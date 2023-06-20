Какой праздник отмечается 20 июня – история, запреты и народные приметы

Какой сегодня праздник 20 июня: история дня, запреты и народные приметы
20 июня в церковном календаре отмечается Днем чествования памяти святого Феодота Анкирского. Именно поэтому стоит знать, что это означает для всех верующих, что категорически запрещается делать 20 июня, а также какие есть традиции и народные приметы в этот праздник.
Новини.LIVE рассказывает все о Дне чествования памяти святого Феодота Анкирского.
Какой день 20 июня?
История этого праздника
Мужчина по имени Феодот Анкирский проживал в третьем веке, когда в кресле императора сидел Диоклетиан. Этот император постоянно гнался за христианами, поэтому Феодоту нужно было прятать всех верующих. В частности, он постоянно держал дома верующих, предоставляя им одежду и еду.
Также Феодот ходил к мученикам, сидевшим в темницах, и проводил там разные обряды захоронения христиан. Но долго ему это не удалось делать, потому что его схватили и пытались вынудить отказаться от Христа, прославляя идолов. Но он отказался, из-за чего его пытали и отрубили голову.
Главные запреты этого дня
В День чествования памяти Феодота Анкирского нельзя заниматься физическим делом и употреблять алкогольные напитки. Также категорически запрещено сквернословить и не следует купаться в открытых водоемах.
Народные приметы и традиции
Наши предки в давние времена верили, что теплая погода 20 июня указывает на щедрый урожай ржи, а дождь — на плохую наливку колосьев. Если на радуге много красного цвета, следует ожидать ветра, а нахождение пчел на стенках улья свидетельствует о жаре.
Если солнечные лучи темнеют, следует ожидать грозу, а если пауки в течение ночи расширяют паутину, на улице будет тепло и ясно. Также предки верили, что громкий гром указывает на продолжительную непогоду.
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