На Буковине депутаты запретили деятельность религиозных организаций, связанных с РФ

Депутаты Черновицкого областного совета. Фото: t.me/chernivetskaODA

Сегодня, 16 мая, депутаты Черновицкого областного совета проголосовали за запрет деятельности религиозных организаций, имеющих доказанную церковно-каноническую связь с Российской Федерацией.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

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Запрет религиозных организаций, связанных с Россией

"Решение приняли при рассмотрении вопроса об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций на территории Черновицкой области. Теперь дело за религиозными громадами и местными властями", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, люди должны понимать, что не может религиозная громада, центр управления которой расположен в РФ, проводить богослужения в Украине.

Запаранюк добавил, что на Буковине не должно быть религиозных организаций, связанных со страной-агрессором.

Депутаты Черновицкого областного совета. Фото: t.me/chernivetskaODA

Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк вместе с коллегой. Фото: t.me/chernivetskaODA

Напомним, в Черновцах депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы лишить УПЦ МП права пользования. Это решение было принято 27 апреля на сессии городского совета.

Также мы писали, что структуры Украинской православной церкви Московского патриархата упустили возможность пользоваться имуществом и землей в Винницкой области. Областной совет разорвал все договоры об аренде с УПЦ МП.