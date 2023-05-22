СБУ вручила подозрение митрополиту УПЦ МП из Буковины

Служба безопасности Украины. Фото: Reuters

СБУ сообщила подозрение митрополиту Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви Московского патриархата. Настоятель обвиняется в подстрекательстве к религиозной ненависти.

Об этом сообщает СБУ.

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Материалы следствия

В процессе проведения религиозных служб, настоятель выражался презрительно в отношении Православной Церкви Украины, унизительно называя ее "церковью антихриста" и "дьявольской".

Такие оскорбительные высказывания оскорбили религиозные чувства верующих, вызывали возмущение и способствовали усилению напряженности в регионе.

СБУ провела экспертизу, результаты которой подтвердили наличие улик криминальной деятельности священнослужителя.

На основании доказательств, собранных Службой безопасности, подозреваемому было официально предъявлено обвинение по статье 161 часть 1 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание за нарушение равенства граждан по различным основаниям, включая расовую, национальную, религиозную принадлежность, региональные особенности, инвалидность и другие факторы.

Митрополит Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП. Фото: СБУ

Напомним, что 30 марта, священники препятствовали работе и угрожали комиссии по приему — передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Из-за этих действий сегодня работу комиссия не начала.

Также мы писали, что УПЦ МП подала в суд на заповедник "Киево-Печерская лавра" из-за разрыва арендного соглашения. Судья Мандриченко принял некоторые решения.