАН

Также Феодот ходил к мученикам, сидевшим в темницах, и проводил там разные обряды захоронения христиан. Но долго ему это не удалось делать, потому что его схватили и пытались вынудить отказаться от Христа, прославляя идолов. Но он отказался, из-за чего его пытали и отрубили голову.

Главные запреты этого дня

В День чествования памяти Феодота Анкирского нельзя заниматься физическим делом и употреблять алкогольные напитки. Также категорически запрещено сквернословить и не следует купаться в открытых водоемах.

Купание женщины в открытом водоеме. Фото: Pixabay

Народные приметы и традиции

Наши предки в давние времена верили, что теплая погода 20 июня указывает на щедрый урожай ржи, а дождь — на плохую наливку колосьев. Если на радуге много красного цвета, следует ожидать ветра, а нахождение пчел на стенках улья свидетельствует о жаре.

Если солнечные лучи темнеют, следует ожидать грозу, а если пауки в течение ночи расширяют паутину, на улице будет тепло и ясно. Также предки верили, что громкий гром указывает на продолжительную непогоду.

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