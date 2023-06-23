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Який сьогодні день 23 червня: історія, у що вірили предки та що не можна робити

23 червня 2023 05:06
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке свято відзначається 23 червня – історія, заборони та народні прикмети
Зображення священномученика Тимофія. Фото ілюстративне: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

23 червня віряни в церкві вшановують пам’ять священномученика Тимофія, який був єпископом. Ми розповідаємо, як з'явилося це свято, що категорично забороняється робити в цей день, які існують народні прикмети та що треба знати про традиції.

Новини.LIVE розповідає про День вшановування пам’яті священномученика Тимофія.

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Який день 23 червня?

Історія свята

Тимофей жив у той час, коли в кріслі імператора сидів Юліан, та був свого часу єпископом в місті Пруси. За те, що чоловік робив постійно добрі та благочестиві справи, він отримав від Бога вміння чудотворення та прозорливості.

До того моменту, як Тимофій отримав сан єпископа, він активно боровся з єрессю та власними проповідями до Христа навернув велику кількість язичників. Він досить добре керував власною паствою, коли сів у крісло керівника.

Священномученик Тимофей
Зображення останнього дня священномученника Тимофія. Фото ілюстративне: Pinterest 

Успіхи священномученика побачив імператор, який через це почав дуже гніватися. Він відправив Тимофія за ґрати, тривалий час його катуючи, та змушував його відмовитися від своєї віри. За те, що чоловік відмовився це робити, йому відрубали голову.

Головні заборони 23 червня

В цей день не слід злитися та сумувати. Також не варто скупитися, а краще передати людям з близького оточення гарний настрій. 23 червня також не слід позичати комусь гроші та, навпаки, брати у когось їх в борг. Якщо у вікно світить місяць, варто його зашторити та відійти подалі.

Деньги в долг
Гроші в борг, що не можна робити 23 червня. Фото: Freepik

Також не варто заглядати в чужі вікна, інакше все горе цих людей можна забрати собі.

Народні прикмети та традиції

Предки в давні часи вірили, що посуха 23 червня не віщує гарні події, а якщо миші бігають полем вервечками, рік буде голодним через неврожай. Якщо ворони стали в зграю та летять через ліс, слід чекати на різні хвороби та епідемії, а якщо вони сидять на одному місці, надворі слід очікувати негоду.

Нагадаємо, ми писали про те, що варто знати про Собор Архангела Гавриїла.

Раніше ми розповідали про те, що категорично забороняється робити на Трійцю.

Також ми повідомляли про те, що категорично не можна робити на День Петра та Павла.

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