Коли Собор Архангела Гавриїла 2023 — українські традиції та прикмети

Традиційно у цю дату згадують численні чудеса святого і його виконання Божественної волі

Собор Архангела Гавриїла — важливе церковне свято, яке встановлено на честь одного з головних служителів Божих, що приніс благу звістку Діві Марії про народження Спасителя Ісуса Христа. В народі свято також називають Гавриїл Благовіст.

Новини.LIVE розповідає, коли відзначати, які існують важливі українські традиції й прикмети та що не можна робити у цей день.

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Коли Собор Архангела Гавриїла 2023

Оскільки Собор Архангела Гавриїла завжди святкують після Благовіщення Пресвятої Богородиці, то дата свята у християн східного обряду припадає на 8 квітня. У 2023 році цей день випадає на суботу.

Собор Архангела Гавриїла — історія свята

Собор Архангела Гавриїла є для вірян майже таким же важливим святом, як і Благовіщення.

Архангел Гавриїл — один з семи головних ангелів, служителів Божих, який удостоєний звання Архистратига.

Згідно з біблійними переказами, саме Гавриїл передає людям волю Божу. Тому він ще має звання Небесного вісника. У богослужбових книгах Гавриїла часто називають "служителем чудес".

8 квітня віряни згадують численні чудеса святого і його виконання Божественної волі. Зокрема про те, що саме він повідомив Марії про народження Ісуса Христа та охороняв її впродовж усього життя.

Також заведено вважати, що Гавриїл був поруч з Ісусом, коли Спаситель молився в Гетсиманському саду — щоб зміцнити його дух.

Цікаво, що на іконах Архангела часто зображують з білою лілією, з якою він з'явився Діві Марії та сповістив її про народження Христа. Його також зображують з гілкою оливи, яка є символом примирення Бога і людини — Божого творіння.

Які існують українські традиції на Собор Архангела Гавриїла

У народному календарі цю дату прозвали "Гаврилов день" або "Гавриїла Благовіста" вважалося, що святий протегує худобі та захищає людей від негоди.

В народі вірили, що архангел Гавриїл - володар блискавки. Тому святкували Благовісника — "щоб Гаврило хати не спалив". За стародавнім віруванням, у день Благовісника грім і блискавка прокидаються від зимового сну, а тому після Благовісника кожен день можна сподіватися грому.

Віряни обов'язково 8 квітня ходять до церкви, відвідують урочисту літургію. Також можна поставити в храмі свічку за здоров'я рідних і помолитися про захист від недругів або про допомогу в справах.

Господарі в цей день носили в церкву хлібні зерна для посвячення на посів. Вдома ж вони змішували зерна з насінням. Від Благовісника починають сіяти ранні ярі зернові — овес, ячмінь, ярову пшеницю.

Собор Архангела Гавриїла: що не можна робити

Християни в цю дату суворо дотримуються Божих законів — вірять, що той, хто порушив правила, суворо поплатиться за це.

Так у цю дату не можна:

спотикатися, інакше можна накликати на себе біду;

займатися важкою фізичною працею — будуть проблеми зі здоров'ям;

змахувати крихти зі столу рукою, особливо після обіду або вечері — до фінансових проблем;

лихословити;

сваритися;

бажати комусь зла;

пліткувати.

Народні прикмети на Гавриїла Благовіста

Яка погода на Гавриїла, така буде і на Сергія-курника (8 жовтня).

Сни з 7 на 8 квітня можуть виповнитися впродовж тижня.

Заморозки 8 квітня — до холодної та затяжної весни.

Якщо на Гавриїла світлий схід сонця, то пора прибирати всю санну збрую.

На Гавриїла Благовіста потрібно бути обережними та не спотикатися, бо можна накликати на себе біду.

Якщо ви живете поблизу водойми або ходите на риболовлю, простежте за поведінкою риби. Б'є хвостом по воді — гарна погода триватиме довго, плаває спокійно — чекати опадів.

Молитва до Архангела Гавриїла про спокій в душі та добробут в життіСв.

Архангеле Гавриїлі! Ангел Благовіщення, вірний посланець Божий, Відкрий наші вуха навіть на тихі нагадування і заклики люблячого серця нашого Господа. Завжди стій нам перед очима. Просимо Тебе, щоб ми Слово Боже правильно розуміли, слухали Його і виконували те, чого Бог від нас хоче. Навчи нас бути готовими, щоб коли прийде Господь не застав нас сплячими. Амінь

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