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На Буковині депутати заборонили діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ

16 травня 2023 16:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На Буковині депутати заборонили діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ
Депутати Чернівецької обласної ради. Фото: t.me/chernivetskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 16 травня, депутати Чернівецької обласної ради проголосували за заборону діяльності релігійних організацій, які мають доведений церковно-канонічний зв'язок з Російською Федерацією.

Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

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"Рішення ухвалили під час розгляду питання про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Чернівецької області. Тепер справа за релігійними громадами та місцевою владою", — йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, люди повинні розуміти, що не може релігійна громада, центр управління якої розташований в РФ, проводити богослужіння в Україні.

Запаранюк додав, що на Буковині не повинно бути релігійних організацій, які пов'язані з країною-агресором.

Депутаты Черновицкого облсовета
Депутати Чернівецької обласної ради. Фото: t.me/chernivetskaODA
Глава Черновицкой ОВА
Очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк разом з колегою. Фото: t.me/chernivetskaODA  

Нагадаємо, у Чернівцях депутати одноголосно проголосували за те, щоб позбавити УПЦ МП права користування. Це рішення було прийняте 27 квітня на сесії міської ради. 

Також ми писали, що структури Української православної церкви Московського патріархату втратили можливість користуватися майном і землею у Вінницькій області. Обласна рада розірвала усі договори про оренду із УПЦ МП.

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