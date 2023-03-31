Комісія Мінкульту повернеться до Києво-Печерської Лаври в понеділок, — ЗМІ

Києво-Печерська Лавра

Комісія Мінкульту все ж повернеться до Києво-Печерської Лаври після невдалих спроб два дні поспіль. Це відбудеться у понеділок, 3 квітня.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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"У документах йдеться, що при повторній спробі оглянути будівлю — ключі не підійшли. Також членів комісії від приміщення відтиснули "невідомі особи в чернечих рясах", — йдеться у повідомленні.

Комісія Мінкульту знову звернулася до поліції з проханням відкрити кримінальну справу через відсутність доступу до будівель.

Нагадаємо, 30 березня, суд відмовив у забезпеченні позову Української православної церкви московського патріархату щодо заповідника "Києво-Печерська Лавра". УПЦ МП наполягала не допустити її виселення з території Лаври.

Також ми писали, що представники Української православної церкви (Московського патріархату) заявили, що не залишать Києво-Печерську Лавру, бо відповідають за стан споруд. Але заважати Мінкульту не планують.

Додамо, комісію Мінкульту з передачі державі будівель, які були у користуванні УПЦ МП, знову не пустили для перевірки на територію одного з корпусів Києво-Печерської лаври. При цьому на території Лаври зібралося багато людей – як прихильників УПЦ МП, так і противників. Серед людей спалахують конфлікти та навіть сутички.