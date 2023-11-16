День апостола Матфея 16 ноября — что нельзя делать в большой праздник

Верующие ставят свечи в церкви. Фото: pomisna.info

В этот четверг, 16 ноября, христиане восточного обряда отмечают День памяти святого апостола и евангелиста Матфея, который был одним из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа. В народном календаре — Матвеев день.

Рассказываем, чем известен святой, какие главные запреты и традиции праздника и какую молитву следует прочитать в этот день, чтобы получить защиту от невзгод и зла.

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Что нужно знать каждому верующему об апостоле Матфее

Согласно Библии, до встречи с Иисусом Христом Левий Матвей был мытарем — сборщиком налогов. Представители этой профессии стояли перед настоящим вызовом и, в сущности, рисковали своей жизнью.

Ведь с одной стороны правители ожидали поступлений в казну, и если их не было в достаточном объеме, мытарь мог понести наказание, часто смертельное. А с другой стороны народ, с которого взимались эти "поступления", презирал и ненавидел собирателей податей, так что такого человека могли легко убить.

Кроме того, в Древней Иудеи мытари служили римскому прокуратору (т.е. оккупантам) и считались предателями. Общение с мытарем у евреев было грехом.

Когда Матфея увидел Спаситель и позвал за Собой, тот поднялся и, оставив все, последовал за Христом.

По преданию он вернул деньги людям, отслужил им добрыми делами, чтобы вернуть свое доброе имя, иначе просто не смог бы проповедовать в Палестине. Вероятно, апостол Матфей проповедовал в Сирии, Персии и Эфиопии.

Левия Матфея считают автором Евангелие от Матфея, которое было написано на арамейском языке. В книге Евангелие — благой вести о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа — евангелие от Матфея стоит первым. Оно начинается родословным Иисуса Христа, где Матфей поименно вспоминает всех предков Христовых.

Погиб апостол мученической смертью, проповедуя, по одним источникам, в Эфиопии, а по другим — в Киргизии. Мощи апостола Матфея с Х века хранятся в итальянском городке Салерно.

Апостол Матфей. Фото: google.com

Что нельзя делать в День апостола Матфея

В этот день существует ряд запретов, которые нужно соблюдать, чтобы избежать неприятностей. В частности, верующим нельзя:

ругаться;

злословить;

конфликтовать;

завидовать;

быть жадным;

заниматься тяжелым физическим трудом;

заниматься рукоделием;

устраивать свадьбу;

устраивать пышные гуляния;

пить алкоголь на улице и гулять нетрезвым — рискуете переохладиться;

свистеть в доме, тогда тараканы заведутся, а избавиться от них будет непросто;

садиться на стол;

говорить с кем-то, стоя на пороге, иначе поссоритесь;

одевать металлические украшения, потому что можно отравиться едой;

пить отвар из трав, поскольку он может оказаться ядовитым;

тереть руки, поскольку не получите прибыли.

Следует заметить, что в это время продолжается Рождественский пост, поэтому необходимо соблюдать сдержанное поведение.

Верующая возле иконы в церкви. Фото: google.com

Что можно делать в День апостола Матфея

В этот день верующие стараются попасть в храм, чтобы помолиться святому. Поставить свечу за свое здоровье и своих близких.

Апостол Матвей считается покровителем и защитником бухгалтеров, таможенников и налоговиков, а также имеющих дело с творчеством. Святой дарит вдохновение писателям и журналистам. Также считается, что апостол защищает от соблазнов и укрепляет веру в людей.

По народной традиции, 16 ноября, устраивают семейные застолья, но ставить на стол следует постную еду, или ходят друг к другу в гости. Стоит отметить, что соблюдающим пост сегодня разрешается есть горячую пищу с маслом и рыбу.

Мужчины с именем Матфей в этот день отмечают именины. Матвей переводится как "дарованный Богом", а украинский аналог этого имени — Богдан.

Верующая в церкви ставит свечу. Фото: pomisna.info

Молитва к апостолу Матфею

О, преславный апостол Матфей, отдавший душу за Христа. Услышь чад твоих молитвы и вздохи, сердцем смиренным ныне приходимся. О сильный! Понеси немощи наши, не отлучайся духом от нас, да не отойдем в конце от любви Божией, крепким покровительством твоим нас защити.

Да помилует Господь всех нас молитв твоих ради, да уничтожит рукопись бессмертных грехов наших, и да уподобит со всеми Святыми блаженного Царства Своего. Ему честь и слава, и благодарность и поклонение, во веки веков. Аминь!

Верующая молится в церкви. Фото: pomisna.info

Народные приметы на 16 ноября

Наши предки верили в такие приметы:

Если в Матвеев день холодно — зима будет снежной и морозной.

Если в этот день будет дождь, то следует ждать теплую зиму.

В День апостола Матфея облака низко по небу плывут — к холоду.

Выпавший в этот день снег может пролежать до весны.

Если ночью ярко мерцают звезды, снег в декабре будет редким явлением.

Надеть на Матвея вещи наизнанку — к неудаче.

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