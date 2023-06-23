Какой праздник отмечается 23 июня – история, запреты и народные приметы

Изображение священномученика Тимофея. Фото иллюстративное: Pinterest

23 июня верующие в церкви чтят память священномученика Тимофея, который был епископом. Мы рассказываем, как появился этот праздник, что категорически запрещается делать в этот день, какие существуют народные приметы и что нужно знать о традициях.

Новини.LIVE рассказывает о Дне чествования памяти священномученика Тимофея.

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Какой день 23 июня?

История праздника

Тимофей жил в то время, когда в кресле императора сидел Юлиан, а затем в свое время епископом в городе Пруссы. За то, что человек совершал постоянно добрые и благочестивые дела, он получил от Бога умение чудотворения и прозорливости.

До того, как Тимофей получил сан епископа, он активно боролся с ересью и собственными проповедями ко Христу обратил множество язычников. Он достаточно хорошо управлял собственной паствой, когда сел в кресло руководителя.

Изображение последнего дня священномученика Тимофея. Фото иллюстративное: Pinterest

Успехи священномученика увидел император, который из-за этого начал очень сердиться. Он отправил Тимофея за решетку, долго его пытая, и заставлял его отказаться от своей веры. За то, что мужчина отказался это делать, ему отрубили голову.

Главные запреты 23 июня

В этот день не следует злиться и скучать. Также не стоит жадничать, а лучше передать людям из близкого окружения хорошее настроение. 23 июня также не следует одалживать кому-то деньги и, наоборот, брать у кого-то их взаймы. Если в окно светит луна, следует его зашторить и отойти подальше.

Деньги взаймы, что нельзя делать 23 июня. Фото: Freepik

Также не стоит заглядывать в чужие окна, иначе все горе этих людей можно забрать себе.

Народные приметы и традиции

Предки в древние времена верили, что засуха 23 июня не предвещает хорошие события, а если мыши бегают по полю вереницами, год будет голодным из-за неурожая. Если вороны стали в стаю и летят через лес, следует ожидать различных болезней и эпидемий, а если они сидят на одном месте, на улице следует ожидать непогоду.

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