Новий церковний календар - коли Україна святкуватиме Великдень

Православний календар ПЦУ на 2023 рік. Фото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine

Перехід Православної Церкви України на новий календар не змінить дати святкування Великодня.

Про це повідомив в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE митрополит Переяславський і Вишневський Олександр (Драбинко).

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Як пояснив митрополит, Православна Церква України не святкуватиме Великдень у ту ж саму дату, що й західні церкви, зокрема, Римо-Католицька Церква.

"Ми не будемо святкувати Великдень за григоріанським календарем, оскільки ми будемо користуватися календарем новоюліанським, який передбачає, що весь східний православний світ святкує Великдень згідно з тим вирахуванням його дати, яке існувало й до сьогодні", — розповів митрополит Олександр.

Як вираховується дата Великодня

Існують дві традиції обчислення дати Великодня (пасхалії) — александрійська та григоріанська. Александрійської традиції дотримуються східні християнські церкви, зокрема, ПЦУ, а григоріанської — західні.

Обидві традиції опираються на спільний принцип: Великдень має святкуватися у першу неділю після весняного повного місяця (першого повного місяця, який настав після весняного рівнодення). Однак дати весняного повного місяця александрійська та григоріанська традиції визначають по-різному.

Тому навіть у новому календарі ПЦУ дата Великодня буде відрізнятися від григоріанської, хоча дати інших свят на сьогодні в обох календарях майже ідентичні, зазначив митрополит Олександр.

Коли святкувати Вознесіння та Трійцю

Всі інші рухомі свята, які прив’язані до дати Великодня, також будуть святкуватися згідно зі старої традиції.

"Тобто Вознесіння святкуватиметься, як і раніше, на 40-й день, а свято П’ятидесятниці (Трійця) – на 50-й день від Воскресіння Христова", — пояснив митрополит.

Таким чином, 2023 року свято Вознесіння Господнього припадатиме на 25 травня, а Трійця — на 4 червня.

Нагадаємо, 24 травня Архієрейський Собор ПЦУ ухвалив перехід на новоюліанський календар. Цей перехід має відбутися з 1 вересня 2023 року (хоча формально рішення Архієрейського Собору має ухвалити ще й Помісний Собор ПЦУ, який буде скликано 27 липня).

Згідно з новим календарем, дати більшості церковних свят співпадатимуть зі святами за григоріанським календарем. Зокрема, Різдво Христове святкуватиметься 25 грудня, а не 7 січня, а Покрова – 1 жовтня, а не 14 жовтня.

Разом з тим, як зазначається у рішенні Архієрейського Собору, окремі релігійні громади ПЦУ можуть, за бажанням, святкувати церковні свята за старим, юліанським календарем.