Новый церковный календарь – когда Украина будет праздновать Пасху

Православный календарь ПЦУ на 2023 год. Фото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine

Переход Православной Церкви на новый календарь не изменит даты празднования Пасхи.

Об этом сообщил в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE митрополит Переяславский и Вишневский Александр (Драбинко).

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Как объяснил митрополит, Православная Церковь Украины не будет праздновать Пасху в ту же дату, что и западные церкви, в частности, Римско-Католическая Церковь.

"Мы не будем праздновать Пасху по григорианскому календарю, поскольку мы будем пользоваться новоюлианским календарем, предусматривающем, что весь восточный православный мир празднует Пасху согласно расчету ее даты, существовавшему и до сегодняшнего дня", — рассказал митрополит Александр.

Как вычисляется дата Пасхи

Есть две традиции расчета даты Пасхи (пасхалии) — александрийская и григорианская. Александрийской традиции придерживаются восточные христианские церкви, в частности ПЦУ, а григорианской — западные.

Обе традиции опираются на общий принцип: Пасха должна праздноваться в первое воскресенье после весеннего полнолуния (первого полнолуния, наступившего после весеннего равноденствия). Однако даты весеннего полнолуния александрийская и григорианская традиции определяют по-разному.

Поэтому даже в новом календаре ПЦУ дата Пасхи будет отличаться от григорианской, хотя даты других праздников на сегодня в обоих календарях почти идентичны, отметил митрополит Александр.

Когда праздновать Вознесение и Троицу

Все остальные передвижные праздники, привязанные к дате Пасхи, также будут праздноваться согласно старой традиции.

"То есть Вознесение будет праздноваться по-прежнему на 40-й день, а праздник Пятидесятницы (Троица) — на 50-й день от Воскресения Христова", — пояснил митрополит.

Таким образом, в 2023 году праздник Вознесения Господня будет приходиться на 25 мая, а Троица — на 4 июня.

Напомним, 24 мая Архиерейский Собор ПЦУ принял переход на новоюлианский календарь. Этот переход должен состояться с 1 сентября 2023 года (хотя формально решение Архиерейского Собора должен принять еще и Поместный Собор ПЦУ, который будет созван 27 июля).

Согласно новому календарю, даты большинства церковных праздников будут совпадать с праздниками по григорианскому календарю. В частности, Рождество будет праздноваться 25 декабря, а не 7 января, а Покрова — 1 октября, а не 14 октября.

Вместе с тем, как отмечается в решении Архиерейского Собора, отдельные религиозные общины ПЦУ могут, при желании, отмечать церковные праздники по старому, юлианскому календарю.