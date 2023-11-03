Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Религия arrow Михайловская суббота 4 ноября — как поминать умерших и что нельзя делать arrow

Михайловская суббота 4 ноября — как поминать умерших и что нельзя делать

3 ноября 2023 20:17
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Родительская суббота 4 ноября — как поминать близких — запреты и традиции
Женщина в церкви ставит свечи за упокой души родных. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Каждый год Михайловская родительская суббота отмечается в субботу в канун праздника Собора архистратига Михаила. По новому календарю Собор архистратига Михаила или Михайлов день верующие будут встречать 8 ноября. Соответственно, Михайловская родительская суббота приходится на 4 ноября.

Новини.LIVE рассказывает, как следует поминать умерших в этот день, что следует обязательно сделать, а что категорически запрещено.

Читайте также:

Какие существуют запреты в Михайловскую родительскую субботу

Хотя в эту дату нет никаких запретов на труд, лучше совершить все важные дела накануне, а день посвятить молитве и добрым воспоминаниям.

Так, на Михайловскую родительскую субботу нельзя:

  • веселиться;
  • смеяться;
  • злословить;
  • ругаться;
  • ссориться с близкими;
  • думать о плохом;
  • тосковать;
  • вспоминать плохое об умершем;
  • желать другим зла;
  • поминать умерших алкоголем;
  • шуметь на кладбищах;
  • проводить громкие праздники;
  • устраивать застолье;
  • танцевать и слушать музыку;
  • отказывать в подаянии;
  • поднимать потерянные кем-то вещи;
  • заказывать панихиду самоубийцам.

Помните, если поминаете родного на кладбище, не следует оставлять еду, алкоголь, конфеты и другие предметы. Это не христианский, а языческий обычай.

 

Какие существуют запреты в Михайловскую родительскую субботу
Женщина в церкви ставит свечи за упокой души родных. Фото: google.com

Михайловская родительская суббота 4 ноября — традиции и что нужно делать

Следует заметить, что по христианским традициям вспоминать умерших и молиться за спасение их душ начинают еще в пятницу вечером. Так, в храмах совершается специальная панихида, называемая "парастас".

В саму субботу совершается сначала заупокойная Божественная литургия, а затем — всеобщая панихида.

Считается, что молиться нужно не только о близких, но и о всех умерших, особенно, если за них некому помолиться.

В эту субботу стоит:

  • поминать усопших родных и близких;
  • сходить в храм и посетить поминальную панихиду;
  • вспомнить дома усопших, помолившись перед иконами;
  • устроить поминальную трапезу (на столе должны присутствовать: кутья, символизирующая воскресение из мертвых, кисель, канун (вода, подслащенная медом), борщ);
  • посетить кладбище и убрать могилы от грязи и сорняков;
  • привести в порядок заброшенные погребения, за которыми не ухаживают — будет хорошим делом;
  • жертвовать в храм продукты, но нельзя отдавать для пожертвования мясо и алкоголь;
  • принести продукты нуждающимся;
  • подавать подаяние;
  • делать пожертвования.

 

Михайловская родительская суббота 4 ноября — традиции и что нужно делать
Женщина ставит свечу в церкви. Фото: pomisna.info

Что нужно нести в церковь в родительскую субботу

Как правило, верующие несут в храмы поминальные записки или пишут их непосредственно в церкви, причем лучше делать это еще в пятницу вечером.

Церковь позволяет подавать только тех людей, которые были крещены в православной вере и если они не покончили с собой.

Также несут панихиду:

  • круглый хлеб;
  • любые крупы;
  • растительное масло;
  • мука (для приготовления просфора);
  • печенье;
  • конфеты;
  • сахар;
  • соль.

Нельзя нести мясные продукты и алкоголь.

Михайловская родительская суббота — как молиться в особый день, поминая усопших

Не существует основных правил для таких молитв, однако очень важно произносить слова к Господу искренне, с чистой душой и помыслами.

Если вам не удалось в дату отправиться к могилам родных, или пойти в церковь — для молитвы подойдет любое место. Рекомендуют перед этим на листе заранее записать имена умерших и читать их последовательно во время молитв.

 

Михайловская родительская суббота — как молиться в особый день, поминая усопших
Девушка молится в церкви перед иконой. Фото: pixabay.com

Поминальная молитва в родительскую субботу

Если вы не попали в церковь на службу, помянуть усопших родственников можно и самостоятельно.

Можно прочитать в храме или дома молитву:

Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: отцов моих, родственников, благодетелей (имена) и всех православных христиан, и прости им все вины свободные и несвободные, и даруй им Царство Небесное. Аминь.

 

Народные приметы на 4 ноября

  • Если в этот день стоит туман — ждать оттепели.
  • Иней на деревьях и траве 4 ноября — к холодам.
  • Если по небу плывут волнистые облака, похожие на гребни морской волны, скоро погода испортится.
  • Если в этот день вы увидели комара — зима будет теплой.
  • Утки остаются на зимовку — к мягкой зиме.
  • Заря вечером зеленая — к ясной погоде.
  • Если 4 ноября выпало много снега, будет хороший урожай озимых.
  • Если снежок выпал и не тает, то будет весной много подснежников.

Напомним, мы публиковали детальный церковный календарь праздников на ноябрь 2023 года.

Также мы сообщали, что в Украине изменена дата празднования Дня святого Николая Чудотворца, когда теперь украинцы будут отмечать этот светлый праздник.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме