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Торжество православия 2023: какие строгие запреты существуют в первое воскресенье Пасхального поста

5 марта 2023 07:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Торжество Православия 2023 — что нельзя делать в первое воскресенье Великого поста
Этот день завершает собой первую неделю Великого поста и потому всегда приходится на воскресенье
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В это первое воскресенье Великого поста, 5 марта, верующие традиционно отмечают Торжество Православия — день, когда в православный мир наконец-то вернулись согласие и мир. Этот праздник посвящен восстановлению традиции почитания икон в 842 году после продолжительного периода иконоборчества.

Новини.LIVE рассказывает историю этого дня, его главные традиции и запреты.

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Торжество Православия — история праздника

Этот праздник уходит в далекое прошлое и связан с событиями Константинопольского собора 842 года, созванного императрицей Феодорой для восстановления иконочествования в Византийской империи.

Дело в том, что еще в первых веках Средневековья зародилась ересь, провозглашавшая необходимость борьбы с иконопочитанием в Церкви. Почитание икон фальшиво трактовалось как поклонение дереву и краскам, то есть материалу, из которого производятся иконы, то есть воспринималось как идолопоклонство.

Ересь иконоборчества поставила под угрозу христианские традиции. Верующих преследовали, бросали в тюрьмы и пытали.

Святые Отцы седьмого Вселенского собора осудили иконоборчество как ересь, иконознание в империи восстановилось. Тогда же царь Михаил и его мать императрица Феодора в первое воскресенье Великого поста устроили большой крестный ход, собрав многих православных христиан. В храме они совершили торжественную литургию. С этого времени во всех церквях Константинополя были установлены иконы.

С этого времени ежегодно в первое воскресенье Великого поста отмечается Торжество Православия в память о великом крестном ходе Феодоры.

Таким образом, это воскресенье вспоминает нам истинную сущность и роль иконы — изображение указывает на того, кто изображен, побуждает к диалогу с изображенным лицом. Почитая иконы, почитая их как святыню, не поклоняемся им, но Богу, ими изображаемому.

Торжество Православия — история праздника

Традиции празднования Торжества Православия

В 11 веке сложился особый чин Торжества православия, который проводится и поныне. В тексте чина провозглашается торжество церкви над всеми существующими ересями. Также вспоминают лица, которые согрешили против Церкви и были отлучены. Действие происходит ежегодно перед иконами Христа и Божией Матери.

В наше время это день, когда человек подводит итоги первой недели Великого поста. В этот период человек больше молится и старается участвовать в богослужениях. Рекомендуется с утра посетить церковь и исповедоваться.

В воскресенье разрешается добавить в рацион горячие блюда на любом растительном масле, а также красное вино, используемое для причастия.

Традиции празднования Торжества Православия

Торжество Православия — главные запреты дня

Верующие пытаются соблюдать в этот день следующие запреты:

  • нельзя в этот день ругаться;
  • ссориться;
  • злословить;
  • плохо думать о других;
  • оговаривать кого-то;
  • говорить, думать о плохом;
  • делать большие покупки.

Рекомендуется воздержаться от супружеской обязанностей.

Торжество Православия — главные запреты дня

Молитва в день Торжества православия

Царь Небесный, Утешителю, Душе истины, что везде еси и все наполняешь, Сокровища добра и жизни Подателю,
приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны,
и спаси, Благой, души наши.

 

Напомним, мы писали, что календарь питания на каждый день в Великий пост, что можно и нельзя есть, и кому стоит удержаться от пищевых ограничений.

А также предлагаем ознакомиться с подробным православным календарем и узнать, когда и какие церковные праздники отметим в марте.

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