Батьківська субота 4 листопада — як поминати близьких — заборони та традиції

Жінка у церкві ставить свічки за упокій душі рідних. Фото: pomisna.info

Щороку Михайлівська батьківська субота відзначається в суботу напередодні свята Собору архістратига Михаїла. За новим календарем Собор архістратига Михаїла, або Михайлів день віряни зустрічатимуть 8 листопада. Відповідно Михайлівська батьківська субота припадає на 4 листопада.

Новини.LIVE розповідає, як слід поминати померлих у цей день, що слід обов'язково зробити, а що категорично заборонено.

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Які існують заборони у Михайлівську батьківську суботу

Хоч цієї дати немає жодних заборон на працю, краще зробити усі важливі справи напередодні, а день присвятити молитві та добрим спогадам.

Так, на Михайлівську батьківську суботу не можна:

веселитися;

сміятися;

злословити;

лаятися;

сваритися з близькими;

думати про погане;

тужити;

згадувати погане про померлого;

бажати іншим зла;

поминати померлих алкоголем;

галасувати на кладовищах;

проводити гучні свята;

влаштовувати застілля;

танцювати та слухати музику;

відмовляти в милостині;

підіймати загублені кимось речі;

замовляти панахиду самогубцям.

Пам'ятайте, якщо поминаєте рідного на кладовищі, не варто залишати їжу, алкоголь, цукерки та інші предмети. Це не християнський, а язичницький звичай.

Жінка у церкві ставить свічки за упокій душі рідних. Фото: google.com

Михайлівська батьківська субота 4 листопада — традиції та що потрібно робити

Варто зауважити, що за християнськими традиціями, згадувати померлих та молитися за спасіння їх душ починають ще у п'ятницю ввечері. Так, в храмах відбувається спеціальна панахида, що називається "парастас".

У саму суботу відбувається спочатку заупокійна Божественна літургія, а потім — загальна панахида.

Вважається, що молитися потрібно не тільки за близьких, а й за всіх померлих, особливо, якщо за них нікому помолитися.

В цю суботу варто:

поминати покійних рідних та близьких;

сходити до храму та відвідати поминальну панахиду;

згадати вдома покійних, помолившись перед іконами;

влаштувати поминальну трапезу (на столі мають бути присутні: кутя, яка символізує воскресіння з мертвих, кисіль, канун (вода, підсолоджена медом), борщ);

відвідати кладовище та прибрати могили від бруду і бур'янів;

привести до ладу занедбані поховання, за якими не доглядають — буде доброю справою;

жертвувати в храм пісні продукти, але не можна віддавати для пожертвування м'ясо та алкоголь;

принести продукти нужденним;

подавати милостиню;

робити пожертви.

Жінка ставить свічку у церкві. Фото: pomisna.info

Що треба нести до церкви у батьківську суботу

Як правило, віряни несуть до храмів поминальні записки або пишуть їх безпосередньо в церкві, причому найкраще робити це ще у п'ятницю ввечері.

Церква дозволяє подавати лише тих людей, які були хрещені в православній вірі і якщо вони не наклали на себе руки.

Також несуть панахиду:

круглий хліб;

будь-які крупи;

рослинну олію;

борошно (для приготування просфор);

печиво;

цукерки;

цукор;

сіль.

Не можна нести м'ясні продукти та алкоголь.

Михайлівська батьківська субота — як молитися в особливий день, поминаючи покійних

Не існує основних правил для таких молитов, проте дуже важливо промовляти слова до Господа щиро, з чистою душею та помислами.

Якщо вам не вдалося в дату відправитися до могил рідних, або піти до церкви — для молитви підійде будь-яке місце. Рекомендують перед цим на листку заздалегідь записати імена померлих, і читати їх послідовно під час молитов.

Дівчина молиться у церкві перед іконою. Фото: pixabay.com

Поминальна молитва у батьківську суботу

Якщо ж ви не потрапили до церкви на службу, пом'янути покійних родичів можна і самостійно.

Можна прочитати у храмі або вдома молитву:

Упокій, Господи, душі покійних рабів Твоїх: батьків моїх, родичів, благодійників (імена) і всіх православних християн, і прости їм усі провини вільні й невільні, і даруй їм Царство Небесне. Амінь.

Народні прикмети на 4 листопада

Якщо цього дня стоїть туман — чекати відлиги.

Іній на деревах і траві 4 листопада — до холодів.

Якщо по небу пливуть хвилясті хмари, схожі на гребені морської хвилі, то скоро погода зіпсується.

Якщо цього дня ви побачили комара — зима буде теплою.

Качки залишаються на зимівлю — до м’якої зими.

Зоря ввечері зелена – до ясної погоди.

Якщо 4 листопада випало багато снігу, то буде хороший урожай озимих.

Якщо сніжок випав і не тане, то буде навесні багато пролісків.

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