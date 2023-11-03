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Михайлівська субота 4 листопада — як поминати померлих та що не можна робити

3 листопада 2023 20:17
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Батьківська субота 4 листопада — як поминати близьких — заборони та традиції
Жінка у церкві ставить свічки за упокій душі рідних. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Щороку Михайлівська батьківська субота відзначається в суботу напередодні свята Собору архістратига Михаїла. За новим календарем Собор архістратига Михаїла, або Михайлів день віряни зустрічатимуть 8 листопада. Відповідно Михайлівська батьківська субота припадає на 4 листопада.

Новини.LIVE розповідає, як слід поминати померлих у цей день, що слід обов'язково зробити, а що категорично заборонено.

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Які існують заборони у Михайлівську батьківську суботу

Хоч цієї дати немає жодних заборон на працю, краще зробити усі важливі справи напередодні, а день присвятити молитві та добрим спогадам.

Так, на Михайлівську батьківську суботу не можна: 

  • веселитися;
  • сміятися;
  • злословити;
  • лаятися;
  • сваритися з близькими;
  • думати про погане;
  • тужити;
  • згадувати погане про померлого;
  • бажати іншим зла;
  • поминати померлих алкоголем;
  • галасувати на кладовищах;
  • проводити гучні свята;
  • влаштовувати застілля;
  • танцювати та слухати музику;
  • відмовляти в милостині;
  • підіймати загублені кимось речі;
  • замовляти панахиду самогубцям.

Пам'ятайте, якщо поминаєте рідного на кладовищі, не варто залишати їжу, алкоголь, цукерки та інші предмети. Це не християнський, а язичницький звичай.

 

Які існують заборони у Михайлівську батьківську суботу
Жінка у церкві ставить свічки за упокій душі рідних. Фото: google.com

Михайлівська батьківська субота  4 листопада — традиції та що потрібно робити

Варто зауважити, що за християнськими традиціями, згадувати померлих та молитися за спасіння їх душ починають ще у п'ятницю ввечері. Так, в храмах відбувається спеціальна панахида, що називається "парастас".

У саму суботу відбувається спочатку заупокійна Божественна літургія, а потім — загальна панахида.

Вважається, що молитися потрібно не тільки за близьких, а й за всіх померлих, особливо, якщо за них нікому помолитися.

В цю суботу варто:

  • поминати покійних рідних та близьких;
  • сходити до храму та відвідати поминальну панахиду;
  • згадати вдома покійних, помолившись перед іконами;
  • влаштувати поминальну трапезу (на столі мають бути присутні: кутя, яка символізує воскресіння з мертвих, кисіль, канун (вода, підсолоджена медом), борщ);
  • відвідати кладовище та прибрати могили від бруду і бур'янів;
  • привести до ладу занедбані поховання, за якими не доглядають — буде доброю справою;
  • жертвувати в храм пісні продукти, але не можна віддавати для пожертвування м'ясо та алкоголь;
  • принести продукти нужденним;
  • подавати милостиню;
  • робити пожертви.

 

Михайлівська батьківська субота  4 листопада — традиції та що потрібно робити
Жінка ставить свічку у церкві. Фото: pomisna.info

Що треба нести до церкви у батьківську суботу

Як правило, віряни несуть до храмів поминальні записки або пишуть їх безпосередньо в церкві, причому найкраще робити це ще у п'ятницю ввечері. 

Церква дозволяє подавати лише тих людей, які були хрещені в православній вірі і якщо вони не наклали на себе руки.

Також несуть панахиду:

  • круглий хліб;
  • будь-які крупи;
  • рослинну олію;
  • борошно (для приготування просфор);
  • печиво;
  • цукерки;
  • цукор;
  • сіль. 

Не можна нести м'ясні продукти та алкоголь. 

Михайлівська батьківська субота — як молитися в особливий день, поминаючи покійних

Не існує основних правил для таких молитов, проте дуже важливо промовляти слова до Господа щиро, з чистою душею та помислами. 

Якщо вам не вдалося в дату відправитися до могил рідних, або піти до церкви — для молитви підійде будь-яке місце. Рекомендують перед цим на листку заздалегідь записати імена померлих, і читати їх послідовно під час молитов.

 

Михайлівська батьківська субота — як молитися в особливий день, поминаючи покійних
Дівчина молиться у церкві перед іконою. Фото: pixabay.com

Поминальна молитва у батьківську суботу

Якщо ж ви не потрапили до церкви на службу, пом'янути покійних родичів можна і самостійно.

Можна прочитати у храмі або вдома молитву:

Упокій, Господи, душі покійних рабів Твоїх: батьків моїх, родичів, благодійників (імена) і всіх православних християн, і прости їм усі провини вільні й невільні, і даруй їм Царство Небесне. Амінь.

 

Народні прикмети на 4 листопада

  • Якщо цього дня стоїть туман — чекати відлиги.
  • Іній на деревах і траві 4 листопада — до холодів.
  • Якщо по небу пливуть хвилясті хмари, схожі на гребені морської хвилі, то скоро погода зіпсується.
  • Якщо цього дня ви побачили комара — зима буде теплою. 
  • Качки залишаються на зимівлю — до м’якої зими.
  • Зоря ввечері зелена – до ясної погоди.
  • Якщо 4 листопада випало багато снігу, то буде хороший урожай озимих.
  • Якщо сніжок випав і не тане, то буде навесні багато пролісків.

Нагадуємо, ми публікували детальний церковний календар свят на листопад 2023 року.

Також ми повідомляли, що в Україні змінена дата святкування Дня святого Миколая Чудотворця — коли тепер українці відзначатимуть це світле свято. 

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