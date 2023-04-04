Песах 2023 — коли святкують євреї і які традиції існують

Песах в Ізраїлі святкують цілий тиждень, а за його межами — 8 днів

Песах — головне свято юдейської віри, яке часто порівнюють з християнським Великоднем. Проте ці свята практично не мають нічого спільного. Адже Євреї відзначають звільнення своїх предків з єгипетського рабства.

Коли святкують Песах, які існують важливі традиції і заборони та чому його не треба плутати із православним Великоднем — читайте у матеріалі.

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Коли єврейська Пасха у 2023 році

Дата Песаха визначається щорічно за місячним календарем. Він припадає на 14-й день весняного місяця нісан — першого місяця біблійного року в єврейському календарі, який триває приблизно до березня – квітня григоріанського числення.

У 2023 році початок свята випадає на 6 квітня. При цьому доба в єврейському календарі починається з вечора попереднього дня. Тому Песах починається ввечері 5 квітня (середа).

Закінчується Песах 12 квітня (середа) в Ізраїлі та 13 квітня (четвер) в інших країнах. Так в Ізраїлі святкування Песаха триває тиждень, а за його межами — 8 днів.

Песах 2023 — історія свята

Песах з івриту перекладається як "минув". Про це пишеться в Біблії (епізод під час десятої єгипетської страти).

Одного разу пророк Мойсей за велінням Бога просив у фараона звільнити євреїв з рабства. Але фараон завжди відмовляв.

За те, що фараон відмовився відпустити євреїв із рабства, на нього та мешканців звалилися 10 страшних кар небесних.

Кожна кара була страшнішою за попередню. Останньою з них стала смерть первістків у кожній родині. Але євреїв це покарання не торкнулося. Фараон тоді відпустив євреїв, бо жахнувся історій з первістками. Так поневолений народ отримав фізичну і духовну свободу.

Саме цю подію відзначають у єврейський Великдень — визволення єврейського народу від рабства.

Великдень та Песах: що спільного та головні відмінності

Ці свята практично неможливо порівнювати, адже хоч і за датами вони досить близькі, суть їх зовсім різна.

Так християни святкують воскресіння Господа, попередньо тримаючи суворий піст. Коли євреї, як вже писалося вище, відзначають визволення єврейського народу від єгипетського рабства.

Православні церкви зазвичай використовують александрійську пасхалію для розрахунку дати Великодня.

В силу астрономічного запізнювання цієї пасхалії православна Пасха практично завжди відзначається пізніше юдейського Песаха.

Але є у цих історіях і трохи спільного. Наприклад, дата весняного місяця (нісан). Судячи з Нового Заповіту, саме цього дня відбулася Таємна вечеря, остання трапеза Христа з найближчими учнями перед стратою.

Згідно з Євангелієм, він був страчений після початку святкування Песаха, що і дало в підсумку назву свята (Паска — калька з єврейського "Песах").

Як відзначають Песах — важливі традиції

Песах є найголовнішим і найулюбленішим святом іудеїв. Святкування триває цілий тиждень. Віряни проводять дні в молитві та читанні Тори. Але не забувають і про веселощі.

У перший і другий день Песаха юдеї проводять Седер — ритуальну вечерю. Збираються великими родинами. За столом також сидять незаможні та знайомі, які з якихось причин не можуть провести свято з родичами. За вечерею також читають молитви та розмовляють про усе на світі.

Список того, що можна готувати на Песах, обмежений. А обов’язково готують:

мацу — прісний хліб, приготований без дріжджів;

зварені круто або запечені в духовці яйця (бейца) — символ зародження нового;

м’ясо на кістці (зероа — кістка ягняти);

страви з гіркими травами та гірка зелень, як символ гіркоти єгипетського рабства;

вода з розведеною ложкою солі, щоб вмочати зелень — це сльози, пролиті народом в неволі;

фрукти та страви з фруктів, наприклад, харосет (страва з тертих яблук, горіхів та фініків) — символ глини, з якої євреї в рабстві робили цеглу.

Також після цих страв подають звичайну святкову їжу. Наприклад, фаршировану рибу.

Подають також вино і виноградний сік. Цього вечора заведено обов’язково залишати один келих вина для пророка.

З третього по шостий день вже можна виходити на роботу. Цей період вважається напівсвятковим. У цей період заведено не працювати або ж працювати напівсили.

А сьомий і восьмий день (в Ізраїлі тільки сьомий) знову вважаються святковими. Песах завершують молитвою, а також вживанням маци та вина.

Важливо: всі сім днів, а за межами Ізраїлю вісім, вірянам не можна їсти дріжджовий хліб, пити алкоголь на основі солоду і їсти продукти на заквасці. Це роблять на згадку про юдейський народ, який тікав з Єгипту.

Що не можна робити в Песах

Попри те, що це святковий тиждень, є певний перелік заборон, яких юдеї суворо дотримуються. Перш за все вони стосуються їжі.

Так у Песах заборонено тримати вдома і їсти продукти, які отримують в результаті бродіння або виготовляють на заквасці та дріжджах. Єдиним дозволеним борошняним продуктом в тиждень Песаха є маца.

На час Песаха юдеї не користуються звичайним посудом, оскільки він вбирає в себе заборонені продукти протягом року. На час свята купують спеціальний великодній посуд, або очищають домашній посуд у рабина.

У перший і в останній день Песаха заборонено виконувати будь-яку роботу.

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