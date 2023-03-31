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Подоляк прокомментировал события вокруг УПЦ

31 марта 2023 18:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Михаил Подоляк
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на события вокруг УПЦ МП. По его словам, у страны сейчас есть уникальный шанс.

Об этом Подоляк сказал в интервью 24 каналу.

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Подоляк убежден, что все происходящее вокруг УПЦ МП способно закрыть этот вопрос.

"Хирургически закрыть. И мы это сделаем в любом случае, ведь они сами идут на эскалацию", — отметил Подоляк.

По его словам, УПЦ МП не хочет диалога и хочет оставаться "элементом" российского внутреннего влияния на украинскую государственность. Советник руководителя ОП отметил, что они хотят, чтобы государство никак не регулировало их действия.

"Хотят, чтобы украинское государство было слабым, которое они будут внутренне постоянно провоцировать и качать", — подчеркнул Подоляк.

По его мнению, сейчас у Украины есть уникальный шанс.

"Мне кажется, этот уникальный шанс, когда можно было бы вообще все очень быстро и безболезненно решить, был в течение первых 3 – 6 месяцев войны. Тогда можно было много пророссийских просто физически "зачистить", — сказал Подоляк.

Советник руководителя ОП убежден, что сейчас это сделать сложнее, но это не значит, что невозможно.

Напомним, что Украинская православная церковь (МП) получила сообщение, в котором говорится, что с 29 марта с ней расторгают договор об аренде Нижней Лавры.

Также мы писали, что 30 марта суд отказал в обеспечении иска Украинской православной церкви московского патриархата в отношении заповедника "Киево-Печерская лавра". УПЦ МП настаивала не допустить ее выдворения с территории Лавры.

Добавим, недавние попытки украинских властей выселить монахов из Киево-Печерской Лавры вызвали неоднозначную реакцию верующих Украинской православной церкви. Многие из них продолжают бойкотировать процедуру выселения, считая ее нарушением их прав на свободу вероисповедания и нарушением святынь.

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