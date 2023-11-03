Батьківська субота 4 листопада — як поминати близьких — заборони та традиції

Михайлівська субота 4 листопада — як поминати померлих та що не можна робити
Щороку Михайлівська батьківська субота відзначається в суботу напередодні свята Собору архістратига Михаїла. За новим календарем Собор архістратига Михаїла, або Михайлів день віряни зустрічатимуть 8 листопада. Відповідно Михайлівська батьківська субота припадає на 4 листопада.
Новини.LIVE розповідає, як слід поминати померлих у цей день, що слід обов'язково зробити, а що категорично заборонено.
Які існують заборони у Михайлівську батьківську суботу
Хоч цієї дати немає жодних заборон на працю, краще зробити усі важливі справи напередодні, а день присвятити молитві та добрим спогадам.
Так, на Михайлівську батьківську суботу не можна:
- веселитися;
- сміятися;
- злословити;
- лаятися;
- сваритися з близькими;
- думати про погане;
- тужити;
- згадувати погане про померлого;
- бажати іншим зла;
- поминати померлих алкоголем;
- галасувати на кладовищах;
- проводити гучні свята;
- влаштовувати застілля;
- танцювати та слухати музику;
- відмовляти в милостині;
- підіймати загублені кимось речі;
- замовляти панахиду самогубцям.
Пам'ятайте, якщо поминаєте рідного на кладовищі, не варто залишати їжу, алкоголь, цукерки та інші предмети. Це не християнський, а язичницький звичай.
Михайлівська батьківська субота 4 листопада — традиції та що потрібно робити
Варто зауважити, що за християнськими традиціями, згадувати померлих та молитися за спасіння їх душ починають ще у п'ятницю ввечері. Так, в храмах відбувається спеціальна панахида, що називається "парастас".
У саму суботу відбувається спочатку заупокійна Божественна літургія, а потім — загальна панахида.
Вважається, що молитися потрібно не тільки за близьких, а й за всіх померлих, особливо, якщо за них нікому помолитися.
В цю суботу варто:
- поминати покійних рідних та близьких;
- сходити до храму та відвідати поминальну панахиду;
- згадати вдома покійних, помолившись перед іконами;
- влаштувати поминальну трапезу (на столі мають бути присутні: кутя, яка символізує воскресіння з мертвих, кисіль, канун (вода, підсолоджена медом), борщ);
- відвідати кладовище та прибрати могили від бруду і бур'янів;
- привести до ладу занедбані поховання, за якими не доглядають — буде доброю справою;
- жертвувати в храм пісні продукти, але не можна віддавати для пожертвування м'ясо та алкоголь;
- принести продукти нужденним;
- подавати милостиню;
- робити пожертви.
Що треба нести до церкви у батьківську суботу
Як правило, віряни несуть до храмів поминальні записки або пишуть їх безпосередньо в церкві, причому найкраще робити це ще у п'ятницю ввечері.
Церква дозволяє подавати лише тих людей, які були хрещені в православній вірі і якщо вони не наклали на себе руки.
Також несуть панахиду:
- круглий хліб;
- будь-які крупи;
- рослинну олію;
- борошно (для приготування просфор);
- печиво;
- цукерки;
- цукор;
- сіль.
Не можна нести м'ясні продукти та алкоголь.
Михайлівська батьківська субота — як молитися в особливий день, поминаючи покійних
Не існує основних правил для таких молитов, проте дуже важливо промовляти слова до Господа щиро, з чистою душею та помислами.
Якщо вам не вдалося в дату відправитися до могил рідних, або піти до церкви — для молитви підійде будь-яке місце. Рекомендують перед цим на листку заздалегідь записати імена померлих, і читати їх послідовно під час молитов.
Поминальна молитва у батьківську суботу
Якщо ж ви не потрапили до церкви на службу, пом'янути покійних родичів можна і самостійно.
Можна прочитати у храмі або вдома молитву:
Упокій, Господи, душі покійних рабів Твоїх: батьків моїх, родичів, благодійників (імена) і всіх православних християн, і прости їм усі провини вільні й невільні, і даруй їм Царство Небесне. Амінь.
Народні прикмети на 4 листопада
- Якщо цього дня стоїть туман — чекати відлиги.
- Іній на деревах і траві 4 листопада — до холодів.
- Якщо по небу пливуть хвилясті хмари, схожі на гребені морської хвилі, то скоро погода зіпсується.
- Якщо цього дня ви побачили комара — зима буде теплою.
- Качки залишаються на зимівлю — до м’якої зими.
- Зоря ввечері зелена – до ясної погоди.
- Якщо 4 листопада випало багато снігу, то буде хороший урожай озимих.
- Якщо сніжок випав і не тане, то буде навесні багато пролісків.
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