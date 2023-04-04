Песах 2023 — когда празднуют евреи и какие традиции существуют

Песах в Израиле празднуют целую неделю, а за его пределами — 8 дней

Песах — главный праздник иудейской веры, часто сравниваемый с христианской Пасхой. Однако эти праздники практически не имеют ничего общего. Ведь Евреи отмечают освобождение своих предков из египетского рабства.

Когда празднуют Песах, какие существуют важные традиции и запреты и почему его не нужно путать с православной Пасхой, читайте в материале.

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Когда еврейская Пасха в 2023 году

Дата Песаха определяется ежегодно по лунному календарю. Он приходится на 14-й день весеннего месяца нисан — первого месяца библейского года в еврейском календаре, который длится примерно до марта-апреля григорианского исчисления.

В 2023 году начало праздника выпадает на 6 апреля. При этом сутки в еврейском календаре начинаются с вечера предыдущего дня. Поэтому Песах начинается вечером 5 апреля (среда).

Заканчивается Песах 12 апреля (среда) в Израиле и 13 апреля (четверг) в других странах. Так в Израиле празднование Песаха длится неделю, а за его пределами — 8 дней.

Песах 2023 — история праздника

Песах с иврита переводится как "пропустил", "миновал". Об этом пишется в Библии (эпизод во время десятой египетской казни).

Однажды пророк Моисей по велению Бога просил у фараона освободить евреев из рабства. Но фараон всегда отрицал.

За то, что фараон отказался отпустить евреев из рабства, на него и жителей свалились 10 страшных кар небесных.

Каждое наказание было страшнее предыдущего. Последней из них стала смерть первенцев в каждой семье. Но евреев это наказание не коснулось. Фараон тогда отпустил евреев, потому что ужаснулся историй с первенцами. Так порабощенный народ получил физическую и духовную свободу.

Именно это событие отмечается в еврейской Пасхе — освобождении еврейского народа от рабства.

Пасха и Песах: что общего и главные отличия

Эти праздники практически невозможно сравнивать, ведь хоть и по датам они достаточно близки, суть их совсем разная.

Так христиане празднуют воскресение Господа, предварительно держа суровый пост. Когда евреи, как уже писалось выше, отмечают освобождение еврейского народа от рабства египетского.

Православные церкви обычно используют александрийскую пасхалию для расчета даты Пасхи.

В силу астрономического запаздывания этой пасхалии православная Пасха практически всегда отмечается позже иудейского Песаха.

Но есть в этих историях и немного общего. Например, дата весеннего месяца (ниссан). Судя по Новому Завету, именно в этот день состоялся Тайный ужин, последняя трапеза Христа с ближайшими учениками перед казнью.

Согласно Евангелию, он был казнен после начала празднования Песаха, что и дало в итоге название праздника (Пасха — калька из еврейского "Песах").

Как отмечают Песах — важные традиции

Песах является самым главным и любимым праздником иудеев. Празднование длится целую неделю. Верующие проводят дни в молитве и чтении Торы. Но не забывают и о веселье.

В первый и второй день Песаха иудеи проводят Седер — ритуальный ужин. Собираются большими семьями. За столом также сидят небогатые и знакомые, которые по каким-то причинам не могут провести праздник с родственниками. За ужином также читают молитвы и разговаривают обо всем на свете.

Список того, что можно готовить на песках, ограничен. А обязательно готовят:

мацу — пресный хлеб, приготовленный без дрожжей;

сваренные вкрутую или запеченные в духовке яйца (бейца) — символ зарождения нового;

мясо на кости (зероа — кость ягненка);

блюда с горькими травами и горькая зелень, как символ горечи египетского рабства;

вода с разбавленной ложкой соли, чтобы обмакивать зелень — это слезы, пролитые народом в неволе;

фрукты и блюда из фруктов, например, харосет (блюдо из тертых яблок, орехов и фиников) — символ глины, из которой евреи в рабстве делали кирпич.

Также после этих блюд подают обычную праздничную еду. К примеру, фаршированную рыбу.

Также подают вино и виноградный сок. В этот вечер заведено обязательно оставлять один бокал вина для пророка.

С третьего по шестой день можно выходить на работу. Этот период считается полупраздничным. В этот период принято не работать или же работать полусилы.

А седьмой и восьмой день (в Израиле только седьмой) снова считаются праздничными. Песах завершают молитвой, а также употреблением матери и вина.

Важно: все семь дней, а за пределами Израиля восемь, верующим нельзя есть дрожжевой хлеб, пить алкоголь на основе солода и есть продукты на закваске. Это делают в память об иудейском народе, бежавшем из Египта.

Что нельзя делать в Песах

Несмотря на то, что это праздничная неделя, есть определенный перечень запретов, которые иудеи строго соблюдают. Прежде всего они касаются еды.

Так в Песах запрещено держать дома и есть продукты, которые получают в результате брожения или производят на закваске и дрожжах. Единственным разрешенным мучным продуктом в неделю Песаха является маца.

На время Песаха иудеи не пользуются обычной посудой, поскольку она впитывает запрещенные продукты в течение года. На время праздника покупают специальную пасхальную посуду, или очищают домашнюю посуду у раввина.

В первый и последний день Песаха запрещено выполнять любую работу.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, когда Пасха в 2023 году, а также украинские традиции и обычаи этого дня.

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