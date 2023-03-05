Торжество Православия 2023 — что нельзя делать в первое воскресенье Великого поста

Торжество православия 2023: какие строгие запреты существуют в первое воскресенье Пасхального поста
В это первое воскресенье Великого поста, 5 марта, верующие традиционно отмечают Торжество Православия — день, когда в православный мир наконец-то вернулись согласие и мир. Этот праздник посвящен восстановлению традиции почитания икон в 842 году после продолжительного периода иконоборчества.
Новини.LIVE рассказывает историю этого дня, его главные традиции и запреты.
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Торжество Православия — история праздника
Этот праздник уходит в далекое прошлое и связан с событиями Константинопольского собора 842 года, созванного императрицей Феодорой для восстановления иконочествования в Византийской империи.
Дело в том, что еще в первых веках Средневековья зародилась ересь, провозглашавшая необходимость борьбы с иконопочитанием в Церкви. Почитание икон фальшиво трактовалось как поклонение дереву и краскам, то есть материалу, из которого производятся иконы, то есть воспринималось как идолопоклонство.
Ересь иконоборчества поставила под угрозу христианские традиции. Верующих преследовали, бросали в тюрьмы и пытали.
Святые Отцы седьмого Вселенского собора осудили иконоборчество как ересь, иконознание в империи восстановилось. Тогда же царь Михаил и его мать императрица Феодора в первое воскресенье Великого поста устроили большой крестный ход, собрав многих православных христиан. В храме они совершили торжественную литургию. С этого времени во всех церквях Константинополя были установлены иконы.
С этого времени ежегодно в первое воскресенье Великого поста отмечается Торжество Православия в память о великом крестном ходе Феодоры.
Таким образом, это воскресенье вспоминает нам истинную сущность и роль иконы — изображение указывает на того, кто изображен, побуждает к диалогу с изображенным лицом. Почитая иконы, почитая их как святыню, не поклоняемся им, но Богу, ими изображаемому.
Традиции празднования Торжества Православия
В 11 веке сложился особый чин Торжества православия, который проводится и поныне. В тексте чина провозглашается торжество церкви над всеми существующими ересями. Также вспоминают лица, которые согрешили против Церкви и были отлучены. Действие происходит ежегодно перед иконами Христа и Божией Матери.
В наше время это день, когда человек подводит итоги первой недели Великого поста. В этот период человек больше молится и старается участвовать в богослужениях. Рекомендуется с утра посетить церковь и исповедоваться.
В воскресенье разрешается добавить в рацион горячие блюда на любом растительном масле, а также красное вино, используемое для причастия.
Торжество Православия — главные запреты дня
Верующие пытаются соблюдать в этот день следующие запреты:
- нельзя в этот день ругаться;
- ссориться;
- злословить;
- плохо думать о других;
- оговаривать кого-то;
- говорить, думать о плохом;
- делать большие покупки.
Рекомендуется воздержаться от супружеской обязанностей.
Молитва в день Торжества православия
Царь Небесный, Утешителю, Душе истины, что везде еси и все наполняешь, Сокровища добра и жизни Подателю,
приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны,
и спаси, Благой, души наши.
Напомним, мы писали, что календарь питания на каждый день в Великий пост, что можно и нельзя есть, и кому стоит удержаться от пищевых ограничений.
А также предлагаем ознакомиться с подробным православным календарем и узнать, когда и какие церковные праздники отметим в марте.