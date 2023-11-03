Родительская суббота 4 ноября — как поминать близких — запреты и традиции

Женщина в церкви ставит свечи за упокой души родных. Фото: pomisna.info

Каждый год Михайловская родительская суббота отмечается в субботу в канун праздника Собора архистратига Михаила. По новому календарю Собор архистратига Михаила или Михайлов день верующие будут встречать 8 ноября. Соответственно, Михайловская родительская суббота приходится на 4 ноября.

Новини.LIVE рассказывает, как следует поминать умерших в этот день, что следует обязательно сделать, а что категорически запрещено.

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Какие существуют запреты в Михайловскую родительскую субботу

Хотя в эту дату нет никаких запретов на труд, лучше совершить все важные дела накануне, а день посвятить молитве и добрым воспоминаниям.

Так, на Михайловскую родительскую субботу нельзя:

веселиться;

смеяться;

злословить;

ругаться;

ссориться с близкими;

думать о плохом;

тосковать;

вспоминать плохое об умершем;

желать другим зла;

поминать умерших алкоголем;

шуметь на кладбищах;

проводить громкие праздники;

устраивать застолье;

танцевать и слушать музыку;

отказывать в подаянии;

поднимать потерянные кем-то вещи;

заказывать панихиду самоубийцам.

Помните, если поминаете родного на кладбище, не следует оставлять еду, алкоголь, конфеты и другие предметы. Это не христианский, а языческий обычай.

Женщина в церкви ставит свечи за упокой души родных. Фото: google.com

Михайловская родительская суббота 4 ноября — традиции и что нужно делать

Следует заметить, что по христианским традициям вспоминать умерших и молиться за спасение их душ начинают еще в пятницу вечером. Так, в храмах совершается специальная панихида, называемая "парастас".

В саму субботу совершается сначала заупокойная Божественная литургия, а затем — всеобщая панихида.

Считается, что молиться нужно не только о близких, но и о всех умерших, особенно, если за них некому помолиться.

В эту субботу стоит:

поминать усопших родных и близких;

сходить в храм и посетить поминальную панихиду;

вспомнить дома усопших, помолившись перед иконами;

устроить поминальную трапезу (на столе должны присутствовать: кутья, символизирующая воскресение из мертвых, кисель, канун (вода, подслащенная медом), борщ);

посетить кладбище и убрать могилы от грязи и сорняков;

привести в порядок заброшенные погребения, за которыми не ухаживают — будет хорошим делом;

жертвовать в храм продукты, но нельзя отдавать для пожертвования мясо и алкоголь;

принести продукты нуждающимся;

подавать подаяние;

делать пожертвования.

Женщина ставит свечу в церкви. Фото: pomisna.info

Что нужно нести в церковь в родительскую субботу

Как правило, верующие несут в храмы поминальные записки или пишут их непосредственно в церкви, причем лучше делать это еще в пятницу вечером.

Церковь позволяет подавать только тех людей, которые были крещены в православной вере и если они не покончили с собой.

Также несут панихиду:

круглый хлеб;

любые крупы;

растительное масло;

мука (для приготовления просфора);

печенье;

конфеты;

сахар;

соль.

Нельзя нести мясные продукты и алкоголь.

Михайловская родительская суббота — как молиться в особый день, поминая усопших

Не существует основных правил для таких молитв, однако очень важно произносить слова к Господу искренне, с чистой душой и помыслами.

Если вам не удалось в дату отправиться к могилам родных, или пойти в церковь — для молитвы подойдет любое место. Рекомендуют перед этим на листе заранее записать имена умерших и читать их последовательно во время молитв.

Девушка молится в церкви перед иконой. Фото: pixabay.com

Поминальная молитва в родительскую субботу

Если вы не попали в церковь на службу, помянуть усопших родственников можно и самостоятельно.

Можно прочитать в храме или дома молитву:

Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: отцов моих, родственников, благодетелей (имена) и всех православных христиан, и прости им все вины свободные и несвободные, и даруй им Царство Небесное. Аминь.

Народные приметы на 4 ноября

Если в этот день стоит туман — ждать оттепели.

Иней на деревьях и траве 4 ноября — к холодам.

Если по небу плывут волнистые облака, похожие на гребни морской волны, скоро погода испортится.

Если в этот день вы увидели комара — зима будет теплой.

Утки остаются на зимовку — к мягкой зиме.

Заря вечером зеленая — к ясной погоде.

Если 4 ноября выпало много снега, будет хороший урожай озимых.

Если снежок выпал и не тает, то будет весной много подснежников.

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