СБУ вручила підозру митрополиту УПЦ МП із Буковини

Служба безпеки України. Фото: Reuters

СБУ повідомила підозру митрополиту Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії Української Православної Церкви Московського патріархату. Настоятель звинувачується у підбурюванні до релігійної ненависті.

Про це повідомляє СБУ.

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У процесі проведення релігійних служб настоятель висловлювався зневажливо щодо Православної Церкви України, принизливо називаючи її "церквою антихриста" та "диявольської".

Такі образливі висловлювання образили релігійні почуття вірян, викликали обурення та сприяли посиленню напруженості у регіоні.

СБУ провела експертизу, результати якої підтвердили наявність доказів кримінальної діяльності священнослужителя.

На підставі доказів, зібраних Службою безпеки, підозрюваному було офіційно пред'явлено звинувачення за статтею 161 частини 1 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання за порушення рівності громадян з різних підстав, включаючи расову, національну, релігійну приналежність, регіональні особливості, інвалідність та інші фактори.

Митрополит Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП. Фото: СБУ

Нагадаємо, що 30 березня священники перешкоджали роботі та погрожували комісії з прийому — передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Через ці дії сьогодні роботу комісія не розпочала.

Також ми писали, що УПЦ МП подала до суду на заповідник "Києво-Печерська лавра" через розірвання орендної угоди. Суддя Мандриченко ухвалив деякі рішення.