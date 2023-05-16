На Буковині депутати заборонили діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ

Депутати Чернівецької обласної ради. Фото: t.me/chernivetskaODA

Сьогодні, 16 травня, депутати Чернівецької обласної ради проголосували за заборону діяльності релігійних організацій, які мають доведений церковно-канонічний зв'язок з Російською Федерацією.

Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

Читайте також:

Заборона релігійних організацій, які пов'язані з Росією

"Рішення ухвалили під час розгляду питання про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Чернівецької області. Тепер справа за релігійними громадами та місцевою владою", — йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, люди повинні розуміти, що не може релігійна громада, центр управління якої розташований в РФ, проводити богослужіння в Україні.

Запаранюк додав, що на Буковині не повинно бути релігійних організацій, які пов'язані з країною-агресором.

Депутати Чернівецької обласної ради. Фото: t.me/chernivetskaODA

Очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк разом з колегою. Фото: t.me/chernivetskaODA

Нагадаємо, у Чернівцях депутати одноголосно проголосували за те, щоб позбавити УПЦ МП права користування. Це рішення було прийняте 27 квітня на сесії міської ради.

Також ми писали, що структури Української православної церкви Московського патріархату втратили можливість користуватися майном і землею у Вінницькій області. Обласна рада розірвала усі договори про оренду із УПЦ МП.