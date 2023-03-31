Комиссия Минкульта вернется в Киево-Печерскую Лавру в понедельник, — СМИ
Комиссия Минкульта все же вернется в Киево-Печерскую Лавру после неудачных попыток два дня подряд. Это произойдет в понедельник, 3 апреля.
Об этом сообщает Радио Свобода.
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"В документах говорится, что при повторной попытке осмотреть здание — ключи не подошли. Также членов комиссии от помещения оттеснили "неизвестные лица в монашеских рясах", — говорится в сообщении.
Комиссия Минкульта вновь обратилась в полицию с просьбой возбудить уголовное дело из-за отсутствия доступа к зданиям.
Напомним, 30 марта, суд отказал в обеспечении иска Украинской православной церкви московского патриархата по отношению к заповеднику "Киево-Печерская лавра". УПЦ МП настаивала не допустить ее выдворения с территории Лавры.
Также мы писали, что представители Украинской православной церкви (московского патриархата) заявили, что не покинут Киево-Печерскую Лавру, потому что отвечают за состояние сооружений. Но мешать Минкульту не планируют.
Добавим, комиссию Минкульта по передаче государству зданий, бывших в пользовании УПЦ МП, снова не пустили для проверки на территорию одного из корпусов Киево-Печерской лавры. При этом на территории Лавры собралось много людей — как приверженцев УПЦ МП, так и противников. Среди людей вспыхивают конфликты и даже стычки.