Когда Собор Архангела Гавриила 2023 – украинские традиции и приметы

Традиционно в эту дату вспоминают многочисленные чудеса святого и его исполнение Божественной воли

Собор Архангела Гавриила — важный церковный праздник, установленный в честь одного из главных служителей Божиих, принесшего благую весть Деве Марии о рождении Спасителя Иисуса Христа. В народе праздник также называют Гавриил Благовест.

Новини.LIVE рассказывает, когда отмечать, какие существуют важные украинские традиции и приметы и что нельзя делать в этот день.

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Поскольку Собор Архангела Гавриила всегда празднуют после Благовещения Пресвятой Богородицы, то дата праздника христиан восточного обряда приходится на 8 апреля. В 2023 году этот день выпадает на субботу.

Собор Архангела Гавриила — история праздника

Собор Архангела Гавриила является для верующих почти таким же важным праздником, как и Благовещение.

Архангел Гавриил — один из семи главных ангелов, служителей Божиих, удостоенный звания Архистратига.

Согласно библейским преданиям, именно Гавриил передает людям волю Божию. Поэтому у него еще есть звание Небесного вестника. В богослужебных книгах Гавриила часто называют "служителем чудес".

8 апреля верующие вспоминают многочисленные чудеса святого и его исполнение Божественной воли. В частности, о том, что именно он сообщил Марии о рождении Иисуса Христа и охранял ее на протяжении всей жизни.

Также принято считать, что Гавриил был рядом с Иисусом, когда Спаситель молился в Гефсиманском саду, чтобы укрепить его дух.

Интересно, что на иконах Архангела часто изображают с белой лилией, с которой он явился Деве Марии и возвестил ее о рождении Христа. Его также изображают с ветвью оливы, которая является символом примирения Бога и человека — Божьего творения.

Какие существуют украинские традиции на Собор Архангела Гавриила

В народном календаре эту дату прозвали "Гаврилов день" или "Гавриила Благовеста" считалось, что святой покровительствует скоту и защищает людей от непогоды.

В народе верили, что архангел Гавриил — обладатель молнии. Поэтому праздновали Благовестника — "чтобы Гаврило хаты не сжег". По древнему верованию, в день Благовестника гром и молния просыпаются от зимнего сна, а потому после Благовестника каждый день можно надеяться на гром.

Верующие обязательно 8 апреля ходят в церковь, посещают торжественную литургию. Также можно поставить в храме свечу за здоровье родных и помолиться о защите от недругов или помощи в делах.

В этот день хозяева носили в церковь хлебные зерна для посвящения на посев. Дома они смешивали зерна с семенами. От Благовестника начинают сеять ранние овраги зерновые — овес, ячмень, яровую пшеницу.

Собор Архангела Гавриила: что нельзя делать

Христиане в эту дату строго соблюдают Божьи законы — верят, что нарушивший правила строго поплатится за это.

Так в эту дату нельзя:

спотыкаться, иначе можно навлечь на себя беду;

заниматься тяжелым физическим трудом — будут проблемы со здоровьем;

смахивать крошки со стола рукой, особенно после обеда или ужина — к финансовым проблемам;

злословить;

ссориться;

желать кому-то зла;

сплетничать.

Народные приметы на Гавриила Благовеста

Какая погода на Гавриила, такова будет и на Сергея-курника (8 октября).

Сны с 7 на 8 апреля могут исполниться в течение недели.

Заморозки 8 апреля — до холодной и затяжной весны.

Если на Гавриила светлый восход солнца, то пора убирать все санные доспехи.

На Гавриила Благовеста нужно быть осторожными и не спотыкаться, потому что можно навлечь на себя беду.

Если вы живете вблизи водоема или ходите на рыбалку, проследите за поведением рыбы. Бьет хвостом по воде — хорошая погода будет продолжаться долго, плавает спокойно — ждать осадков.

Молитва к Архангелу Гавриилу о спокойствии в душе и благополучии в жизни Св. Иосифа

Архангеле Гавриили! Ангел Благовещения, верный посланник Божий, Открой наши уши даже на тихие напоминания и призывы любящего сердца нашего Господа. Всегда стой нам перед глазами. Просим Тебя, чтобы мы Слово Божие правильно понимали, слушали Его и выполняли то, чего Бог от нас желает. Научи нас быть готовыми, чтобы, когда придет Господь, не застал нас спящими. Аминь

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