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Комісія Мінкульту повернеться до Києво-Печерської Лаври в понеділок, — ЗМІ

31 березня 2023 12:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Києво-Печерська Лавра
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Комісія Мінкульту все ж повернеться до Києво-Печерської Лаври після невдалих спроб два дні поспіль. Це відбудеться у понеділок, 3 квітня.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Деталі

"У документах йдеться, що при повторній спробі оглянути будівлю — ключі не підійшли. Також членів комісії від приміщення відтиснули "невідомі особи в чернечих рясах", — йдеться у повідомленні. 

Комісія Мінкульту знову звернулася до поліції з проханням відкрити кримінальну справу через відсутність доступу до будівель.

Комиссия Минкульта вернется в лавру в понедельник

Комиссия Минкульта вернется в лавру в понедельник

Комиссия Минкульта вернется в Лавру в понедельник

Комиссия Минкульта вернется в Лавру в понедельник

Нагадаємо, 30 березня, суд відмовив у забезпеченні позову Української православної церкви московського патріархату щодо заповідника "Києво-Печерська Лавра". УПЦ МП наполягала не допустити її виселення з території Лаври.

Також ми писали, що представники Української православної церкви (Московського патріархату) заявили, що не залишать Києво-Печерську Лавру, бо відповідають за стан споруд. Але заважати Мінкульту не планують.

Додамо, комісію Мінкульту з передачі державі будівель, які були у користуванні УПЦ МП, знову не пустили для перевірки на територію одного з корпусів Києво-Печерської лаври. При цьому на території Лаври зібралося багато людей – як прихильників УПЦ МП, так і противників. Серед людей спалахують конфлікти та навіть сутички. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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