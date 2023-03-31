Подоляк прокоментував події навколо УПЦ

Михайло Подоляк

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк відреагував на події навколо УПЦ МП. За його словами, в країни зараз є унікальний шанс.

Про це Подоляк сказав в інтерв'ю 24 каналу.

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Подоляк переконаний, що все, що нині відбувається навколо УПЦ МП, здатне закрити це питання.

"Хірургічно закрити. І ми це зробимо в будь-якому випадку, адже вони самі йдуть на ескалацію", — зазначив Подоляк.

За його словами, УПЦ МП не хоче діалогу й хоче залишатися "елементом" російського внутрішнього впливу на українську державність. Радник керівника ОП зазначив, що вони хочуть, аби держава ніяк не регулювала їхні дії.

"Хочуть, щоби українська держава була слабкою, яку вони будуть внутрішньо постійно провокувати й хитати", — наголосив Подоляк.

На його думку, нині в України є унікальний шанс.

"Мені здається, цей унікальний шанс, коли можна було б взагалі все дуже швидко й безболісно вирішити, був протягом перших 3 – 6 місяців війни. Тоді можна було багато проросійських просто фізично "зачистити", — сказав Подоляк.

Радник керівника ОП переконаний, що зараз це зробити трохи складніше, але це не означає, що неможливо.

Нагадаємо, що Українська православна церква (МП) отримала повідомлення, в якому зазначається, що з 29 березня з нею розривають договір про оренду Нижньої Лаври.

Також ми писали, що 30 березня, суд відмовив у забезпеченні позову Української православної церкви московського патріархату щодо заповідника "Києво-Печерська лавра". УПЦ МП наполягала не допустити її виселення з території Лаври.

Додамо, нещодавні спроби української влади виселити ченців із Києво-Печерської Лаври викликали неоднозначну реакцію вірян Української православної церкви. Багато хто з них продовжує бойкотувати процедуру виселення, вважаючи її порушенням їх прав на свободу віросповідання та порушенням святинь.