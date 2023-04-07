Коли Собор Архангела Гавриїла 2023 — українські традиції та прикмети

Собор Архангела Гавриїла 2023: дата та значення свята
Собор Архангела Гавриїла — важливе церковне свято, яке встановлено на честь одного з головних служителів Божих, що приніс благу звістку Діві Марії про народження Спасителя Ісуса Христа. В народі свято також називають Гавриїл Благовіст.
Новини.LIVE розповідає, коли відзначати, які існують важливі українські традиції й прикмети та що не можна робити у цей день.
Коли Собор Архангела Гавриїла 2023
Оскільки Собор Архангела Гавриїла завжди святкують після Благовіщення Пресвятої Богородиці, то дата свята у християн східного обряду припадає на 8 квітня. У 2023 році цей день випадає на суботу.
Собор Архангела Гавриїла — історія свята
Собор Архангела Гавриїла є для вірян майже таким же важливим святом, як і Благовіщення.
Архангел Гавриїл — один з семи головних ангелів, служителів Божих, який удостоєний звання Архистратига.
Згідно з біблійними переказами, саме Гавриїл передає людям волю Божу. Тому він ще має звання Небесного вісника. У богослужбових книгах Гавриїла часто називають "служителем чудес".
8 квітня віряни згадують численні чудеса святого і його виконання Божественної волі. Зокрема про те, що саме він повідомив Марії про народження Ісуса Христа та охороняв її впродовж усього життя.
Також заведено вважати, що Гавриїл був поруч з Ісусом, коли Спаситель молився в Гетсиманському саду — щоб зміцнити його дух.
Цікаво, що на іконах Архангела часто зображують з білою лілією, з якою він з'явився Діві Марії та сповістив її про народження Христа. Його також зображують з гілкою оливи, яка є символом примирення Бога і людини — Божого творіння.
Які існують українські традиції на Собор Архангела Гавриїла
У народному календарі цю дату прозвали "Гаврилов день" або "Гавриїла Благовіста" вважалося, що святий протегує худобі та захищає людей від негоди.
В народі вірили, що архангел Гавриїл - володар блискавки. Тому святкували Благовісника — "щоб Гаврило хати не спалив". За стародавнім віруванням, у день Благовісника грім і блискавка прокидаються від зимового сну, а тому після Благовісника кожен день можна сподіватися грому.
Віряни обов'язково 8 квітня ходять до церкви, відвідують урочисту літургію. Також можна поставити в храмі свічку за здоров'я рідних і помолитися про захист від недругів або про допомогу в справах.
Господарі в цей день носили в церкву хлібні зерна для посвячення на посів. Вдома ж вони змішували зерна з насінням. Від Благовісника починають сіяти ранні ярі зернові — овес, ячмінь, ярову пшеницю.
Собор Архангела Гавриїла: що не можна робити
Християни в цю дату суворо дотримуються Божих законів — вірять, що той, хто порушив правила, суворо поплатиться за це.
Так у цю дату не можна:
- спотикатися, інакше можна накликати на себе біду;
- займатися важкою фізичною працею — будуть проблеми зі здоров'ям;
- змахувати крихти зі столу рукою, особливо після обіду або вечері — до фінансових проблем;
- лихословити;
- сваритися;
- бажати комусь зла;
- пліткувати.
Народні прикмети на Гавриїла Благовіста
- Яка погода на Гавриїла, така буде і на Сергія-курника (8 жовтня).
- Сни з 7 на 8 квітня можуть виповнитися впродовж тижня.
- Заморозки 8 квітня — до холодної та затяжної весни.
- Якщо на Гавриїла світлий схід сонця, то пора прибирати всю санну збрую.
- На Гавриїла Благовіста потрібно бути обережними та не спотикатися, бо можна накликати на себе біду.
- Якщо ви живете поблизу водойми або ходите на риболовлю, простежте за поведінкою риби. Б'є хвостом по воді — гарна погода триватиме довго, плаває спокійно — чекати опадів.
Молитва до Архангела Гавриїла про спокій в душі та добробут в життіСв.
Архангеле Гавриїлі! Ангел Благовіщення, вірний посланець Божий, Відкрий наші вуха навіть на тихі нагадування і заклики люблячого серця нашого Господа. Завжди стій нам перед очима. Просимо Тебе, щоб ми Слово Боже правильно розуміли, слухали Його і виконували те, чого Бог від нас хоче. Навчи нас бути готовими, щоб коли прийде Господь не застав нас сплячими. Амінь
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