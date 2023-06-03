Троїцька батьківська субота — 3 червня — особливості, традиції та заборони

Троїцька батьківська субота. Фото: facedobra.com

3 червня християни відзначають Троїцьку батьківську суботу — день пам'яті про померлих. У цю особливу дату віряни згадують своїх померлих родичів, друзів, знайомих, близьких, які пішли в інший світ і просять у Господа спокою для їхніх душ.

Які особливості саме цієї батьківської суботи, традиції та головні заборони, дізнайтеся далі в матеріалі.

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Що таке батьківська субота

Це особливі дні, коли віряни згадують своїх померлих родичів, близьких людей. У такі дні заведено відвідувати кладовища, наводити лад на могилах, а також відвідувати храми, молитися за упокій душі людини, яка відійшла у інший світ. Крім цього, у ці дні у церквах проводяться панахиди та можна замовити молитву за померлого родича.

Зазвичай поминальні суботи православні відзначають напередодні великих церковних свят та під час постів.

Батьківська субота. Фото: google.com

Троїцька батьківська субота — традиції свята

У п'ятницю перед святом у церкві традиційно проводять велику панахиду — парастас, а у саму суботу вранці — заупокійну Божественну літургію. Після цього служать спільну панахіду. На листках у церкві пишуть імена покійних для того, щоб їх згадали під час молитви.

Окрім того, що віряни віддають шану найріднішим, яких вже немає у цьому світі. У Троїцьку суботу заведено готуватися до Святої Трійці.

Християни присвячують цей день особливій молитві, роздумам та каяттю, готуючись до прийняття Духа Святого. Напередодні Трійці рекомендується утримуватись від споживання м'ясних продуктів та від розважальних заходів.

Дівчина у церкві. Фото: pixabay.com

Що заборонено у Троїцьку батьківську суботу

Напередодні Трійці віряни дотримуються певних заборон та обмежень, які допомагають духовно підготуватися до великого свята. Серед основних:

не вживати скоромну їжу (м'ясо, молочні продукти);

утриматися від розваг та гучних компаній (бажано не відвідувати цього дня розважальні заходи, театри, концерти тощо);

не використовувати лайку;

не конфліктувати;

не обмовляти та не ображати інших;

не вживати алкоголь;

не згадувати померлих поганими словами.

Також цього дня варто відкласти домашні клопоти, уникати шиття, в'язання, ремонтів та робіт на городі.

Молитва у церкві. Фото: pixabay.com

Прикмети свята

З давніх часів наші пращури вірили, що за погодою в цей день можна визначити яким буде врожай, також предки помітили й інші цікаві прикмети:

Якщо йде дощ у поминальну суботу — буде добрий урожай, і все літо не буде заморозків.

Якщо горобина добре цвіте, то буде врожай льону.

Якщо кує зозуля — на хорошу погоду.

Якщо вже з'явилися мухомори, то незабаром підуть білі гриби.

Місяць у колах віщує похмуру погоду.

Якщо вночі на небі маленьких зірок не видно, це до дощу.

Якщо у Троїцьку суботу посіяти ячмінь та коноплі — буде врожай.

З Троїцької суботи три дні не метуть, на четвертий — у будинку прибирають.

Також вважається, що у цей день з води виходять русалки та розгойдуються на гілках беріз. Щоб уберегтися від них, берегами рік було заведено палити багаття.

Нагадаємо ми писали, що категорично не можна робити у свято Трійці та у чому особливості цього свята.

Також ми розповідали, про історію та українські традиції святкування Трійці.