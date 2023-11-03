Родительская суббота 4 ноября — как поминать близких — запреты и традиции

Михайловская суббота 4 ноября — как поминать умерших и что нельзя делать
Каждый год Михайловская родительская суббота отмечается в субботу в канун праздника Собора архистратига Михаила. По новому календарю Собор архистратига Михаила или Михайлов день верующие будут встречать 8 ноября. Соответственно, Михайловская родительская суббота приходится на 4 ноября.
Новини.LIVE рассказывает, как следует поминать умерших в этот день, что следует обязательно сделать, а что категорически запрещено.
Какие существуют запреты в Михайловскую родительскую субботу
Хотя в эту дату нет никаких запретов на труд, лучше совершить все важные дела накануне, а день посвятить молитве и добрым воспоминаниям.
Так, на Михайловскую родительскую субботу нельзя:
- веселиться;
- смеяться;
- злословить;
- ругаться;
- ссориться с близкими;
- думать о плохом;
- тосковать;
- вспоминать плохое об умершем;
- желать другим зла;
- поминать умерших алкоголем;
- шуметь на кладбищах;
- проводить громкие праздники;
- устраивать застолье;
- танцевать и слушать музыку;
- отказывать в подаянии;
- поднимать потерянные кем-то вещи;
- заказывать панихиду самоубийцам.
Помните, если поминаете родного на кладбище, не следует оставлять еду, алкоголь, конфеты и другие предметы. Это не христианский, а языческий обычай.
Михайловская родительская суббота 4 ноября — традиции и что нужно делать
Следует заметить, что по христианским традициям вспоминать умерших и молиться за спасение их душ начинают еще в пятницу вечером. Так, в храмах совершается специальная панихида, называемая "парастас".
В саму субботу совершается сначала заупокойная Божественная литургия, а затем — всеобщая панихида.
Считается, что молиться нужно не только о близких, но и о всех умерших, особенно, если за них некому помолиться.
В эту субботу стоит:
- поминать усопших родных и близких;
- сходить в храм и посетить поминальную панихиду;
- вспомнить дома усопших, помолившись перед иконами;
- устроить поминальную трапезу (на столе должны присутствовать: кутья, символизирующая воскресение из мертвых, кисель, канун (вода, подслащенная медом), борщ);
- посетить кладбище и убрать могилы от грязи и сорняков;
- привести в порядок заброшенные погребения, за которыми не ухаживают — будет хорошим делом;
- жертвовать в храм продукты, но нельзя отдавать для пожертвования мясо и алкоголь;
- принести продукты нуждающимся;
- подавать подаяние;
- делать пожертвования.
Что нужно нести в церковь в родительскую субботу
Как правило, верующие несут в храмы поминальные записки или пишут их непосредственно в церкви, причем лучше делать это еще в пятницу вечером.
Церковь позволяет подавать только тех людей, которые были крещены в православной вере и если они не покончили с собой.
Также несут панихиду:
- круглый хлеб;
- любые крупы;
- растительное масло;
- мука (для приготовления просфора);
- печенье;
- конфеты;
- сахар;
- соль.
Нельзя нести мясные продукты и алкоголь.
Михайловская родительская суббота — как молиться в особый день, поминая усопших
Не существует основных правил для таких молитв, однако очень важно произносить слова к Господу искренне, с чистой душой и помыслами.
Если вам не удалось в дату отправиться к могилам родных, или пойти в церковь — для молитвы подойдет любое место. Рекомендуют перед этим на листе заранее записать имена умерших и читать их последовательно во время молитв.
Поминальная молитва в родительскую субботу
Если вы не попали в церковь на службу, помянуть усопших родственников можно и самостоятельно.
Можно прочитать в храме или дома молитву:
Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: отцов моих, родственников, благодетелей (имена) и всех православных христиан, и прости им все вины свободные и несвободные, и даруй им Царство Небесное. Аминь.
Народные приметы на 4 ноября
- Если в этот день стоит туман — ждать оттепели.
- Иней на деревьях и траве 4 ноября — к холодам.
- Если по небу плывут волнистые облака, похожие на гребни морской волны, скоро погода испортится.
- Если в этот день вы увидели комара — зима будет теплой.
- Утки остаются на зимовку — к мягкой зиме.
- Заря вечером зеленая — к ясной погоде.
- Если 4 ноября выпало много снега, будет хороший урожай озимых.
- Если снежок выпал и не тает, то будет весной много подснежников.
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