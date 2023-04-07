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Собор Архангела Гавриїла 2023: дата та значення свята

7 квітня 2023 06:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Коли Собор Архангела Гавриїла 2023 — українські традиції та прикмети
Традиційно у цю дату згадують численні чудеса святого і його виконання Божественної волі
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Собор Архангела Гавриїла — важливе церковне свято, яке встановлено на честь одного з головних служителів Божих, що приніс благу звістку Діві Марії про народження Спасителя Ісуса Христа. В народі свято також називають Гавриїл Благовіст. 

Новини.LIVE розповідає, коли відзначати, які існують важливі українські традиції й прикмети та що не можна робити у цей день. 

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Коли Собор Архангела Гавриїла 2023

Оскільки Собор Архангела Гавриїла завжди святкують після Благовіщення Пресвятої Богородиці, то дата свята у християн східного обряду припадає на 8 квітня. У 2023 році цей день випадає на суботу. 

Коли Собор Архангела Гавриїла 2023

Собор Архангела Гавриїла — історія свята 

Собор Архангела Гавриїла є для вірян майже таким же важливим святом, як і Благовіщення.

Архангел Гавриїл — один з семи головних ангелів, служителів Божих, який удостоєний звання Архистратига.

Згідно з біблійними переказами, саме Гавриїл передає людям волю Божу. Тому він ще має звання Небесного вісника. У богослужбових книгах Гавриїла часто називають "служителем чудес".

8 квітня віряни згадують численні чудеса святого і його виконання Божественної волі. Зокрема про те, що саме він повідомив Марії про народження Ісуса Христа та охороняв її впродовж усього життя. 

Також заведено вважати, що Гавриїл був поруч з Ісусом, коли Спаситель молився в Гетсиманському саду — щоб зміцнити його дух.

Цікаво, що на іконах Архангела часто зображують з білою лілією, з якою він з'явився Діві Марії та сповістив її про народження Христа. Його також зображують з гілкою оливи, яка є символом примирення Бога і людини — Божого творіння.

Собор Архангела Гавриїла — історія свята

Які існують українські традиції на Собор Архангела Гавриїла

У народному календарі цю дату прозвали "Гаврилов день" або "Гавриїла Благовіста" вважалося, що святий протегує худобі та захищає людей від негоди.

В народі вірили, що архангел Гавриїл - володар блискавки. Тому святкували Благовісника — "щоб Гаврило хати не спалив". За стародавнім віруванням, у день Благовісника грім і блискавка прокидаються від зимового сну, а тому після Благовісника кожен день можна сподіватися грому.

Віряни обов'язково 8 квітня ходять до церкви, відвідують урочисту літургію. Також можна поставити в храмі свічку за здоров'я рідних і помолитися про захист від недругів або про допомогу в справах.

Господарі в цей день носили в церкву хлібні зерна для посвячення на посів. Вдома ж вони змішували зерна з насінням. Від Благовісника починають сіяти ранні ярі зернові — овес, ячмінь, ярову пшеницю.

Які існують українські традиції на Собор Архангела Гавриїла

Собор Архангела Гавриїла: що не можна робити

Християни в цю дату суворо дотримуються Божих законів — вірять, що той, хто порушив правила, суворо поплатиться за це.

Так у цю дату не можна: 

  • спотикатися, інакше можна накликати на себе біду;
  • займатися важкою фізичною працею — будуть проблеми зі здоров'ям;
  • змахувати крихти зі столу рукою, особливо після обіду або вечері — до фінансових проблем;
  • лихословити;
  • сваритися;
  • бажати комусь зла;
  • пліткувати. 

Собор Архангела Гавриїла: що не можна робити

Народні прикмети на Гавриїла Благовіста

  • Яка погода на Гавриїла, така буде і на Сергія-курника (8 жовтня).
  • Сни з 7 на 8 квітня можуть виповнитися впродовж тижня.
  • Заморозки 8 квітня — до холодної та затяжної весни.
  • Якщо на Гавриїла світлий схід сонця, то пора прибирати всю санну збрую.
  • На Гавриїла Благовіста потрібно бути обережними та не спотикатися, бо можна накликати на себе біду.
  • Якщо ви живете поблизу водойми або ходите на риболовлю, простежте за поведінкою риби. Б'є хвостом по воді — гарна погода триватиме довго, плаває спокійно — чекати опадів.

Народні прикмети на Гавриїла Благовіста

Молитва до Архангела Гавриїла про спокій в душі та добробут в життіСв.

Архангеле Гавриїлі! Ангел Благовіщення, вірний посланець Божий, Відкрий наші вуха навіть на тихі нагадування і заклики люблячого серця нашого Господа. Завжди стій нам перед очима. Просимо Тебе, щоб ми Слово Боже правильно розуміли, слухали Його і виконували те, чого Бог від нас хоче. Навчи нас бути готовими, щоб коли прийде Господь не застав нас сплячими. Амінь

 

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, коли Великдень у 2023 році, а також українські традиції та звичаї цього дня.

Також ми писали, коли та які церковні свята відзначатимемо у квітні 2023. У другому місяці весни на українців чекає багато важливих та великих православних свят. 

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