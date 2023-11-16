День апостола Матвія 16 листопада — що не можна робити у велике свято

Віряни ставлять свічки у церкві. Фото: pomisna.info

У цей четвер, 16 листопада, християни східного обряду відзначають День пам'яті святого апостола та євангеліста Матвія, який був одним з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа. У народному календарі — Матвіїв день.

Розповідаємо, чим відомий святий, які головні заборони та традиції свята та яку молитву слід прочитати цього дня, щоб отримати захист від негараздів та зла.

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Що треба знати кожному вірянину про апостола Матвія

За Біблією, до зустрічі з Ісусом Христом Левій Матвій був митарем — збирачем податків. Представники цієї професії стояли перед справжнім викликом й, по суті, ризикували своїм життям.

Адже з одної сторони правителі чекали надходжень до скарбниці, й якщо їх не було у достатньому обсязі митар міг понести покарання, часто смертельне. А з іншої сторони народ, з якого стягувалися ці "надходження", зневажав і ненавидів збирачів податей, тож таку людину могли легко вбити.

Крім того, в Стародавній Юдеї митарі служили римському прокуратору (тобто окупантам) і вважалися зрадниками. Спілкування з митарем у євреїв було гріхом.

Коли Матвія побачив Спаситель і покликав за Собою, той здійнявся і, покинувши все, пішов за Христом.

За переказами, він повернув гроші людям, відслужив їм добрими справами, щоб повернути своє добре ім'я, інакше просто не зміг би проповідувати у Палестині. Ймовірно, апостол Матвій проповідував в Сирії, Персії та Ефіопії.

Левія Матвія вважають автором Євангелія від Матвія, яке було написане арамейською мовою. У книзі Євангелій — благої звістки про життя, смерть та воскресіння Ісуса Христа — євангеліє від Матвія стоїть першим. Воно розпочинається родовідом Ісуса Христа, де Матвій поіменно згадує всіх пращурів Христових.

Загинув апостол мученицькою смертю, проповідуючи, за одними джерелами, в Ефіопії, а за іншими — в Киргизії. Мощі апостола Матвія з Х століття зберігаються в італійському містечку Салерно.

Апостол Матвій. Фото: google.com

Що не можна робити у День апостола Матвія

У цей день існує низка заборон, яких потрібно дотримуватися, щоб уникнути неприємностей. Зокрема вірянам не можна:

лаятися;

лихословити;

конфліктувати;

заздрити;

бути жадібним;

займатися важкою фізичною працею;

займатися рукоділлям;

влаштовувати весілля;

влаштовувати пишні гуляння;

пити алкоголь на вулиці та гуляти нетверезим — ризикуєте переохолодитися;

свистіти в будинку, тоді таргани заведуться, а позбутися від них буде непросто;

сідати на стіл;

говорити з кимось, стоячи на порозі, інакше посваритеся;

одягати металеві прикраси, бо можна отруїтися їжею;

пити відвар із трав, оскільки він може виявитися отруйним;

терти руки, оскільки не отримаєте прибутку.

Варто зауважити, що у цей час триває Різдвяний піст, тому необхідно дотримуватися стриманої поведінки.

Вірянка біля ікони у церкві. Фото: google.com

Що можна робити у День апостола Матвія

Цього дня віряни стараються потрапити до храму, щоб помолитися святому. Поставити свічку за здоров'я своє та своїх близьких.

Апостол Матвій вважається заступником та захисником бухгалтерів, митників та податківців, а також тих, хто має справу з творчістю. Святий дарує натхнення письменникам і журналістам. Також вважається, що апостол захищає від спокус і зміцнює віру в людей.

За народною традицією, 16 листопада, влаштовують сімейні застілля, але ставити на стіл слід пісну їжу, або ж ходять одне до одного в гості. Варто зауважити, що тим, хто дотримується посту, сьогодні дозволяється їсти гарячу їжу з маслом і рибу.

Чоловіки з ім'ям Матвій цього дня відзначають іменини. Матвій перекладається як "дарований Богом", а український аналог цього імені — Богдан.

Вірянка у церкві ставить свічку. Фото: pomisna.info

Молитва до апостола Матвія

О, преславний апостоле Матвію, що душу за Христа віддав. Почуй чад твоїх молитви й зітхання, серцем смиренним нині припадаємо. О сильний! Понеси немочі наші, не відлучайся духом від нас, нехай не відійдемо в кінці від любові Божої, міцним заступництвом твоїм нас захисти.

Нехай помилує Господь усіх нас молитов твоїх заради, нехай знищить рукопис безсмертних гріхів наших, й нехай сподобить з усіма Святими блаженного Царства Свого. Йому честь і слава, і подяка і поклоніння, на віки віків. Амінь!

Вірянка молиться у церкві. Фото: pomisna.info

Народні прикмети на 16 листопада

Наші пращури вірили у такі прикмети:

Якщо у Матвіїв день холодно — зима буде сніжною та морозною.

Якщо цього дня дощить — слід чекати теплу зиму.

У День апостола Матвія хмари низько по небу пливуть — до холоднечі.

Сніг, який випав в цей день, може пролежати до весни.

Якщо вночі яскраво мерехтять зірки, то сніг в грудні буде рідкісним явищем.

Одягнути на Матвія речі навиворіт — до невдачі.

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