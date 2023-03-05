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Торжество православ'я 2023: які суворі заборони існують в першу неділю Великоднього посту

5 березня 2023 07:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Торжество Православ'я 2023 — що не можна робити в першу неділю Великого посту
Цей день завершує собою перший тиждень Великого посту і тому завжди припадає на неділю
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цю першу неділю Великого посту, 5 березня, віряни традиційно відзначають Торжество Православ'я — день, коли у православний світ нарешті повернулися злагода та мир. Це свято присвячене відновленню традиції шанування ікон у 842 році після тривалого періоду іконоборства. 

Новини.LIVE розповідає історію цього дня, його головні традиції та заборони. 

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Торжество Православ'я — історія свята 

Це свято сягає в далеке минуле й пов'язане з подіями Константинопольського собору 842 року, скликаного імператрицею Феодорою для відновлення іконошанування у Візантійській імперії.

Річ у тім, що ще у перших віках Середньовіччя зародилась єресь, яка проголошувала необхідність боротьби з іконопочитанням у Церкві. Почитання ікон фальшиво трактувалось як поклоніння дереву та фарбам, тобто матеріалу, з якого виробляються ікони, тобто сприймалось як ідолопоклонство.

Єресь іконоборства поставила під загрозу християнські традиції. Вірян переслідували, кидали до в'язниць та катували. 

Святі Отці сьомого Вселенського собору засудили іконоборство як єресь, іконошанування в імперії відновилося. Тоді ж цар Михайло і його мати імператриця Феодора в першу неділю Великого посту влаштували великий хресний хід, зібравши багато православних християн. У храмі вони провели урочисту літургію. З того часу у всіх церквах Константинополя були встановлені ікони.

Відтоді щорічно в першу неділю Великого посту відзначається Торжество Православ'я в пам'ять про великий хресний хід Феодори.

Таким чином ця неділя пригадує нам справжню сутність і роль ікони — зображення вказує на того, кого зображено, спонукає до діалогу з зображеною особою. Вшановуючи ікони, шануючи їх як святиню, не поклоняємося їм, але Богові, ними зображуваному. 

Торжество Православ'я — історія свята

Традиції святкування Торжества Православ'я

В 11 столітті склався особливий чин Торжества православ'я, який проводиться і понині. У тексті чину проголошується торжество церкви над усіма існуючими єресями. Також згадують особи, які згрішили проти Церкви і були від неї відлучені. Чин відбувається щорічно перед іконами Христа і Божої Матері.

У наші часи це день, коли людина підбиває підсумки щодо першого тижня Великого посту. У цей період людина більше молиться та намагається брати участь у богослужіннях. Рекомендується зранку відвідати церкву та сповідатися.

В неділю дозволяється додати до раціону гарячі страви на будь-якій рослинній олії, а також червоне вино, яке використовують для причастя.

Традиції святкування Торжества Православ'я

Торжество Православ'я — головні заборони дня 

Віряни намагаються дотримуватися у цей день наступних заборон:

  • не можна цього дня лаятися;
  • сваритися;
  • лихословити;
  • погано думати про інших;
  • обмовляти когось;
  • говорити, думати про погане;
  • робити великих покупок.

Рекомендується утриматися від подружнього обов'язку.

Торжество Православ'я — головні заборони дня

Молитва в день Торжества православ'я

Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, Скарбе добра і життя Подателю,
прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни,
і спаси, Благий, душі наші.

 

Нагадаємо, ми писали, календар харчування на кожен день у Великий піст, що можна і не можна їсти, і кому варто втриматися від харчових обмежень. 

А також пропонуємо ознайомитися з детальним православним календарем та дізнатися, коли та які церковні свята відзначатимемо в березні. 

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